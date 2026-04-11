38 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh VSTEP

Tính đến hết tháng 3/2025, 38 trường đại học, học viện ở Việt Nam được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh VSTEP.

VSTEP là từ viết tắt của Vietnamese Standardized Test of English Proficiency. Đây là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương với trình độ A1, A2, B1, B2, C1,C2.

Hiện nay, nhiều trường đại học, cao đẳng yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh VSTEP là điều kiện bắt buộc để được xét tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Ngoài ra, một số trường cũng dùng chứng chỉ này trong xét đầu vào.

Theo danh sách cập nhật đến hết tháng 3/2025 của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), 38 trường đại học, học viện ở Việt Nam được tổ chức thi và cấp chứng chỉ VSTEP. Số này tăng hai so với trước, gồm trường Đại học Mở TP.HCM và Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Cụ thể như sau:

STT Tên đơn vị 1 Đại học Sư phạm TP.HCM 2 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) 3 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 4 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 5 Đại học Thái Nguyên 6 Đại học Cần Thơ 7 Đại học Hà Nội 8 Đại học Sư phạm Hà Nội 9 Đại học Vinh 10 Đại học Sài Gòn 11 Đại học Ngân hàng TP.HCM 12 Đại học Trà Vinh 13 Đại học Văn Lang 14 Đại học Quy Nhơn 15 Đại học Tây Nguyên 16 Học viện An ninh Nhân dân 17 Học viện Báo chí Tuyên truyền 18 Đại học Công Thương TP.HCM 19 Đại học Thương mại 20 Học viện Khoa học Quân sự 21 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 22 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) 23 Học viện Cảnh sát Nhân dân 24 Đại học Bách Khoa Hà Nội 25 Đại học Nam Cần Thơ 26 Đại học Ngoại thương 27 Đại học Công nghiệp TP. HCM 28 Đại học Kinh tế quốc dân 29 Đại học Kinh tế TP.HCM 30 Đại học Lạc Hồng 31 Đại học Đồng Tháp 32 Đại học Duy Tân 33 Đại học Phenikaa 34 Học Viện Ngân hàng 35 Đại học Tài chính - Marketing 36 Đại học Thành Đông 37 Đại học Mở TP.HCM 38 Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Để được tổ chức thi, các trường cần có bộ phận độc lập, chuyên thực hiện chức năng đánh giá năng lực ngoại ngữ; có đội ngũ nhân sự quản lý, chấm thi, ra đề, phân tích dữ liệu thi và kỹ thuật viên; có môi trường sư phạm, an toàn cho công tác tổ chức thi; đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị.

Ngoài ra, các đơn vị cũng cần có ngân hàng câu hỏi và đề thi được xây dựng đúng quy định; có phần mềm tổ chức thi trên máy tính và có đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Đối với chứng chỉ tiếng Anh VSTEP, trên chứng chỉ sẽ không ghi rõ thời hạn, hạn sử dụng phụ thuộc vào cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo yêu cầu.

Cấu trúc bài thi VSTEP gồm 4 phần, tương ứng với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến 0,5 điểm. Điểm trung bình của 4 kỹ năng, làm tròn đến 0,5 điểm, được sử dụng để xác định bậc năng lực sử dụng tiếng Anh.