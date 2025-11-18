Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
34 đội góp mặt ở World Cup 2026

  • Thứ ba, 18/11/2025 05:29 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Rạng sáng 18/11, người hâm mộ xác định thêm Đức và Hà Lan là 2 đại diện châu Âu tiếp theo giành vé đến Bắc, Trung Mỹ.

World Cup 2026 anh 1

Châu Âu (7 đội): Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy, Đức Hà Lan: Đức là đại diện hiếm hoi của bóng đá châu Âu chưa từng vắng mặt ở World Cup bởi lý do chuyên môn. Lần duy nhất "Die Manschaft" không được dự giải vô địch thế giới là vào năm 1950 do ảnh hưởng của chiến tranh.
World Cup 2026 anh 2

Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Qatar, Jordan và Uzbekistan: Lúc 23h đêm nay (18/11), Iraq và UAE sẽ quyết đấu ở trận play-off để giành tấm vé vào vòng liên lục địa.
World Cup 2026 anh 3

Châu Phi (9 đội): Algeria, Tunisia, Ai Cập, Ghana, Morocco, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal và Nam Phi: CĐV có thể chứng kiến đến 10 đội tuyển đến từ lục địa đen dự World Cup 2026, nếu CH Congo, đội vừa đánh bại Nigeria ở play-off, vượt qua vòng đấu liên lục địa. Điều này làm HLV tuyển Italy, Gennaro Gattuso không hài lòng. Ông cho rằng FIFA đã cho châu Phi quá nhiều suất dự World Cup.
World Cup 2026 anh 4

Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia và Paraguay: Argentina vẫn duy trì phong độ ổn định sau ngôi vương năm 2022, trong khi Brazil cũng dần lấy lại vị thế của nhà vua tại đấu trường thế giới dưới thời HLV Carlo Ancelotti.
World Cup 2026 anh 5

Châu Đại dương (1 đội): New Zealand: Chris Wood cùng đồng đội dễ dàng qua vòng loại với liên tiếp những chiến thắng đậm để dự World Cup sau 14 năm chờ đợi.
World Cup 2026 anh 6

Đồng chủ nhà (3 đội): Mỹ, Canada và Mexico: Việc được thi đấu trên sân nhà có thể là cơ hội để tuyển Mỹ tái lập thành tích vào tứ kết World Cup cách đây hơn 2 thập kỷ.

