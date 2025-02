30 phút của Rashford

Trên sân Villa Park, Rashford được HLV Unai Emery điền tên vào danh sách dự bị trong trận đấu đầu tiên với Aston Villa kể từ khi gia nhập CLB. Đến giữa hiệp hai, Rashford chính thức có màn ra mắt khi được tung vào sân thay Donyell Malen, chỉ ít phút sau khi Morgan Rogers ghi bàn giúp Villa nâng tỷ số lên 2-0. Trước đó, Jacob Ramsey mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay phút đầu tiên.

Đây cũng là lần đầu Rashford ra sân kể từ ngày 12/12, khi anh góp mặt trong trận thắng Viktoria Plzen 2-1 tại Europa League. Sau đó, tiền đạo người Anh bị Amorim gạch tên khỏi đội hình và không được thi đấu thêm trận nào cho MU. Rashford từng có tên trên băng ghế dự bị trong trận thua Newcastle 0-2 hôm 30/12, nhưng kể từ đó, anh không được đăng ký thi đấu cho đến khi chuyển đến Villa Park.

Trước Tottenham, Rashford nhận được tràng pháo tay cuồng nhiệt từ khán giả khi bước vào sân. Anh có tổng cộng 22 lần chạm bóng trong khoảng 30 phút góp mặt trên sân và được SofaScore chấm 6,8 điểm.

Việc vào sân khi đội nhà dẫn trước khiến Rashford ít có cơ hội thể hiện sở trường bứt tốc và phối hợp với đồng đội. Dù vậy, anh vẫn kịp để lại dấu ấn với tỷ lệ chuyền chính xác 93% (13/14). Rashford cũng rất mạnh mẽ trong tranh chấp, khi thành công 4/6 lần.

Sau quãng thời gian sa sút phong độ tại MU, việc Jhon Duran đến Al-Nassr mở ra cơ hội để Rashford tái khẳng định vị thế tại Villa. Quan trọng hơn, anh được thi đấu với niềm vui trên gương mặt. NHM Villa Park chào đón Rashford như thể anh gắn bó với đội từ lâu. Giờ đây, Rashford có cơ hội làm lại từ đầu, qua đó tìm lại ánh hào quang từng có trong những ngày đầu tại Premier League.

Trên mạng xã hội X, CĐV bàn tán sôi nổi về màn trình diễn ngắn ngủi nhưng hứa hẹn của Rashford với những bình luận như: "Bất cứ khi nào Rashford chạm bóng, bầu không khí tại Villa Park đều bùng nổ", "Chỉ với 30 phút này, Rashford giúp tôi kéo dài tuổi thọ thêm 2 năm", "Rashford đang chơi hay ngoài kia. Đúng là khi được sát cánh cùng những cầu thủ giỏi hơn, anh ấy khác hẳn".

HLV Unai Emery hiện có trong tay loạt ngôi sao tấn công chất lượng, từ tiền đạo chủ lực Ollie Watkins đến thủ lĩnh tuyến giữa John McGinn. Vai trò cụ thể của Rashford trong hệ thống của chiến lược gia người Tây Ban Nha còn là dấu hỏi, nhưng một điều chắc chắn đây là khởi đầu mới.

Nếu thể hiện tốt, Rashford hoàn toàn có thể trở lại đội tuyển Anh. HLV Thomas Tuchel đang nhắm đến World Cup 2026 với tham vọng giúp "Tam Sư" chấm dứt cơn khát danh hiệu. Và Rashford vẫn còn nguyên cơ hội để góp mặt trong hành trình này.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.