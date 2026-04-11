38 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh VSTEP

Sinh viên Đại học Công thương TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.
VSTEP là từ viết tắt của Vietnamese Standardized Test of English Proficiency. Đây là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương với trình độ A1, A2, B1, B2, C1,C2.
Hiện nay, nhiều trường đại học, cao đẳng yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh VSTEP là điều kiện bắt buộc để được xét tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Ngoài ra, một số trường cũng dùng chứng chỉ này trong xét đầu vào.
Theo danh sách cập nhật đến hết tháng 3/2025 của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), 38 trường đại học, học viện ở Việt Nam được tổ chức thi và cấp chứng chỉ VSTEP. Số này tăng hai so với trước, gồm trường Đại học Mở TP.HCM và Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Cụ thể như sau:
STT
Tên đơn vị
1
Đại học Sư phạm TP.HCM
2
Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)
3
Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
4
Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)
5
Đại học Thái Nguyên
6
Đại học Cần Thơ
7
Đại học Hà Nội
8
Đại học Sư phạm Hà Nội
9
Đại học Vinh
10
Đại học Sài Gòn
11
Đại học Ngân hàng TP.HCM
12
Đại học Trà Vinh
13
Đại học Văn Lang
14
Đại học Quy Nhơn
15
Đại học Tây Nguyên
16
Học viện An ninh Nhân dân
17
Học viện Báo chí Tuyên truyền
18
Đại học Công Thương TP.HCM
19
Đại học Thương mại
20
Học viện Khoa học Quân sự
21
Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
22
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)
23
Học viện Cảnh sát Nhân dân
24
Đại học Bách Khoa Hà Nội
25
Đại học Nam Cần Thơ
26
Đại học Ngoại thương
27
Đại học Công nghiệp TP. HCM
28
Đại học Kinh tế quốc dân
29
Đại học Kinh tế TP.HCM
30
Đại học Lạc Hồng
31
Đại học Đồng Tháp
32
Đại học Duy Tân
33
Đại học Phenikaa
34
Học Viện Ngân hàng
35
Đại học Tài chính - Marketing
36
Đại học Thành Đông
37
Đại học Mở TP.HCM
38
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Để được tổ chức thi, các trường cần có bộ phận độc lập, chuyên thực hiện chức năng đánh giá năng lực ngoại ngữ; có đội ngũ nhân sự quản lý, chấm thi, ra đề, phân tích dữ liệu thi và kỹ thuật viên; có môi trường sư phạm, an toàn cho công tác tổ chức thi; đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị.
Ngoài ra, các đơn vị cũng cần có ngân hàng câu hỏi và đề thi được xây dựng đúng quy định; có phần mềm tổ chức thi trên máy tính và có đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.
Đối với chứng chỉ tiếng Anh VSTEP, trên chứng chỉ sẽ không ghi rõ thời hạn, hạn sử dụng phụ thuộc vào cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo yêu cầu.
Cấu trúc bài thi VSTEP gồm 4 phần, tương ứng với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến 0,5 điểm. Điểm trung bình của 4 kỹ năng, làm tròn đến 0,5 điểm, được sử dụng để xác định bậc năng lực sử dụng tiếng Anh.
