34 triệu fan đòi 'tống khứ' Mbappe khỏi Real Madrid?

Dù vẫn duy trì phong độ ấn tượng, Kylian Mbappe đang trở thành “vật tế thần” mới nhất trong làn sóng chỉ trích của cổ động viên sau chuỗi thành tích đáng thất vọng của Real Madrid.

Kể từ khi giành chức vô địch UEFA Champions League mùa giải 2023-2024, Real Madrid đã trải qua hai năm trắng tay ở các danh hiệu lớn. Mùa giải hiện tại nhiều khả năng cũng sẽ khép lại trong cay đắng khi đại kình địch FC Barcelona đang tiến gần đến chức vô địch La Liga, thậm chí có thể chính thức đăng quang bằng chiến thắng ở trận El Clasico.

Việc lép vế trước Barcelona trên đấu trường quốc nội, cùng những màn trình diễn thiếu thuyết phục ở châu Âu - nơi Real Madrid luôn xem là “sân khấu danh giá nhất” - đã khiến bầu không khí trong đội bóng trở nên căng thẳng. Người hâm mộ bắt đầu tìm kiếm một cái tên để đổ lỗi và Mbappe đang trở thành mục tiêu lớn nhất.

“Mbappe Out” là gì?

Một bản kiến nghị trực tuyến mang tên “Mbappe Out” đã xuất hiện trên nền tảng lập trình đám mây Replit. Phần ảnh đại diện là chân dung Mbappe trong màu áo Real Madrid cùng dòng chữ đỏ nổi bật “FUERA” - tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “ra ngoài” hoặc “cút đi”.

Nội dung lời kêu gọi viết: “Madridistas, hãy lên tiếng. Nếu bạn tin rằng đội bóng cần thay đổi, đừng im lặng mà hãy ký tên vào bản kiến nghị này và bảo vệ điều bạn cho là tốt nhất cho tương lai CLB”.

Bản kiến nghị bùng nổ hôm 5/5, ban đầu chỉ đặt mục tiêu 200.000 chữ ký nhưng hiện đã đạt mốc 34 triệu lượt ký. Con số này chú ý vì bằng một nửa dân số Pháp và còn lớn hơn dân số của nhiều quốc gia góp mặt tại FIFA World Cup 2026.

Bản kiến nghị “Mbappe Out” thu hút 34 triệu chữ ký. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, theo tờ Le Parisien, con số này có thể đã bị “thổi phồng” do hệ thống ký tên quá dễ dàng, tạo điều kiện cho bot tự động spam lượt ký. Thậm chí, website cũng có khả năng được lập trình để tăng số lượng chữ ký ảo.

Người dùng chỉ cần nhấn nút “Sign the Petition” để ký tên mà không cần đăng nhập hay xác minh danh tính. Một người hoàn toàn có thể ký tên nhiều lần.

Về mặt thực tế, Al Jazeera cho rằng bản kiến nghị gần như không thể dẫn đến hành động cụ thể nào. Tiền đạo người Pháp hiện còn hợp đồng 5 năm với Real Madrid đến tháng 6/2029 và đã xuất hiện trong những bức ảnh tập luyện cùng đội bóng được đăng tải trên mạng xã hội hôm thứ 6/5.

Mbappe gia nhập “Los Blancos” cách đây hai mùa giải từ Paris Saint-Germain - đội bóng thuộc chính thành phố nơi anh sinh ra - sau khi gây dựng tên tuổi ban đầu trong màu áo AS Monaco.

Vì sao người hâm mộ Real Madrid muốn Mbappe rời đi?

Việc Real Madrid không giành được danh hiệu lớn nào kể từ khi Mbappe cập bến Bernabeu đã khiến áp lực đổ dồn lên tiền đạo người Pháp.

Điều đáng nói là Mbappe vẫn chơi cực kỳ nổi bật ở khía cạnh cá nhân. Anh giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga ngay mùa đầu tiên và tiếp tục dẫn đầu cuộc đua mùa này. Tại Champions League, anh cũng tiến sát kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, nhiều cổ động viên bắt đầu gắn sự sa sút của Real Madrid với sự xuất hiện của Mbappe như một mối liên hệ mang tính biểu tượng. Khi được xếp đá trung phong, Mbappe và Vinícius Júnior thường xuyên chiếm cùng không gian hoạt động trên hàng công, khiến cả hai khó phát huy tối đa khả năng cùng lúc.

Mbappe bị chỉ trích sau khi lộ ảnh anh đi nghỉ dưỡng cùng bạn gái trong thời gian điều trị chấn thương. Ảnh: Reuters.

Vì thế, Mbappe ngày càng bị soi xét về khả năng giúp tập thể vận hành hiệu quả, dù bản thân vẫn ghi bàn đều đặn.

Nhưng nguyên nhân khiến làn sóng chỉ trích tăng mạnh được cho là xuất phát từ việc người hâm mộ nghi Mbappe đi nghỉ dưỡng cùng bạn gái nổi tiếng Ester Expósito tại Italy trong lúc đang được cho phép nghỉ để hồi phục chấn thương đùi gặp phải tháng trước. Chấn thương này có nguy cơ khiến anh lỡ trận El Clasico với FC Barcelona.

Real Madrid hiện chưa xác nhận liệu Kylian Mbappé có kịp bình phục để ra sân ở trận gặp Barcelona hay không.

Những bức ảnh được cho là chụp Mbappe cùng nữ Expósito trên du thuyền ở Sardinia đã làm cơn giận dữ của người hâm mộ bùng lên mạnh hơn. Họ cho rằng tiền đạo người Pháp thiếu cam kết với đội bóng.

Sau khi bị “tấn công” trên mạng xã hội, Ester Expósito đã phải khóa phần bình luận ở các bài đăng Instagram mới nhất. Tuy nhiên, nhiều tài khoản vẫn tiếp tục tràn vào các bài đăng cũ để để lại bình luận công kích.

HLV Álvaro Arbeloa cũng lên tiếng bảo vệ học trò: “Mọi kế hoạch dành cho cầu thủ chấn thương đều được giám sát bởi đội ngũ y tế. Trong thời gian rảnh, Mbappe có thể làm điều cậu ấy thấy phù hợp, giống như bất kỳ cầu thủ nào khác”.

Real Madrid không đưa ra tuyên bố nào cho thấy chuyến đi của Mbappe ảnh hưởng đến quá trình hồi phục chấn thương. Cầu thủ này dự kiến vẫn kịp bình phục để cùng đội tuyển Pháp dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Pháp sẽ gặp Senegal ngày 16/6 trước khi đối đầu Iraq và Norway ở vòng bảng.