3 thay đổi bất ngờ của cơ thể khi ăn dứa thường xuyên

Không chỉ là loại trái cây giải nhiệt, dứa còn chứa những hợp chất có khả năng tác động tích cực đến hệ tiêu hóa. Dưới đây là 3 tác động bất ngờ xảy ra với cơ thể nếu bạn bổ sung dứa vào thực đơn hàng ngày.

Lợi ích nổi bật nhất của dứa nằm ở khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa. Ảnh: Freepik.

Dứa không chỉ là loại trái cây giải khát thơm ngon với hương vị chua ngọt đặc trưng mà còn là một nguồn dinh dưỡng tốt trong y học tự nhiên.

Trong mỗi 1/2 cốc dứa tươi (khoảng 80 g), cơ thể sẽ nhận được một nguồn dưỡng chất dồi dào nhưng lại rất ít calo. Tham khảo thông tin dinh dưỡng dưới đây:

Điểm làm nên sự khác biệt của dứa chính là Bromelain - một loại enzyme tiêu hóa mạnh mẽ có khả năng kháng viêm và hỗ trợ điều trị nhiều vấn đề sức khỏe. Dù nhiều nghiên cứu hiện nay vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng nhưng những kết quả thu được đã mở ra cái nhìn đầy hứa hẹn về việc bổ sung dứa vào chế độ ăn hàng ngày.

1. Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn khi ăn dứa

Lợi ích nổi bật nhất của dứa nằm ở khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa. Bromelain đóng vai trò như một enzyme proteolytic, giúp phân hủy protein thành các acid amin nhỏ hơn, giúp cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn.

Tăng cường lợi khuẩn: Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy nước ép từ cuống và vỏ dứa có chức năng như một prebiotic. Nó cung cấp "thức ăn" cho các vi khuẩn có lợi (probiotic), giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.

Cải thiện chức năng ruột: Việc duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh không chỉ giúp bạn tránh khỏi tình trạng đầy hơi, khó tiêu mà còn tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể.

Dứa chứa những hợp chất có khả năng tác động tích cực đến hệ tiêu hóa.

2. Khả năng giảm đau và kháng viêm tự nhiên

Trong y học cổ truyền, dứa thường được dùng để giảm sưng tấy. Khoa học hiện đại đã giải thích điều này thông qua tác động của Bromelain lên bradykinin - một chất trung gian gây ra cảm giác đau.

Hỗ trợ xương khớp: Với những người bị viêm khớp thoái hóa hoặc đau dây thần kinh, việc ăn dứa thường xuyên có thể hỗ trợ giảm nhẹ các triệu chứng đau nhức mà không gây ra quá nhiều tác dụng phụ.

Phục hồi sau chấn thương và phẫu thuật: Bromelain giúp tăng cường lưu thông máu tại vùng bị thương, từ đó giảm sưng và đẩy nhanh quá trình chữa lành các mô. Đây là lý do nhiều vận động viên ưa chuộng dứa để hồi phục sau các chấn thương thể thao.

3. Có lợi cho gan và hệ tim mạch

Bệnh gan nhiễm mỡ và các vấn đề về mạch máu thường liên quan mật thiết đến mức cholesterol trong cơ thể. Dứa xuất hiện như một giải pháp hỗ trợ tự nhiên nhờ khả năng giảm lipid máu.

Ngăn ngừa gan nhiễm mỡ: Các thử nghiệm kéo dài 8 tuần cho thấy tiêu thụ dứa giúp giảm đáng kể mức triglyceride và cholesterol xấu tích tụ trong gan.

Bảo vệ thành mạch: Dứa giúp giảm thiểu các thay đổi cấu trúc ở động mạch chủ, ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám chất béo. Điều này làm giảm căng thẳng cho mạch máu, giúp máu lưu thông tốt hơn và bảo vệ trái tim của bạn khỏi các biến chứng nguy hiểm.

4. Những lưu ý quan trọng để ăn dứa an toàn

Mặc dù dứa rất tốt nhưng "vừa đủ" mới là chìa khóa của sức khỏe. Dưới đây là những nhóm đối tượng cần thận trọng:

Người bị dị ứng: Người có tiền sử dị ứng với Bromelain hoặc các loại phấn hoa, hãy cẩn thận với các triệu chứng như ngứa, nổi mề đay hoặc khó thở.

Phụ nữ mang thai và cho con bú: Do tính chất mạnh mẽ của enzyme Bromelain, nhóm đối tượng này nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng dứa với số lượng lớn hoặc dùng thực phẩm chức năng chiết xuất từ dứa.

Tương tác thuốc: Dứa có thể làm tăng tác dụng của thuốc kháng sinh (như amoxicillin) hoặc tương tác với thuốc làm loãng máu.

Chế độ ăn đặc biệt: Dứa chứa lượng đường tự nhiên (khoảng 10 g mỗi nửa cốc), vì vậy người bệnh đái tháo đường cần kiểm soát lượng ăn, những người theo chế độ Keto nên hạn chế để duy trì trạng thái đốt mỡ...

6. Điều gì xảy ra nếu ăn quá nhiều dứa?

Lạm dụng dứa có thể dẫn đến tình trạng "phản tác dụng". Lượng Bromelain quá cao trong cơ thể có thể gây ra các triệu chứng khó chịu như:

Buồn nôn, tiêu chảy hoặc đau bụng.

Tim đập nhanh, chóng mặt hoặc mệt mỏi.

Cảm giác rát lưỡi (do enzyme phân hủy protein ngay trong khoang miệng).