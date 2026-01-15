Hơn 300 cán bộ y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế khẳng định sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị và phương án ứng phó y tế, bảo đảm an toàn cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã rà soát tiến độ thực hiện hơn 30 đầu mục công việc liên quan đến công tác y tế phục vụ Đại hội. Ảnh: Lê Hảo.

Sáng 15/1, tại Bộ Y tế, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai công tác y tế, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội.

Cuộc họp có sự tham dự của TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; các đơn vị thuộc Bộ Y tế như Cục Phòng bệnh, Cục An toàn thực phẩm; cùng đại diện Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Sở Y tế Hà Nội và nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bạch Mai, Hữu nghị, Hữu nghị Việt Đức, Trung ương Quân đội 108.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã rà soát tiến độ thực hiện hơn 30 đầu mục công việc liên quan đến công tác y tế phục vụ Đại hội. Đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cho biết hiện tại, Bộ Y tế đã huy động hơn 300 cán bộ y tế tham gia phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Hà Nội, để bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị mỗi bệnh viện, viện có giường bệnh trên địa bàn bố trí 5-10 giường cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi có yêu cầu.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa, Trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chủ trì buổi họp. Ảnh: Lê Hảo.

Mỗi đơn vị phải bố trí tối thiểu một tổ y tế cùng xe cứu thương trực 24/24 giờ tại chỗ, từ 13h ngày 18/1/2026 cho đến khi Đại hội kết thúc, sẵn sàng tham gia cấp cứu ngoại viện. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các thành viên Hội đồng Chuyên môn sẽ luân phiên trực tại Trung tâm để kịp thời xử trí và đưa ra quyết định chuyên môn cần thiết.

Song song với đó, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) đã bố trí 9 tổ y tế và một đội cứu trợ thảm họa; Cục Y tế (Bộ Công an) bố trí một tổ y tế tham gia nhiệm vụ. Cục An toàn thực phẩm và Cục Phòng bệnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Hà Nội, CDC Hà Nội giám sát an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và kiểm soát nguồn nước tại các khách sạn, địa điểm tổ chức Đại hội. Các phương án phòng chống dịch và ngộ độc thực phẩm hiện đã được chuẩn bị sẵn sàng.

TS Hà Anh Đức cho biết Tiểu ban Y tế đã xây dựng Sổ tay y tế và phát tới các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm công tác thông tin, điều phối được thông suốt. Ông cũng đề nghị các thành viên trong tổ y tế thực hiện nghiêm túc vai trò, trách nhiệm và vị trí được phân công trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn ghi nhận và cảm ơn sự tham gia nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị cùng đội ngũ giáo sư, chuyên gia đầu ngành.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, triển khai đúng kế hoạch bảo đảm công tác y tế đã được Bộ Y tế ban hành từ năm 2025 và cập nhật hiện nay; phân công lịch trực rõ ràng cho các thành viên Hội đồng Chuyên môn và tổ y tế.

Trong các ngày diễn ra Đại hội, lãnh đạo Hội đồng Chuyên môn sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng trong các tình huống y tế. Công tác hậu cần, danh mục thuốc cần được bổ sung kịp thời, linh hoạt để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.