Điều gì xảy ra khi ăn quá nhiều thịt?

Chế độ ăn kiêng toàn thịt giúp giảm cân nhanh, giảm lượng đường trong máu nhưng cũng gây nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Vậy điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi chúng ta ăn chế độ ăn kiêng chỉ toàn thịt?

Lợi ích khi áp dụng chế độ ăn kiêng toàn thịt để giảm cân

Đáp ứng nhu cầu protein của cơ thể

Thực phẩm có nguồn gốc từ động vật là nguồn cung cấp protein rất tốt, vì vậy nhìn chung rất dễ đáp ứng nhu cầu protein khi áp dụng chế độ ăn thịt, nhất là với những người đang thực hiện giảm cân.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là quá nhiều protein trong chế độ ăn uống có thể gây hại dẫn đến tổn thương thận, sức khỏe xương kém và các vấn đề khác.

Ăn nhiều thịt giúp giảm cân

Giống một số chế độ ăn giàu protein khác, chế độ ăn kiêng chỉ ăn thịt có thể giúp giảm cân. Một số thử nghiệm lâm sàng dài hạn cũng cho thấy chế độ ăn giàu protein giúp ngăn ngừa việc tăng cân trở lại.

Chế độ ăn giàu protein giúp làm giảm nồng độ ghrelin, một loại hormone gây cảm giác đói. Do đó, nó giảm cảm giác thèm ăn và dẫn đến lượng calo tiêu thụ thấp hơn.

Tuy nhiên, việc giảm cân nhanh chóng khi ăn toàn thịt thường được coi là không an toàn. Thông thường giảm cân với tốc độ chậm hơn, không quá 0,45 đến 0,95 kg mỗi tuần được coi là an toàn hơn.

Chế độ ăn kiêng toàn thịt có thể giúp giảm cân.

Giúp giảm lượng đường trong máu

Chế độ ăn chỉ toàn thịt giúp hạ đường huyết, điều này có lợi cho người bị đái tháo đường hoặc tăng đường huyết. Lý do vì đây là chế độ ăn ít carbohydrate.

Một số nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn ít tinh bột hoặc không tinh bột giúp duy trì lượng đường trong máu, đặc biệt là ở những người mắc bệnh đái tháo đường type 2.

So với các chất dinh dưỡng đa lượng khác, carbohydrate có tác động lớn nhất đến lượng đường trong máu. Đó là lý do tại sao chế độ ăn ít tinh bột (như ăn thịt) làm giảm lượng đường trong máu tổng thể. Tuy nhiên cần có thêm nghiên cứu về tác động lâu dài của chế độ ăn ít carbohydrate, chủ yếu là thực phẩm từ động vật.

Cải thiện tình trạng kháng insulin

Mặc dù chưa có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy chế độ ăn nhiều thịt giúp cải thiện tình trạng kháng insulin nhưng một số bằng chứng lại ủng hộ chế độ ăn ít carbohydrate.

Theo một nghiên cứu, việc hạn chế carbohydrate có thể làm tăng các protein cụ thể trong máu giúp tăng độ nhạy cảm với insulin. Các tế bào nhạy cảm với insulin ít có khả năng kháng insulin hơn và sẽ sử dụng đường để tạo năng lượng khi cần thiết.

Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, chế độ ăn ít carbohydrate có thể làm trầm trọng thêm tình trạng kháng insulin ở người lớn khỏe mạnh. Vì vậy cần thận trọng khi áp dụng chế độ ăn chỉ toàn thịt hoặc các chế độ ăn ít carbohydrate khác.

Những rủi ro khi ăn quá nhiều thịt

Gây nhiều tác dụng phụ

Chế độ ăn chỉ toàn thịt tiềm ẩn những tác dụng phụ và rủi ro nhất định. Trong một cuộc khảo sát trên mạng xã hội, người lớn theo chế độ ăn kiêng chỉ ăn thịt đã tự báo cáo các tác dụng phụ như: tiêu chảy, táo bón, tăng cân, chuột rút cơ bắp, rụng tóc, mất ngủ, da khô và thay đổi kinh nguyệt.

Chế độ ăn rất ít carbohydrate cũng được phát hiện là gây buồn nôn, mệt mỏi và mất nước ở một số người.

Không tốt cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người có bệnh lý

Chế độ ăn thịt có hàm lượng protein và chất béo cao nhưng lại ít carbohydrate và các chất dinh dưỡng khác, do đó không phù hợp với một số đối tượng.

Trẻ em và phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên tránh chế độ ăn thịt vì nó thiếu một số chất dinh dưỡng thiết yếu cho các nhóm nhạy cảm này. Người mắc bệnh thận cũng cần tránh chế độ ăn thịt do hàm lượng protein cao.

Chỉ ăn thịt gây thiếu chất xơ và chất chống oxy hóa.

Thiếu hụt chất dinh dưỡng cần thiết

Thực phẩm từ động vật thường thiếu hụt các chất dinh dưỡng cụ thể có hàm lượng cao hơn trong thực phẩm thực vật như chất xơ. Chất xơ rất cần thiết cho quá trình tiêu hóa, chỉ có trong thực phẩm từ thực vật như: trái cây, rau củ, ngũ cốc, các loại hạt và quả hạch.

Nhiều hợp chất thực vật (được gọi là phytochemicals) cũng thiếu trong thực phẩm từ động vật bao gồm cả chất chống oxy hóa. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh về lâu dài.

Gây hại cho sức khỏe tim mạch

Thực phẩm có nguồn gốc từ động vật thường chứa nhiều chất béo bão hòa không tốt cho sức khỏe tim mạch và sức khỏe tổng thể. Bằng chứng cho thấy chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng mức cholesterol và do đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Chúng ta cũng dễ tăng cân hơn nếu ăn quá nhiều chất béo bão hòa. Các chuyên gia khuyên nên hạn chế lượng chất béo bão hòa nạp vào dưới 10% tổng lượng calo tiêu thụ hàng ngày.