3 người trong gia đình tử vong, nghi do ngạt khí than

Người dân xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) bàng hoàng phát hiện 3 người trong một gia đình tử vong tại phòng ngủ, nghi do ngạt khí CO.

Sáng 6/2, lãnh đạo UBND xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi người dân phát hiện 3 người trong một gia đình tử vong bất thường tại nhà riêng.

Người thân và xóm làng tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân xã Hồng Lộc bàng hoàng phát hiện 3 nạn nhân tử vong trong phòng ngủ. Danh tính được xác định gồm chị Nguyễn Thị V. (SN 1999), con gái của chị V. mới sinh được hai ngày tuổi và chị Nguyễn Thị H. (SN 2002, em gái chị V.).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng ngủ có đặt một nồi than dùng để sưởi ấm.

Theo lãnh đạo UBND xã Hồng Lộc, chị V. vừa sinh con được hai ngày tuổi và về nhà bố mẹ đẻ để nghỉ ngơi, chăm sóc con sơ sinh. Nguyên nhân tử vong ban đầu nghi bị ngạt khí CO do sử dụng nồi than trong phòng kín.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.