34 đội góp mặt ở World Cup 2026

Châu Phi (9 đội): Algeria, Tunisia, Ai Cập, Ghana, Morocco, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal và Nam Phi: CĐV có thể chứng kiến đến 10 đội tuyển đến từ lục địa đen dự World Cup 2026, nếu CH Congo, đội vừa đánh bại Nigeria ở play-off, vượt qua vòng đấu liên lục địa. Điều này làm HLV tuyển Italy, Gennaro Gattuso không hài lòng. Ông cho rằng FIFA đã cho châu Phi quá nhiều suất dự World Cup.