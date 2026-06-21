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Đời sống

4 năm yêu kín tiếng của Phan Tuấn Tài và 'chị đẹp' hot girl

  • Chủ nhật, 21/6/2026 07:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Không công khai hay cập nhật nhiều về chuyện tình cảm trên mạng, Tuấn Tài và Đoan Tâm vẫn gây ngưỡng mộ bởi chuyện tình lâu bền, mặn nồng trước khi đi đến hôn nhân.

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Ngày 20/6, nhiều người hâm mộ bất ngờ khi những hình ảnh trong buổi dạm ngõ của cầu thủ Phan Tuấn Tài (sinh năm 2001) và bạn gái Lại Nguyễn Đoan Tâm (sinh năm 2000) được chia sẻ trên mạng xã hội. Hai ngày trước đó, cặp đôi mới "đánh úp" người theo dõi bằng bức ảnh Đoan Tâm nhận lời cầu hôn từ nam hậu vệ.

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Sau 4 năm bên nhau, cặp cầu thủ - WAG chính thức bước sang cột mốc mới của cuộc đời. Sau lễ dạm ngõ, thông tin về ngày tổ chức đám cưới của cặp đôi vẫn chưa được công bố cụ thể.

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Dù chưa từng công khai ảnh chụp chung trên trang cá nhân, chuyện tình của cặp đôi "chị em" vẫn bị nhiều người hâm mộ sớm phát hiện qua những lần hai người check-in chung địa điểm hay khoảnh khắc lấp ló trong khung hình của đối phương từ cuối năm 2022.

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Đến năm 2023, Đoan Tâm mới bắt đầu để lộ nhiều hơn hình ảnh bạn trai cầu thủ, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở góc nghiêng hay sau lưng. Cả hai cũng vẫn không hề trực tiếp nhắc đến đối phương.

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Thời điểm tin hẹn hò lan truyền, Đoan Tâm nhận được nhiều lời khen của dân mạng nhờ sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính. Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM và là mẫu ảnh, KOL có tiếng với gần 60.000 người theo dõi. Cô cũng khiến người theo dõi tò mò về gia cảnh khi thường sắm hàng hiệu, du lịch nhiều địa điểm trong và ngoài nước.

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Suốt thời gian yêu, trong khi bạn gái đăng ảnh cẩn trọng, Tuấn Tài vẫn chọn cách giữ kín chuyện tình cảm. Anh thể hiện tình cảm với đối phương qua những lượt thả tim bài đăng của cô trên mạng xã hội. Trong ngày tổ chức dạm ngõ hay cầu hôn, nam hậu vệ cũng chưa cập nhật hình ảnh đến người hâm mộ.
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Với việc về chung một nhà, nhiều người hâm mộ mong đợi hậu vệ CLB Thể Công - Viettel và nửa kia sẽ thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh đời thường bên nhau. Không ít người cũng bày tỏ sự mong đợi vào bộ ảnh cưới của cặp trai tài gái sắc của làng bóng Việt.

6 hormone hạnh phúc

Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.

Tuyển thủ Việt Nam đến nhà hỏi cưới 'chị đẹp' hot girl

Hai ngày sau khi công khai ảnh cầu hôn thành công, Phan Tuấn Tài và bạn gái Đoan Tâm đã tổ chức lễ dạm ngõ trong sự chung vui của đôi bên gia đình.

13 giờ trước

Mai An

Ảnh: @coomiuu, @phantai01/Instagram

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