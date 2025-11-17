Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Địa chấn tại play-off World Cup

  • Thứ hai, 17/11/2025 05:29 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 17/11, CH Congo hòa Nigeria 1-1, sau đó thắng 4-3 ở loạt luân lưu ở play-off khu vực châu Phi để giành vé vào vòng đấu liên lục địa.

CH Congo giành vé vào vòng liên lục địa.

Nigeria được đánh giá cao hơn nhiều so với CH Congo. "Super Eagles" sở hữu đội hình toàn ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu, được định giá đến 295 triệu euro, cao gấp hơn 2 lần CH Congo (123,8 triệu euro).

Trên sân Prince Moulay Hassan, Nigeria nhập cuộc tự tin và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 3 do công của Frank Onyeka. Tuy nhiên, CH Congo đã kịp đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát nhờ pha lập công của Meschack Elia ở phút 32.

Hiệp hai diễn ra với thế trận giằng co. Nigeria đánh mất thế chủ động và không tạo ra thêm cơ hội. Ở chiều ngược lại, CH Congo chơi đầy quyết tâm nhưng cũng chẳng thể ghi thêm bàn.

Tỷ số 1-1 được duy trì cho đến hết hiệp phụ. Hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu cân não. Timothy Fayulu, thủ thành được tung vào sân ở phút 120, có màn trình diễn ấn tượng khi cản được 2 cú sút của cầu thủ bên phía Nigeria, qua đó giúp CH Congo giành chiến thắng 4-3.

CH Congo tiến thêm một bước đến giấc mơ lần đầu dự World Cup. Họ sẽ cùng Bolivia, New Caledonia, 1 đội AFC và 2 đội từ CONCACAF thi đấu ở vòng liên lục địa. 6 đội chia làm 3 bảng, đội giành vị trí dẫn đầu sẽ có vé đến Bắc, Trung Mỹ vào năm sau.

Trong khi đó, Victor Osimhen cùng đồng đội gây thất vọng không được dự 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Bồ Đào Nha 9-1 Armenia: 'Seleccao' thăng hoa khi vắng Ronaldo

Đêm 27/11, Bồ Đào Nha ghi 9 bàn để trở thành đội tuyển thứ 31 góp mặt ở World Cup 2026.

12 giờ trước

Duy Anh

Nigeria đấu CH Congo Nigeria CH Congo World Cup

    Đọc tiếp

    Haaland boc tran gioi han cua Italy hinh anh

    Haaland bóc trần giới hạn của Italy

    1 giờ trước 07:24 17/11/2025

    0

    Thua 1-4 ngay tại San Siro, tuyển Italy hiểu họ không đánh mất một trận đấu. Họ đánh mất ảo tưởng về chính mình.

    Doi thu cua Italy o vong play-off hinh anh

    Đối thủ của Italy ở vòng play-off

    1 giờ trước 07:06 17/11/2025

    0

    Lễ bốc thăm vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 20/11 và Italy sẽ sớm biết chính xác đối thủ trong trận bán kết.

    Bo Dao Nha manh hon khi vang Ronaldo? hinh anh

    Bồ Đào Nha mạnh hơn khi vắng Ronaldo?

    1 giờ trước 07:05 17/11/2025

    0

    Tranh cãi nổ ra về vai trò của tiền đạo Cristiano Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha sau khi đội tuyển này giành vé dự World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý