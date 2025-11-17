Nigeria bị đá văng khỏi World Cup vì chính sự bệ rạc

Nigeria thua DR Congo trong trận chung kết play-off vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi rạng sáng 17/11. Một cú ngã đau đớn chặn đứng giấc mơ trở lại sân khấu lớn.

Tuyển Nigeria tạm biệt với World Cup 2026.

Song, thất bại không chỉ đến từ loạt luân lưu. Nó bắt nguồn từ những rối ren âm ỉ suốt nhiều tháng, từ chuyện cầu thủ bỏ tập vì chưa được thưởng đến hình ảnh hỗn loạn của ban huấn luyện sau trận.

Đâu rồi bản lĩnh Nigeria?

Nigeria bước vào trận chung kết play-off với gánh nặng lớn trên vai. Đây không phải trận vòng bảng World Cup hay trận knock-out của một giải đấu lớn. Đây là trận đấu sống còn để giành chiếc vé cuối cùng của châu Phi tới World Cup 2026. Chỉ một trận duy nhất. Chỉ một cơ hội duy nhất. Nhưng Nigeria không bước vào trận với sự bình thản của một đội bóng đã sẵn sàng.

Những ngày trước trận đấu, nội bộ Nigeria rối ren. Các cầu thủ bỏ tập để phản đối việc chưa được thanh toán tiền thưởng từ các giải đấu trước. Họ bức xúc. Họ muốn sự minh bạch. Họ muốn được đối xử công bằng. Nhưng Liên đoàn không giải quyết dứt điểm. Không khí trong đội trở nên căng thẳng. Sự tập trung bị phá vỡ. Một tập thể mang theo những vết nứt như vậy không thể chuẩn bị hoàn chỉnh cho trận đấu quan trọng nhất vòng loại.

Và điều đó thể hiện rõ trên sân.

Nigeria kiểm soát bóng nhưng không tạo được đột biến. Họ lên bóng thiếu tốc độ. Những pha phối hợp thiếu gắn kết. Các tiền đạo không có sự tự tin trong khu vực cấm địa.

Trận đấu trôi qua nặng nề như thể đôi chân của Nigeria mang thêm sức nặng từ những rối ren ngoài sân. Congo thì chơi với sự rõ ràng. Họ phòng ngự có tổ chức. Họ chờ đợi khoảnh khắc. Họ không bị tác động bởi áp lực từ đối thủ.

Victor Osimhen không cứu được tuyển Nigeria.

Congo kéo Nigeria vào đúng kịch bản mà họ muốn: kéo trận đấu đến loạt luân lưu.

Ở loạt sút định mệnh, Congo bình tĩnh. Nigeria căng cứng. Chancel Mbemba bước lên thực hiện cú đá quyết định. Bóng đi vào lưới. Congo tiếp tục cuộc đua giành vé đến Mỹ, Canada, Mexico. Nigeria sụp đổ ngay tại ngưỡng cửa.

Thật đau đớn. Nhưng cũng rất rõ ràng.

Không có bùa phép nào ở đây

Ngay sau khi Mbemba thực hiện thành công cú sút, hình ảnh HLV Eric Chelle lao tới phía ban huấn luyện Congo gây xôn xao. Ông đối đầu đối thủ, nói về “voodoo”, cáo buộc các cầu thủ Congo làm bùa phép trong loạt sút.

Nhà cầm quân này nhắc lại điều đó trong họp báo. Nhưng những lời ấy không giải thích được điều gì. Chúng chỉ làm nổi bật sự mất kiểm soát của Nigeria ở thời điểm thất bại.

Không có bùa phép nào đủ sức đánh gục một đội bóng đã chuẩn bị tốt. Không có phép thuật nào ngăn được một tập thể có niềm tin và sự đoàn kết. Nigeria thua vì chính họ.

Họ thua vì thiếu tổ chức trong lối chơi. Họ thua vì thiếu niềm tin trong những khoảnh khắc quan trọng. Họ thua vì những căng thẳng kéo dài từ phòng thay đồ cho tới sân tập. Vụ bỏ tập trước trận play-off không phải tai nạn. Nó là dấu hiệu của một đội tuyển không còn giữ được sự ổn định.

Con người của Nigeria không tệ. Họ có nhiều cầu thủ đẳng cấp châu Âu, như Victor Osimhen. Nhưng không có đội tuyển nào mạnh khi cầu thủ lo chuyện tiền thưởng hơn chuyện chiến thuật. Không có đội tuyển nào thành công khi họ bước vào trận chung kết play-off trong tâm trạng bức xúc.

Victor Osimhen bỏ lỡ World Cup 2026.

Congo không mạnh hơn Nigeria về nhân sự. Nhưng họ mạnh hơn về tinh thần. Họ có sự tập trung. Họ có sự kỷ luật. Họ biết mình phải làm gì trong trận đấu sống còn. Nigeria thì không.

Thất bại này không phải cú sốc bất ngờ. Nó là kết quả của một quá trình đi xuống kéo dài. Từ CAN 2024 đến vòng loại World Cup 2026, Nigeria thiếu sự ổn định trong lối chơi. Họ thay HLV nhiều lần. Họ không xây dựng được bộ khung bền vững. Khi khủng hoảng xảy ra, họ không đủ sự đoàn kết để vượt qua.

Congo đi tiếp bằng sự gắn kết. Nigeria ở lại nhà vì sự rối ren.

Người hâm mộ “Đại bàng xanh” có quyền giận dữ. Họ không chỉ giận vì thất bại. Họ giận vì đội bóng thua theo cách không đáng thua. Họ giận vì đội tuyển tự đánh mất mình trước khi bước vào trận đấu quyết định. Chung kết play-off không phải vòng chung kết World Cup. Nhưng nó là cánh cửa duy nhất dẫn đến World Cup. Nigeria đã tự khép cánh cửa ấy.

Bây giờ là lúc họ đối diện với sự thật. Họ không thể tiếp tục lao về phía trước với những vết nứt cũ. Họ cần sự thay đổi từ nền tảng. Từ môi trường tập luyện. Từ tổ chức nội bộ. Từ cách Liên đoàn tôn trọng cầu thủ. Từ sự nghiêm túc trong mọi khâu chuẩn bị.

Nigeria gục ngã trước Congo. Nhưng hy vọng của họ chỉ thực sự tắt khi họ không còn dám sửa mình. Và nếu họ không thay đổi ngay từ hôm nay, họ sẽ còn chứng kiến nhiều thất bại tương tự trong những hành trình tiếp theo.