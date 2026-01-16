4 dấu hiệu thận suy dễ nhận biết vào ban đêm

Khó ngủ ngon giấc vào ban đêm, đi tiểu thường xuyên, sưng phù trên cơ thể. Đây có thể là những triệu chứng quan trọng cảnh báo thận bị tổn thương không nên phớt lờ.

Đau lưng do vấn đề về thận trở nên rõ rệt hơn vào ban đêm, đặc biệt là ở vùng lưng dưới. Ảnh: Cleveland Clinic.

Thận đóng vai trò quan trọng trong cơ thể, giúp loại bỏ độc tố, điều chỉnh lượng insulin và nhiều chức năng khác. Thận bị tổn thương dẫn đến các vấn đề về thận ngày càng phổ biến do lối sống ít vận động.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận thức được cách cơ thể phản ứng với các tác nhân gây bệnh. Một số dấu hiệu rõ ràng của bệnh thận bắt đầu xuất hiện trong cơ thể như lời cảnh báo rằng đã đến lúc cần kiểm soát hoặc đi khám.

Những triệu chứng này có thể xảy ra ngay cả trong đêm khuya, khi bạn đang ngủ. Dưới đây là một vài dấu hiệu mà bạn cần lưu ý.

Đau lưng

Theo India News, suy thận có thể biểu hiện dưới dạng đau lưng dưới, đau ở vùng dưới xương sườn, hoặc thậm chí đau ở hai bên sườn. Cơn đau thận có thể dữ dội đến mức bạn không thể cử động và thậm chí quỵ xuống vì đau. Đau lưng do vấn đề về thận trở nên rõ rệt hơn vào ban đêm, đặc biệt là ở vùng lưng dưới. Cơn đau từ âm ỉ đến nhói buốt và trầm trọng hơn khi nằm xuống.

Mặc dù đau lưng do nhiều yếu tố gây ra, nếu kèm theo các triệu chứng khác như thay đổi tiểu tiện hoặc sưng phù, đó có thể là dấu hiệu của tổn thương thận. Hãy chú ý đến thời điểm và mức độ nghiêm trọng của cơn đau, vì điều này giúp xác định các vấn đề tiềm ẩn.

Tiểu đêm hoặc tiểu nhiều lần

Một trong những triệu chứng phổ biến của tổn thương thận là tiểu đêm, tức là nhu cầu đi tiểu thường xuyên vào ban đêm.

Thận khỏe mạnh thường cô đặc nước tiểu để giảm thiểu việc đi tiểu đêm. Tuy nhiên, khi thận bị tổn thương, khả năng cô đặc nước tiểu của chúng giảm đi, dẫn đến tăng sản xuất nước tiểu. Điều này làm gián đoạn giấc ngủ và dẫn đến mệt mỏi vào ngày hôm sau. Nếu bạn thấy mình thức dậy nhiều lần để đi tiểu, đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề về thận tiềm ẩn.

Khi thận bị tổn thương, khả năng cô đặc nước tiểu của chúng giảm đi, dẫn đến tăng sản xuất nước tiểu, tiểu đêm nhiều lần. Ảnh: Men's Health.

Sưng phù nặng người

Tổn thương thận có thể dẫn đến tích tụ dịch, gây sưng (phù nề) ở nhiều bộ phận trên cơ thể, bao gồm chân, mắt cá chân và thậm chí cả mặt. Tình trạng sưng này trở nên rõ rệt và nặng hơn vào ban đêm, đặc biệt là khi nằm xuống, rồi giảm dần vào buổi sáng.

Bạn sẽ bắt đầu nhận thấy hiện tượng phù nề ở những vị trí này, khi ấn vào sẽ thấy vết phù lõm xuống và được gọi là phù ấn lõm. Chức năng thận bắt đầu suy giảm sẽ xảy ra hiện tượng giữ natri, gây sưng ở cẳng chân và mắt cá chân.

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa cân bằng dịch, và sự suy giảm chức năng thận có thể gây tích tụ dịch dư thừa. Nguyên nhân có thể là nhiều rối loạn khác nhau ở thận, bao gồm suy thận mạn tính hoặc viêm cầu thận, bệnh thận do thuốc gây ra, nếu được phát hiện sớm đôi khi có thể đảo ngược tình trạng bệnh.

Mất ngủ

Tổn thương thận cũng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, theo The Healthsite. Người bệnh có thể bị mất ngủ hoặc giấc ngủ bị gián đoạn do khó chịu từ sưng tấy, đi tiểu thường xuyên hoặc các triệu chứng khác. Sự tích tụ độc tố dẫn đến những đêm ngủ không ngon giấc, khiến khó có được giấc ngủ sâu. Nếu bạn thấy giấc ngủ của mình thường xuyên bị gián đoạn bởi sự khó chịu hoặc nhu cầu đi tiểu, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thận không hoạt động tối ưu.

Ngoài ra, khó thở là một trong những triệu chứng phổ biến nhất liên quan đến bệnh thận, nguyên nhân là chức năng điều hòa chất lỏng của thận bị suy giảm. Đặc biệt, khi nằm, lượng máu được phân bổ lại từ các chi dưới lên phổi, khiến người bệnh cảm thấy khó chịu và hụt hơi. Điều này càng khiến người bệnh khó ngủ hơn.