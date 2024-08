3 lý do Copilot+ PC với NPU tiêu chuẩn được ví như 'trùm' hiệu năng

Khi Microsoft đưa ra yêu cầu để những chiếc máy tính đạt chuẩn Copilot+ PC, NPU trở thành linh kiện không thể thiếu, góp phần định hình cuộc cách mạng về laptop AI trên toàn cầu.

Nếu muốn chạy được hơn 40 mô hình AI trên thiết bị (on device) trong bản cập nhật Windows 11 mới nhất, những chiếc laptop chuẩn Copilot+ PC phải được trang bị NPU (bộ xử lý thần kinh) đạt từ 40 TOPS (Tera Operations Per Second - chỉ số thể hiện vi xử lý tính toán được bao nhiêu nghìn tỷ phép tính trong một giây).

Con số này đã trở thành tiêu chuẩn để các “ông lớn” ngành chip như AMD, Qualcomm hay Intel không ngừng cải tiến sản phẩm. Song song đó, các hãng máy tính cũng tích cực đầu tư nghiên cứu và phát triển để ra mắt những chiếc laptop tích hợp các bộ xử lý thế hệ mới này. Tiêu biểu trong số đó là Asus - thương hiệu tiên phong trên hành trình phổ cập laptop AI - khi sở hữu dải sản phẩm được trang bị NPU có hiệu năng từ 45 TOPS.

Cải thiện hiệu năng và tiết kiệm điện năng

NPU được thiết kế để tập trung xử lý các tác vụ liên quan đến AI trên máy, bên cạnh CPU (bộ xử lý trung tâm) và GPU (bộ xử lý đồ họa). Thực tế, CPU và GPU có thể chạy các tính năng AI cơ bản được phát triển trong những năm gần đây. Tuy nhiên, với khả năng tăng tốc các phép tính mạng nơ-ron, NPU có thể xử lý những tác vụ này nhanh hơn đến hàng chục, thậm chí hàng trăm lần.

NPU giúp tối ưu hiệu năng và tiết kiệm điện năng cho Copilot+ PC. Ảnh minh họa.

NPU thể hiện sức mạnh vượt trội khi chạy các tác vụ liên quan đến AI trên Copilot+ PC. Ứng dụng thực tế dễ thấy nhất của bộ xử lý này là khả năng nhận dạng và xử lý hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ... Theo đó, với một chiếc laptop AI thế hệ mới, người dùng có thể tự tin trải nghiệm mượt mà tính năng gọi video với chất lượng hình ảnh cùng âm thanh được nâng cấp đáng kể, hay tạo phụ đề và dịch thuật tự động theo thời gian thực.

Đặc biệt hơn, nhờ có NPU, CPU có thể tập trung xử lý các tác vụ chung và chạy hệ điều hành, trong khi GPU thực hiện các thuật toán song song cho AI, chủ yếu là nâng cấp đồ họa và học sâu. Bộ 3 này đại diện cho sự linh hoạt, với mỗi loại được tối ưu hóa cho từng tác vụ cụ thể. Chính điều này cũng giúp Copilot+ PC được cải thiện đáng kể về hiệu suất, đồng thời tiết kiệm năng lượng một cách tối đa.

Trải nghiệm các tính năng AI mới nhất và hơn thế nữa

Khi ra mắt Copilot+ PC vào tháng 5, Microsoft cũng giới thiệu loạt tính năng AI ấn tượng, không chỉ tăng hiệu suất làm việc, sáng tạo và giải trí, mà còn mở ra cho người dùng những hành trình khám phá không giới hạn.

Các hãng công nghệ lớn hợp tác để phát triển laptop AI.

Với “Recall”, người dùng có thể tìm kiếm văn bản, email hoặc website từng thực hiện và truy cập chỉ qua mô tả. Thử tưởng tượng vào giữa tháng, bạn tìm được một chiếc túi ưng ý trên sàn thương mại điện tử nhưng chưa tới kỳ lĩnh lương nên đã tắt cửa sổ trình duyệt và quên lưu lại. Đến cuối tháng, bạn nhớ đến chiếc túi khi đã rủng rỉnh tài chính nhưng không thể tìm lại website trước đây. Khi đó, “Recall” sẽ giúp bạn “nhớ lại” một cách nhanh chóng chỉ bằng vài thao tác đơn giản.

