4 kiểu đánh răng khiến hơi thở nặng mùi, răng ngày càng yếu

Một số thao tác tưởng giúp làm sạch răng hiệu quả thực chất lại có thể làm mòn men răng, tổn thương nướu và giảm tác dụng của kem đánh răng.

Việc đánh răng sai cách trong thời gian dài có thể khiến răng và nướu bị tổn thương mà nhiều người không nhận ra. Ảnh: Freepik.

Đánh răng là một trong những thói quen chăm sóc sức khỏe cơ bản nhất. Tuy nhiên, việc thực hiện sai cách trong thời gian dài có thể khiến răng và nướu bị tổn thương mà nhiều người không nhận ra.

Theo bác sĩ Mark Burhenne, nha sĩ tại California (Mỹ) với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa, một số sai lầm phổ biến khi đánh răng không chỉ làm giảm hiệu quả làm sạch mà còn có thể dẫn đến sâu răng, tụt nướu và nhiều vấn đề sức khỏe răng miệng khác.

Chải răng quá mạnh theo chiều ngang

Một trong những lỗi phổ biến nhất là chà bàn chải theo kiểu kéo qua kéo lại như cưa gỗ. Theo bác sĩ Burhenne, nhiều người cho rằng càng chải mạnh thì răng càng sạch, nhưng thực tế điều này có thể làm mòn men răng và gây tổn thương nướu theo thời gian.

Thay vì chuyển động ngang liên tục, ông khuyến nghị nên chải răng bằng các vòng tròn nhỏ, nhẹ nhàng. Với những người sử dụng bàn chải điện, không cần tạo thêm lực hay cố gắng di chuyển quá nhiều. Người dùng chỉ cần đặt đầu bàn chải lên từng mặt răng và để thiết bị tự thực hiện chuyển động làm sạch.

Súc miệng ngay sau khi đánh răng

Sau khi đánh răng, nhiều người có thói quen súc miệng thật kỹ bằng nước để loại bỏ hoàn toàn kem đánh răng còn sót lại. Tuy nhiên, theo bác sĩ Burhenne, đây là một sai lầm có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ răng.

Ông giải thích rằng các hoạt chất trong kem đánh răng như fluoride hoặc nano-hydroxyapatite cần có thời gian lưu lại trên bề mặt răng để hỗ trợ tái khoáng hóa và tăng cường bảo vệ men răng. Nếu súc miệng ngay lập tức, các thành phần này sẽ bị cuốn trôi trước khi kịp phát huy tác dụng. Vì vậy, sau khi đánh răng, mọi người chỉ nên súc miệng lại bằng một ngụm nước nhỏ.

Dùng bàn chải lông cứng và thay bàn chải quá muộn

Nhiều người lựa chọn bàn chải lông cứng vì cho rằng chúng làm sạch hiệu quả hơn. Tuy nhiên, theo vị nha sĩ này, lông bàn chải cứng có thể gây mài mòn men răng và làm tổn thương nướu nếu sử dụng lâu dài.

Ông khuyến nghị nên ưu tiên các loại bàn chải có lông siêu mềm. Loại bàn chải này vẫn có khả năng làm sạch mảng bám nhưng ít gây tác động cơ học lên răng và nướu hơn.

Ngoài việc chọn đúng loại bàn chải, thời điểm thay mới cũng rất quan trọng. Theo bác sĩ Burhenne, đầu bàn chải lông mềm nên được thay sau khoảng 4-6 tuần sử dụng. Khi lông bàn chải bị tòe hoặc mòn, khả năng làm sạch giảm đáng kể, đồng thời làm tăng nguy cơ sâu răng, ê buốt và tụt nướu.

Bỏ qua việc khám và làm sạch răng định kỳ

Chi phí nha khoa khiến không ít người chỉ đến gặp bác sĩ khi xuất hiện đau nhức hoặc các vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, bác sĩ Burhenne cho rằng đây là quan điểm sai lầm.

Theo ông, việc lấy cao răng và kiểm tra răng miệng định kỳ không đơn thuần là làm sạch răng mà còn giúp phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn. Sức khỏe răng miệng cũng có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe toàn thân, bao gồm tim mạch, kiểm soát đường huyết và nhiều tình trạng bệnh lý khác.

Vì vậy, ngay cả khi không còn bảo hiểm nha khoa hoặc phải cân nhắc về chi phí, mọi người vẫn nên ưu tiên các buổi chăm sóc răng miệng định kỳ. Theo bác sĩ Burhenne, khoản đầu tư này có thể giúp tránh được những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và tốn kém hơn trong tương lai.

Dù những khuyến cáo trên được đưa ra từ kinh nghiệm lâm sàng của một nha sĩ lâu năm, các chuyên gia cũng lưu ý rằng việc chăm sóc răng miệng cần được cá nhân hóa tùy theo tình trạng của từng người. Nếu có các bệnh lý răng miệng hoặc triệu chứng bất thường, người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ nha khoa để được tư vấn phù hợp.