Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

38 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh VSTEP

  • Thứ bảy, 11/4/2026 14:37 (GMT+7)
Tính đến hết tháng 3/2025, 38 trường đại học, học viện ở Việt Nam được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh VSTEP.

Sinh viên Đại học Công thương TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

VSTEP là từ viết tắt của Vietnamese Standardized Test of English Proficiency. Đây là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương với trình độ A1, A2, B1, B2, C1,C2.

Hiện nay, nhiều trường đại học, cao đẳng yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh VSTEP là điều kiện bắt buộc để được xét tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Ngoài ra, một số trường cũng dùng chứng chỉ này trong xét đầu vào.

Theo danh sách cập nhật đến hết tháng 3/2025 của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), 38 trường đại học, học viện ở Việt Nam được tổ chức thi và cấp chứng chỉ VSTEP. Số này tăng hai so với trước, gồm trường Đại học Mở TP.HCM và Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Cụ thể như sau:

STT

Tên đơn vị

1

Đại học Sư phạm TP.HCM

2

Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)

3

Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)

4

Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)

5

Đại học Thái Nguyên

6

Đại học Cần Thơ

7

Đại học Hà Nội

8

Đại học Sư phạm Hà Nội

9

Đại học Vinh

10

Đại học Sài Gòn

11

Đại học Ngân hàng TP.HCM

12

Đại học Trà Vinh

13

Đại học Văn Lang

14

Đại học Quy Nhơn

15

Đại học Tây Nguyên

16

Học viện An ninh Nhân dân

17

Học viện Báo chí Tuyên truyền

18

Đại học Công Thương TP.HCM

19

Đại học Thương mại

20

Học viện Khoa học Quân sự

21

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

22

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)

23

Học viện Cảnh sát Nhân dân

24

Đại học Bách Khoa Hà Nội

25

Đại học Nam Cần Thơ

26

Đại học Ngoại thương

27

Đại học Công nghiệp TP. HCM

28

Đại học Kinh tế quốc dân

29

Đại học Kinh tế TP.HCM

30

Đại học Lạc Hồng

31

Đại học Đồng Tháp

32

Đại học Duy Tân

33

Đại học Phenikaa

34

Học Viện Ngân hàng

35

Đại học Tài chính - Marketing

36

Đại học Thành Đông

37

Đại học Mở TP.HCM

38

Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Để được tổ chức thi, các trường cần có bộ phận độc lập, chuyên thực hiện chức năng đánh giá năng lực ngoại ngữ; có đội ngũ nhân sự quản lý, chấm thi, ra đề, phân tích dữ liệu thi và kỹ thuật viên; có môi trường sư phạm, an toàn cho công tác tổ chức thi; đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị.

Ngoài ra, các đơn vị cũng cần có ngân hàng câu hỏi và đề thi được xây dựng đúng quy định; có phần mềm tổ chức thi trên máy tính và có đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Đối với chứng chỉ tiếng Anh VSTEP, trên chứng chỉ sẽ không ghi rõ thời hạn, hạn sử dụng phụ thuộc vào cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo yêu cầu.

Cấu trúc bài thi VSTEP gồm 4 phần, tương ứng với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến 0,5 điểm. Điểm trung bình của 4 kỹ năng, làm tròn đến 0,5 điểm, được sử dụng để xác định bậc năng lực sử dụng tiếng Anh.

31:1865 hôm qua

Ngọc Bích

VSTEP Đại học tiếng Anh 6 bậc xét tuyển đại học

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý