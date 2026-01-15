Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
3 khung giờ trong ngày đừng uống cà phê

  • Thứ năm, 15/1/2026 18:16 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Cà phê là thức uống quen thuộc của hàng triệu người, nhưng không phải ai cũng biết những khung giờ trong ngày không nên uống vì sẽ gây hại cho sức khỏe.

Cà phê có thể giúp tăng năng lượng, nâng cao hiệu suất làm việc và tập luyện.

Theo lương y Nguyễn Biên Thùy (Hà Nội), cà phê là thức uống quen thuộc, khi được sử dụng với liều lượng hợp lý, cà phê có thể giúp tăng năng lượng, nâng cao hiệu suất làm việc và tập luyện. Tuy nhiên, nếu lạm dụng hoặc uống không đúng thời điểm, cà phê lại trở thành “con dao hai lưỡi”, gây lo lắng, bồn chồn, rối loạn tiêu hóa và đặc biệt là mất ngủ kéo dài.

Theo lương Y Biên Thùy, có 3 khung giờ trong ngày nên tránh uống cà phê nếu không muốn cơ thể rơi vào trạng thái uể oải, mệt mỏi.

Trước 9 giờ sáng

Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi vừa thức dậy để “đánh thức” cơ thể, thậm chí uống khi bụng còn rỗng. Tuy nhiên, vào buổi sáng sớm, hormone căng thẳng cortisol trong cơ thể vốn ở mức cao, giúp chúng ta tỉnh táo tự nhiên.

Uống cà phê vào thời điểm này không chỉ làm giảm hiệu quả của caffeine mà còn dễ gây cồn cào, khó chịu, đặc biệt với những người có tiền sử bệnh dạ dày hoặc hội chứng ruột kích thích. Caffeine trong cà phê kích thích tăng tiết acid dạ dày, làm trầm trọng các triệu chứng như trào ngược, ợ nóng, đau bụng.

Vì vậy, nên ăn sáng nhẹ hoặc ăn lót dạ trước, rồi hãy uống cà phê vào thời điểm muộn hơn trong buổi sáng để tránh ảnh hưởng tiêu hóa và sức khỏe.

Khoảng 12 - 13 giờ trưa

Đây là lúc mức cortisol trong cơ thể lại tăng cao. Uống cà phê vào khung giờ này không mang lại nhiều lợi ích tỉnh táo như mong muốn. Hơn nữa, đây thường là thời điểm ăn trưa, việc dùng cà phê cùng hoặc ngay sau bữa ăn có thể cản trở quá trình hấp thụ sắt từ thực phẩm, lâu dài làm tăng nguy cơ thiếu máu.

ca phe anh 1

Uống cà phê vào thời điểm nào là quan tâm của nhiều người.

Do đó, nếu có thói quen uống cà phê buổi trưa, bạn nên lùi lại sau bữa ăn ít nhất 1 - 2 giờ.

Sau 17 giờ chiều

Đây là khung giờ “cấm kỵ” với cà phê. Lương y Biên Thùy cho biết, nhiều nghiên cứu cho thấy tác dụng kích thích của caffeine có thể kéo dài tới 6 giờ sau khi uống. Nếu uống cà phê sau 17 giờ chiều có thể khiến cơ thể bồn chồn, tim đập nhanh, khó đi vào giấc ngủ buổi tối, ngủ chập chờn hoặc thức giấc giữa đêm. Hệ quả là sáng hôm sau bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải, giảm khả năng tập trung và hiệu suất làm việc.

Do đó, không nên dùng cà phê trong vòng 6 giờ trước khi đi ngủ, đặc biệt với người nhạy cảm với caffeine hoặc có tiền sử mất ngủ.

Lương y Thùy nhấn mạnh, uống cà phê đúng cách và đúng thời điểm sẽ giúp bạn tận dụng được lợi ích của thức uống này. Ngược lại, chỉ cần lệch vài khung giờ, cà phê có thể âm thầm “đánh cắp” giấc ngủ và năng lượng của bạn trong cả ngày hôm sau.

Làm thế nào để xua tan cơn giận dữ hay nỗi sợ hãi? Điều gì ảnh hưởng đến giấc ngủ hay nên đi ngủ vào thời gian nào? Nhằm nghiên cứu và đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho bạn đọc, Tri thức trực tuyến giới thiệu cuốn Yang sheng: Chữa lành cơ thể, làm đẹp tâm hồn của tác giả Katie Brindle. Cuốn sách hướng dẫn bạn đọc những kỹ thuật để khai thác hiệu quả việc sử dụng hơi thở cũng như nụ cười, chiếc lược, lòng bàn chân… để thư giãn và tự chữa lành những tổn thương trong cơ thể về mặt thể chất lẫn tinh thần.

https://vtcnews.vn/3-khung-gio-trong-ngay-dung-uong-ca-phe-neu-khong-muon-ca-ngay-met-moi-mat-ngu-ar997403.html

Nguyễn Việt Hưng / VTC News

Nguyễn Việt Hưng / VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

cà phê thời điểm mệt mỏi mất ngủ

