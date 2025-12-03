Từ 2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Kể từ đầu năm sau, ngân hàng thương mại bắt buộc phải gặp trực tiếp và đối chiếu sinh trắc học của khách hàng khi phát hành thẻ ngân hàng.

Từ năm 2026, thẻ ngân hàng chỉ được sử dụng giao dịch điện tử khi đã hoàn tất việc đối chiếu giấy tờ tùy thân và sinh trắc học của chủ thẻ/người đại diện với dữ liệu sinh trắc học. Ảnh: Hoa Mỹ.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 45/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2024 về hoạt động thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 5/1/2026.

Đối tượng áp dụng là tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, đơn vị chấp nhận thẻ, chủ thẻ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thẻ.

Thông tư 45 sẽ bổ sung vào Khoản 2 quy định tổ chức phát hành thẻ phải gặp mặt trực tiếp và đối chiếu, khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ thẻ (đối với khách hàng cá nhân) và người đại diện hợp pháp (đối với khách hàng tổ chức).

Đồng thời, đơn vị phát hành thẻ phải kiểm tra và xác thực số điện thoại chính chủ khi khách hàng đăng ký sử dụng các dịch vụ, ứng dụng trực tuyến của ngành ngân hàng.

Ngoài ra, Thông tư 45 sửa đổi một số nội dung theo hướng thắt chặt điều kiện để thẻ được phép tham gia giao dịch điện tử. Cụ thể, thẻ chỉ được sử dụng cho giao dịch điện tử sau khi đã hoàn tất việc đối chiếu giấy tờ tùy thân và xác thực sinh trắc học của chủ thẻ hoặc người đại diện hợp pháp.

Việc đối chiếu được thực hiện dựa trên dữ liệu sinh trắc học lưu trong bộ phận thông tin được mã hóa trên thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip, hoặc thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia cung cấp.

Ngân hàng cũng có thể sử dụng dữ liệu sinh trắc học đã thu thập trước đó nếu bảo đảm sự trùng khớp giữa dữ liệu của người giao dịch và dữ liệu trên thẻ CCCD hoặc tài khoản định danh điện tử.

Đối với người nước ngoài không có danh tính điện tử, hoặc người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, ngân hàng sẽ thực hiện gặp mặt trực tiếp để thu thập dữ liệu sinh trắc học. Trường hợp sử dụng CCCD không có bộ phận lưu trữ thông tin mã hóa, việc xác thực được thực hiện qua dữ liệu sinh trắc học trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông tư 45 cũng bổ sung quy định đối với khách hàng là tổ chức. Theo đó, tổ chức phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân được phép sử dụng thẻ; cá nhân này được xác định là chủ thẻ phụ và chịu trách nhiệm trong phạm vi được ủy quyền.

Bên cạnh đó, Thông tư cho phép lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ tại chi nhánh, phòng giao dịch hoặc điểm đại lý thanh toán của tổ chức thanh toán thẻ, nhằm tạo điều kiện thuận tiện hơn cho chủ thẻ trong việc rút tiền mặt.

Về hạn mức rút tiền mặt qua thẻ tín dụng, NHNN quy định tổng hạn mức tối đa là 100 triệu đồng mỗi tháng cho một chủ thẻ, áp dụng theo BIN - mã định danh - của thẻ.

Đáng chú ý, Thông tư cũng bãi bỏ yêu cầu khách hàng cá nhân là người nước ngoài phải có thời gian cư trú tối thiểu 12 tháng tại Việt Nam khi đề nghị phát hành thẻ. Thay vào đó, thời hạn sử dụng thẻ được xác định không vượt quá thời gian cư trú còn lại của khách hàng tại Việt Nam.