30 quốc gia trong diện cấm nhập cảnh vào Mỹ

Chính quyền Tổng thống Trump dự kiến mở rộng lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ lên khoảng 30 quốc gia, qua đó siết chặt chính sách nhập cư sau vụ nổ súng tại Washington hồi cuối tháng 11.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang chuẩn bị mở rộng đáng kể lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ, nâng tổng số quốc gia bị ảnh hưởng lên khoảng 30, Bloomberg dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết.

Động thái này được thúc đẩy sau vụ nổ súng hồi cuối tháng 11 khiến một thành viên Vệ binh Quốc gia thiệt mạng và một người khác bị thương nặng tại Washington.

Giới chức liên bang cho biết danh sách chi tiết các quốc gia bổ sung sẽ sớm được công bố. Chính quyền Mỹ hiện áp dụng lệnh cấm nhập cảnh hoàn toàn đối với công dân của 12 quốc gia và hạn chế một phần đối với 7 quốc gia khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có nhiều động thái cứng rắn đối với vấn đề nhập cư sau vụ nổ súng ở Washington. Ảnh: Bloomberg.

Rahmanullah Lakanwal (29 tuổi), nghi phạm gây ra vụ tấn công tại Washington, là công dân Afghanistan, từng làm việc với quân đội Mỹ và Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) trước khi được phép nhập cảnh vào Mỹ năm 2021.

Ông Trump và các đồng minh đã quy trách nhiệm đối với vụ nổ súng cho chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Người đứng đầu Nhà Trắng lập luận rằng việc để nghi phạm Lakanwal nhập cảnh là minh chứng cho lỗ hổng an ninh.

Trong những ngày sau vụ nổ súng, Tổng thống Trump nêu ý định tạm ngừng tiếp nhận công dân từ một số quốc gia đang phát triển, thu hồi quốc tịch của một số người đã nhập tịch và cắt các khoản phúc lợi liên bang dành cho người không phải công dân Mỹ. Tuy nhiên, phạm vi và cách thức triển khai các biện pháp này vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch mở rộng lệnh cấm nhập cảnh trở thành bước đi cụ thể nhất mà chính quyền đưa ra nhằm kiềm chế dòng người nhập cư hợp pháp sau khi phục hồi chính sách vốn gây tranh cãi từ nhiệm kỳ đầu. Trước đây, lệnh cấm này từng trải qua nhiều lần điều chỉnh và các cuộc chiến pháp lý kéo dài trước khi được Tòa án Tối cao Mỹ xác nhận là “nằm trong thẩm quyền của tổng thống”, theo Bloomberg.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết bà đã gặp Tổng thống Trump để đề xuất mở rộng danh sách cấm.

“Tôi vừa gặp Tổng thống. Tôi đang đề nghị lệnh cấm nhập cảnh hoàn toàn đối với mọi quốc gia đang đẩy tội phạm và những kẻ lợi dụng vào nước ta,” bà Noem viết trên mạng xã hội X song không nêu cụ thể số lượng quốc gia bị ảnh hưởng.

Cùng lúc đó, các cơ quan liên bang đã có những điều chỉnh liên quan. Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đưa việc một quốc gia nằm trong lệnh cấm nhập cảnh vào danh sách “yếu tố bất lợi đáng kể” khi xem xét hồ sơ của đương đơn. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo tạm ngừng toàn bộ việc cấp thị thực cho người mang hộ chiếu Afghanistan, bao gồm cả thị thực đặc biệt dành cho các cá nhân từng hỗ trợ lực lượng Mỹ.

