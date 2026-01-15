Cà chua ngon nhưng không dùng chung với 3 thực phẩm này

Để bảo vệ hệ tiêu hóa và hấp thụ trọn vẹn vitamin, lycopene, bạn cần lưu ý kỹ khi kết hợp cà chua với một số loại thực phẩm dưới đây.

Cà chua từ lâu đã được mệnh danh là một loại "siêu thực phẩm" trong bếp ăn của mỗi gia đình. Với hàm lượng vitamin C, lycopene và các chất chống oxy hóa dồi dào, cà chua không chỉ giúp làm đẹp da, sáng mắt mà còn hỗ trợ phòng ngừa các bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, cần có cách chế biến cà chua phù hợp để không làm mất đi giá trị dinh dưỡng, thậm chí gây áp lực cho hệ thống tiêu hóa. Dưới đây là danh sách những thực phẩm bạn nên lưu ý trước khi chế biến chung với cà chua.

Cà chua kết hợp với dưa chuột có thể làm hao hụt vitamin C. Ảnh: Freepik.

Cà chua kết hợp với dưa chuột có thể làm hao hụt vitamin C

Dưa chuột chứa enzyme ascorbinase có khả năng oxy hóa vitamin C trong cà chua khi cắt thái chung. Tuy nhiên, phản ứng này diễn ra khá chậm và bị ức chế hiệu quả bởi môi trường acid tự nhiên của cà chua.

Do đó, việc thưởng thức salad ngay sau khi chế biến không gây thất thoát dinh dưỡng đáng kể cho cơ thể. Để tối ưu hóa giá trị sức khỏe, bạn nên thêm nước cốt chanh hoặc giấm vào món trộn. Cách làm này không chỉ tăng hương vị mà còn giúp vô hiệu hóa hoàn toàn enzyme, bảo toàn trọn vẹn lượng vitamin C quý giá cho bữa ăn.

Bổ sung thêm trái cây tươi sau bữa ăn có cà chua nấu với gan động vật

Việc nấu chung cà chua với gan heo làm hao hụt một lượng vitamin C do tác động xúc tác từ các ion đồng và sắt. Tuy nhiên, điều này không khiến món ăn mất đi giá trị dinh dưỡng. Ngược lại, nhiệt độ và chất béo khi chế biến giúp chất chống oxy hóa lycopene trong cà chua dễ hấp thụ hơn, đồng thời giữ nguyên nguồn sắt và vitamin A dồi dào từ gan.

Thay vì lo lắng về sự mất mát vitamin C vốn kém bền nhiệt, bạn hãy coi đây là món ăn bổ máu và bổ sung thêm trái cây tươi sau bữa cơm. Gan động vật là nguồn cung cấp sắt heme (dễ hấp thụ nhất). Khi bạn ăn trái cây giàu vitamin C (như cam, ổi, bưởi, quýt) ngay sau bữa ăn, vitamin C sẽ hoạt động như một chất xúc tác, giúp cơ thể hấp thụ sắt từ gan vào máu hiệu quả hơn gấp nhiều lần.

Không nên nấu quá nhiều cà chua kết hợp với cá trắng

Việc nấu cà chua với cá trắng là sự kết hợp ẩm thực quen thuộc. Vị chua từ cà chua không chỉ giúp khử mùi tanh, kích thích vị giác mà còn hỗ trợ làm mềm protein, giúp dạ dày dễ tiêu hóa hơn.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên dùng lượng vừa phải, khoảng 2 - 3 quả cho mỗi con cá để tránh độ acid quá cao gây ợ chua hoặc lấn át vị ngọt thanh tự nhiên của thịt cá. Để món ăn hoàn hảo nhất, hãy kết hợp thêm gia vị như hành lá, thì là và tránh nấu quá lâu nhằm bảo toàn vitamin C cùng các dưỡng chất.