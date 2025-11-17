Địa chấn tại play-off World Cup

Rạng sáng 17/11, CH Congo hòa Nigeria 1-1, sau đó thắng 4-3 ở loạt luân lưu ở play-off khu vực châu Phi để giành vé vào vòng đấu liên lục địa.

CH Congo giành vé vào vòng liên lục địa.

Nigeria được đánh giá cao hơn nhiều so với CH Congo. "Super Eagles" sở hữu đội hình toàn ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu, được định giá đến 295 triệu euro, cao gấp hơn 2 lần CH Congo (123,8 triệu euro).

Trên sân Prince Moulay Hassan, Nigeria nhập cuộc tự tin và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 3 do công của Frank Onyeka. Tuy nhiên, CH Congo đã kịp đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát nhờ pha lập công của Meschack Elia ở phút 32.

Hiệp hai diễn ra với thế trận giằng co. Nigeria đánh mất thế chủ động và không tạo ra thêm cơ hội. Ở chiều ngược lại, CH Congo chơi đầy quyết tâm nhưng cũng chẳng thể ghi thêm bàn.

Tỷ số 1-1 được duy trì cho đến hết hiệp phụ. Hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu cân não. Timothy Fayulu, thủ thành được tung vào sân ở phút 120, có màn trình diễn ấn tượng khi cản được 2 cú sút của cầu thủ bên phía Nigeria, qua đó giúp CH Congo giành chiến thắng 4-3.

CH Congo tiến thêm một bước đến giấc mơ lần đầu dự World Cup. Họ sẽ cùng Bolivia, New Caledonia, 1 đội AFC và 2 đội từ CONCACAF thi đấu ở vòng liên lục địa. 6 đội chia làm 3 bảng, đội giành vị trí dẫn đầu sẽ có vé đến Bắc, Trung Mỹ vào năm sau.

Trong khi đó, Victor Osimhen cùng đồng đội gây thất vọng không được dự 2 kỳ World Cup liên tiếp.