3 thực phẩm là 'kẻ thù' của gan, nhiều người vẫn dùng mỗi ngày

Nhiều người nghĩ gan nhiễm mỡ chỉ liên quan đến đồ uống có cồn. Tuy nhiên, thực tế một số thực phẩm phổ biến khác cũng có thể âm thầm gây hại cho gan nếu ăn quá thường xuyên.

Bệnh gan nhiễm mỡ xuất phát từ thói quen sinh hoạt, ăn uống hiện đại. Ảnh: Pixabay.

Cuộc sống hiện đại với nhịp độ ngày càng nhanh khiến nhiều người mải mê tận hưởng đồ ăn ngon mà quên mất áp lực các cơ quan nội tạng đang phải gánh chịu. Gan là cơ quan chuyển hóa quan trọng của cơ thể, vì vậy, tình trạng sức khỏe của gan có liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống hàng ngày.

Hiểu rõ những loại thực phẩm làm tăng gánh nặng cho gan và món nào giúp duy trì chức năng gan bình thường có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Việc điều chỉnh cơ cấu ăn uống hàng ngày có thể hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái cân bằng chuyển hóa hiệu quả hơn, theo Aboluowang.

Những kiểu ăn uống làm tăng áp lực chuyển hóa cho gan

Một số loại thực phẩm quen thuộc có thể vô tình làm tăng gánh nặng chuyển hóa, khiến mỡ tích tụ trong gan nhiều hơn theo thời gian.

Thường xuyên ăn thực phẩm nhiều đường

Các loại đồ uống và đồ ăn vặt chứa nhiều đường bổ sung hiện rất phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Sau khi vào cơ thể, lượng đường dư thừa sẽ được chuyển hóa thành chất béo để dự trữ. Gan phải xử lý lượng mỡ đã chuyển hóa này, tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài sẽ khiến chất béo tích tụ trong gan.

Sự tích tụ này ảnh hưởng đến hiệu suất chuyển hóa bình thường của gan, làm tăng gánh nặng cho cơ quan này. Giảm tần suất tiêu thụ các loại thực phẩm nhiều đường sẽ giúp giảm áp lực chuyển hóa cho gan và duy trì sự ổn định của môi trường bên trong cơ thể.

Ưa thích thực phẩm giàu chất béo

Những món chiên rán ở nhiệt độ cao hoặc chứa nhiều mỡ động vật thường có hàm lượng calo rất cao. Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều chất béo, gan phải tham gia vào quá trình phân giải và vận chuyển mỡ.

Nếu lượng chất béo nạp vào vượt quá nhu cầu của cơ thể, phần dư thừa dễ tích tụ lại trong mô gan. Tình trạng này có thể làm rối loạn hoạt động bình thường của tế bào gan và ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa nói chung.

Uống rượu bia trong thời gian dài

Đồ uống có cồn khá phổ biến trong các buổi gặp gỡ, giao tiếp xã hội. Sau khi vào cơ thể, cồn chủ yếu được chuyển hóa và phân giải tại gan. Việc uống rượu bia kéo dài hoặc quá mức sẽ chiếm nhiều nguồn lực chuyển hóa của gan, ảnh hưởng đến quá trình xử lý các chất khác.

Áp lực chuyển hóa liên tục này có thể làm tổn thương tế bào gan và ảnh hưởng đến khả năng tự phục hồi của gan. Kiểm soát lượng rượu bia tiêu thụ là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe gan và duy trì hoạt động bình thường của cơ thể.

Tiêu thụ thức ăn nhanh, đồ chiên ngập dầu, đồ uống nhiều đường có thể gây hại gan. Ảnh: Shutterstock.

3 loại thực phẩm gan "ưa thích"

Bên cạnh những thực phẩm làm tăng gánh nặng cho gan, một số lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh còn có thể hỗ trợ cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn, giúp duy trì quá trình chuyển hóa ổn định và giảm nguy cơ tích tụ mỡ trong gan.

Thực phẩm giàu chất xơ tự nhiên

Những thực phẩm giàu chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, giảm thời gian lưu lại của các chất có hại trong cơ thể. Đồng thời, chúng còn hỗ trợ điều hòa mỡ máu, gián tiếp giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan.

Tăng tỷ lệ thực phẩm giàu chất xơ trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh hơn. Chức năng tiêu hóa tốt cũng hỗ trợ gan xử lý chất dinh dưỡng hiệu quả, góp phần duy trì sự cân bằng chuyển hóa của cơ thể.

Thực phẩm giàu protein chất lượng cao

Protein là dưỡng chất quan trọng cho quá trình sửa chữa và tái tạo tế bào. Chọn nguồn protein tinh khiết, ít chất béo như cá, thịt nạc, đậu phụ, sữa ít béo giúp cơ thể duy trì cơ bắp và hỗ trợ phục hồi tế bào gan mà không làm tăng gánh nặng mỡ thừa.

Việc bổ sung đầy đủ protein chất lượng cao giúp duy trì cấu trúc tế bào gan, hỗ trợ gan hoạt động ổn định. Kết hợp hợp lý các nguồn protein còn giúp tăng sức đề kháng và hỗ trợ gan chống lại áp lực chuyển hóa hàng ngày.

Ngũ cốc nguyên hạt

Các loại ngũ cốc chưa qua tinh chế quá mức giữ lại được nhiều vitamin và khoáng chất hơn. Chúng cung cấp năng lượng ổn định, hạn chế tình trạng đường huyết tăng giảm đột ngột. Nguồn năng lượng ổn định này giúp giảm áp lực cho gan trong quá trình chuyển hóa đường.

Việc đưa ngũ cốc nguyên hạt vào thực đơn hàng ngày có thể thay thế một phần tinh bột tinh chế, giúp cơ thể nhận được nguồn dinh dưỡng toàn diện hơn. Cách tiếp cận này giúp duy trì môi trường bên trong ổn định và hỗ trợ chức năng gan khỏe mạnh lâu dài.