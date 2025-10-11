Hành trình của “Tử chiến trên không” sắp khép lại với doanh thu trên 220 tỷ đồng. Ma Ran Đô và Võ Điền Gia Huy cho biết tiếc và “lụy” khi sắp chia tay một dự án đáng nhớ.

Trước khi khép lại hành trình của “bom tấn” hành động Tử chiến trên không, Ma Ran Đô và Võ Điền Gia Huy có cuộc trò chuyện trên theINTERVIEW của Tri Thức - Znews.

Trong khi “phản diện Tí” vui, phấn khích khi tác phẩm điện ảnh đã vượt cột mốc 220 tỷ đồng , “cảnh vệ Sơn” lại xen chút sợ hãi. Lý giải điều này, Ma Ran Đô nói trong khoảng thời gian ngắn, hai bộ phim nam diễn viên tham gia gần nhất gồm Nụ hôn bạc tỷ và Tử chiến trên không đều có doanh thu trên 200 tỷ đồng , thành công đến quá nhanh khiến anh phải đặt câu hỏi: “Tại sao mình lại may mắn, suôn sẻ như vậy?”.

“Ban đầu, tôi cảm thấy sướng. Sau ít ngày, tự nhiên tôi lại thấy sợ sợ. Nhưng nghĩ lại, hai bộ phim có doanh thu tốt như vậy, bản thân đang đi đúng hướng rồi. Hành trình làm phim rất dài, điều gì đến, tôi đều đón nhận và tận hưởng. Điều quan trọng nhất là tôi phải ý thức không đánh mất chính mình và giữ được quan điểm làm nghề từ khi bước chân vào con đường này”, Ma Ran Đô nói.

Về phía Võ Điền Gia Huy, diễn viên cho biết sau 10 năm theo nghề, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự đón nhận của khán giả đến mức choáng ngợp trong mỗi chuyến cinetour.

Trước câu hỏi: “Nếu không phải là diễn viên, hai anh nghĩ mình đang làm gì ở thời điểm hiện tại? Võ Điền Gia Huy tiết lộ anh có thể kinh doanh nightlife vì mê tiệc tùng. Còn Ma Ran Đô chia sẻ anh có thể là thầy giáo, huấn luyện viên thể hình, mở quán cà phê hoặc làm kiểm lâm vì từng theo học tại Đại học Nông Lâm.