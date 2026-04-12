4 người lớn nguy kịch sau vụ cháy nhà trọ ở TP.HCM

Sau vụ cháy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM (Quận 12 cũ) khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương, các nạn nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực tại các bệnh viện.

Hiện trường vụ cháy nhà trọ 4 tầng ở TP.HCM Hỏa hoạn vào rạng sáng 12/4 tại căn nhà cao 4 tầng được ngăn phòng cho thuê trọ, khi xảy ra hỏa hoạn, cửa chính sử dụng khóa vân tay khiến nhiều người bên trong gặp khó khăn.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bé trai 13 tháng tuổi được chuyển đến trong tình trạng ngạt khí độc. Tổn thương chủ yếu ở đường hô hấp, chưa ghi nhận tổn thương phổi rõ rệt và không có dấu hiệu bỏng ngoài da. Hiện bé được hỗ trợ thở oxy qua mặt nạ, chưa cần can thiệp xâm lấn. Tình trạng tạm ổn, tiếp tục theo dõi sát. Đây là trẻ em duy nhất trong vụ cháy.

Hiện trường sau vụ cháy.

Trong khi đó, Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận 4 bệnh nhân người lớn bị ngạt khói, gồm các trường hợp sinh năm 1997, 2001, 2001 và 2005. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, nhiều ca diễn biến nặng.

Trong đó, một bệnh nhân hôn mê, suy hô hấp nặng kèm bỏng độ II khoảng 36% diện tích cơ thể, đang thở máy. Một trường hợp khác hôn mê, suy đa tạng, rối loạn huyết động, tiên lượng rất nặng. Một bệnh nhân suy hô hấp nặng đang thở máy, trường hợp còn lại tỉnh, đang thở oxy liều cao.

Qua nội soi, các bác sĩ ghi nhận nhiều muội than trong đường thở. Các bệnh nhân đang được điều trị theo phác đồ ngạt khói, theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc. Tiên lượng chung còn nặng, diễn biến phức tạp.

Trước đó, khoảng 3h sáng cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu nhà trọ, lửa xuất phát từ tầng trệt rồi nhanh chóng lan rộng, khói dày đặc khiến nhiều người mắc kẹt. Vụ hỏa hoạn khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương nặng.