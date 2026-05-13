4 án tử hình, 10 án chung thân cho đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, trong đó tuyên án phạt tử hình 4 bị cáo.

Trong 2 ngày 12 và 13/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” (theo quy định tại Điều 251 - Bộ luật Hình sự) và “Vận chuyển trái phép chất ma túy” (theo quy định tại Điều 250 - Bộ luật Hình sự).

Trong đó, tòa tuyên án phạt tử hình đối với 4 bị cáo: Quàng Văn Thành (sinh năm 1994), Lò Ngọc Quyền (sinh năm 1997), Bạc Cầm Anh (sinh năm 1997), Trần Chí Thanh (sinh năm 1990), đều ở tỉnh Điện Biên.

Bị cáo Lê Thanh Tâm (sinh năm 1970, ở tỉnh Hưng Yên) bị tuyên phạt tù chung thân, tổng hợp với bản án do Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt Tâm mức án tử hình cũng về hành vi này, bị cáo Tâm phải chịu hình phạt chung là tử hình.

Đối với 12 bị cáo còn lại, tòa tuyên phạt 9 bị cáo lĩnh án tù chung thân, 3 bị cáo nhận các mức án từ 15 - 20 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, hồi 0h15 ngày 28/5/2024, Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực km 12, Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Thanh Trì (Hà Nội) phát hiện ôtô do Nguyễn An Đại (sinh năm 1993, ở Hà Nội) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, Đại không chấp hành hiệu lệnh, buộc tổ công tác phải nổ súng khống chế và đưa Đại cùng xe ôtô về trụ sở công an làm rõ. Kiểm tra cốp xe ôtô, lực lượng chức năng phát hiện 1 thùng cát tông chứa 10.898,62 gam Methamphetamine.

Tại cơ quan công an, Đại khai số ma túy trên là do Nguyễn Tiến Thành thuê chở từ trạm dừng nghỉ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, mang về công viên Yên Sở để giao cho đối tượng khác.

Lúc 19h ngày 7/3/2024, Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang tại khu vực Bến xe nước ngầm (Hà Nội), đối tượng Hoàng Văn Tín (sinh năm 1998, ở Hà Nội) đang giao nhận 3 thùng cát tông cho Vì Văn Lượng (sinh năm 2006, ở Điện Biên). Cơ quan điều tra đã làm rõ, bên trong 3 thùng cát tông này có rất nhiều ma túy các loại.

Mở rộng điều tra, Cơ quan công an làm rõ, tháng 4/2022 - 9/2024, các bị cáo đã câu kết với các đối tượng tại Lào mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ Lào về Việt Nam rồi đem bán tại TP.HCM và các tỉnh, thành với khối lượng lên tới 158.766,707 gam chất ma túy (Heroin, Ketamine, Methamphetamine, MDMA) để hưởng lợi bất chính.

Khoảng tháng 4/2022, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Quàng Văn Thành quen biết đối tượng tên Kẹo. Thành và Kẹo bàn bạc, thỏa thuận việc vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam bán kiếm lời.

Kẹo chịu trách nhiệm vận chuyển các chất ma túy tại tỉnh Điện Biên rồi mang đi giao cho người mua. Kẹo trả tiền công cho Thành và người đi giao, nhận ma túy. Sau đó, Thành về Điện Biên thuê người đi giao, nhận ma túy…

Cáo trạng xác định, bị cáo Quàng Văn Thành đã nhiều lần mua bán trái phép hơn 59.962 gam Heroin; hơn 47.211 gam Ketamine; hơn 26.779 gam Methamphetamine và 89,6 gam MDMA, hưởng lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng .

Bị cáo Bạc Cầm Anh mua bán trái phép hơn 48.957 gam Heroin; hơn 30.308 gam Ketamine và hơn 15.881 gam Methamphetamine, hưởng lợi bất chính 235 triệu đồng.

Lò Ngọc Quyền mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng hơn 26.009 gam Heroin; hơn 5.824 gam Ketamine và hơn 9.936 gam Methamphetamnie, hưởng lợi bất chính 40 triệu đồng.

Bị cáo Trần Chí Thanh thực hiện nhiều lần mua bán trái phép hơn 1.741 gam Heroin; hơn 1.893 gam Ketamine và 47,64 gam Methamphetamine, hưởng lợi 228 triệu đồng.

Còn Lê Thanh Tâm bị cáo buộc đã mua bán trái phép ma túy với tổng khối lượng hơn 12.137 gam Heroin; hơn 1.893 gam Ketamine và 47,64 gam Methamphetamine, hưởng lợi bất chính số tiền 228 triệu đồng…