3 năm gắn bó của Quang Minh và vợ kém 37 tuổi

Mới đây, Quang Minh tiết lộ anh đã đăng ký kết hôn với Tăng Khánh Chi vào năm 2024. Cả hai trải qua 3 năm gắn bó và có chung một con trai. Nam nghệ sĩ cho biết không tính đến việc tổ chức lễ cưới. Trên trang cá nhân, Quang Minh và Tăng Khánh Chi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Họ đồng hành trong các sự kiện giải trí, tụ tập cùng bạn bè hoặc đi du lịch, chơi thể thao.
|
Quang Minh nhiều lần dành những lời "có cánh" gửi tặng vợ. Nam nghệ sĩ khen Tăng Khánh Chi nấu ăn ngon, khéo léo trong việc chăm con. Nhờ "hậu phương" vững chắc, Quang Minh có thời gian để tập trung cho sự nghiệp. Thời gian gần đây, anh tham gia nhiều dự án, gần nhất có Đại tiệc trăng máu 8 và Trùm Sò.
|
Quang Minh phong độ, lịch lãm ở tuổi 67. Anh diện đồ trẻ trung, phù hợp với trang phục của vợ khi dự sự kiện hoặc tiệc quan trọng. Nam nghệ sĩ cũng chú trọng trong việc tập luyện, chế độ ăn uống và chăm sóc da. Thú vui của Quang Minh là đi mua sắm và phối đồ sao cho trẻ trung, hiện đại. Anh thường shopping nhiều giờ ở Mỹ để săn hàng giá rẻ, đẹp.
Quang Minh chia sẻ: "Từ điển của tôi không có từ già, xấu. Ai nói già là giận ngay. Tôi cũng ít nói chuyện với bạn bè cùng tuổi vì sợ mỗi lần hỏi đến lại nhắc thuốc thang, bệnh tật. Tôi thích giao lưu với đồng nghiệp, giới trẻ để lấy nguồn năng lượng tích cực".
Vợ của Quang Minh kém chồng 37 tuổi. Cô sở hữu sắc vóc nóng bỏng, khuôn mặt sắc sảo. Tăng Khánh Chi cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Cô và nam nghệ sĩ hẹn hò từ năm 2023. Đến tháng 11/2024, cặp đôi chào đón con trai Dustin tại một bệnh viện ở TP.HCM.
|Bên cạnh công việc, cả hai thường xuyên đi du lịch, chơi pickleball. Vợ chồng nghệ sĩ diện đồ đồng điệu mỗi lần bên nhau. Trước khi đến với Quang Minh, Tăng Khánh Chi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một con gái.
