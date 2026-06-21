4 năm yêu kín tiếng của Phan Tuấn Tài và 'chị đẹp' hot girl

Ngày 20/6, nhiều người hâm mộ bất ngờ khi những hình ảnh trong buổi dạm ngõ của cầu thủ Phan Tuấn Tài (sinh năm 2001) và bạn gái Lại Nguyễn Đoan Tâm (sinh năm 2000) được chia sẻ trên mạng xã hội. Hai ngày trước đó, cặp đôi mới "đánh úp" người theo dõi bằng bức ảnh Đoan Tâm nhận lời cầu hôn từ nam hậu vệ.