Những tín đồ sáng tạo chắc hẳn sẽ ấn tượng với “Cocreator” -tính năng biến dân nghiệp dư trở thành nghệ sĩ. Người dùng đã không còn xa lạ với những tấm hình AI được tạo ra từ văn bản thông qua Midjourney. “Cocreator” hoạt động với phương thức khá tương đồng. Trên trình duyệt của tính năng này, người dùng vừa được chọn phong cách và mức độ sáng tạo, vừa có thể mô tả các chi tiết muốn đưa vào hình bằng lời văn.

Copilot+ PC “chiêu đãi” người dùng các tính năng AI ấn tượng.

Bên cạnh đó, NPU còn giúp Copilot+ PC chạy tốt các tính năng như “Windows Studio Effects” có thể tăng độ sáng và làm mờ thành phần gây xao nhãng khi gọi video, hay “Automatic Super Resolution” giúp tăng cường chất lượng đồ họa khi chơi game.

Đáng nói hơn, ngoài việc phát triển những tính năng AI riêng biệt, Microsoft cũng giới thiệu Windows Copilot Runtime - nền tảng giúp các hãng công nghệ dễ dàng phát triển các tính năng AI trong tương lai.

Từ nguồn tài nguyên của Microsoft, các nhà phát triển có thể tự do cải tiến những tính năng AI mới nhằm phục vụ người dùng, thay vì phải xây dựng và đào tạo mô hình AI từ đầu một cách phức tạp. Điều này đồng nghĩa chỉ cần sở hữu Copilot+ PC, bạn sẽ luôn là người dùng tiên phong tận hưởng lợi ích từ cuộc đua AI của các hãng công nghệ.

Windows Copilot Runtime tạo nền tảng cho sự phát triển không giới hạn của AI.

Cá nhân hóa và đảm bảo quyền riêng tư

Một trong những ưu điểm vượt trội khác của Copilot+ PC là AI sẽ xử lý tác vụ cục bộ trên thiết bị thay vì đám mây. Bằng cách giảm thiểu sự phụ thuộc vào các tác vụ dựa trên đám mây, thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật tốt hơn. Quá trình xử lý cục bộ này cũng cho phép thiết bị phản hồi nhanh hơn, song song thực hiện được nhiều chức năng ngoại tuyến ở những khu vực có kết nối Internet kém để tăng tính linh hoạt.

Mặt khác, tìm kiếm sự hỗ trợ từ AI được xem là xu hướng làm việc được các nhân sự hiện đại ưa chuộng. Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT hay Gemini đang dần trở nên quen thuộc với cả những người dùng phổ thông. Song, phản hồi của những AI này phần lớn đều chưa đáp ứng kỳ vọng do được đào tạo dựa trên các mô hình và nền tảng công khai. Với một AI được tích hợp trong cho máy và xử lý tác vụ một cách cục bộ, điều này có thể thay đổi.

AI trên Copilot+ PC đảm bảo tính bảo mật thông tin cho người dùng và được cá nhân hóa theo thời gian.

Thông qua thói quen sử dụng, sở thích và cách người dùng “đào tạo” bằng những câu hỏi thường ngày, AI không chỉ dần trở nên thông minh, mà còn thấu hiểu chủ nhân hơn. Các phản hồi cũng nhờ đó được cá nhân hóa và có giá trị cao hơn, mang đến người dùng một “trợ lý cá nhân đúng nghĩa”.

Laptop AI đã mở ra chương mới cho thị trường máy tính toàn cầu và Copilot+ PC được đánh giá sẽ thay đổi cách người dùng sử dụng thiết bị này trong mọi hoàn cảnh. Thực tế, một vài hãng công nghệ lớn như Asus cũng dần định hình hệ sinh thái laptop AI của mình bằng dải sản phẩm Copilot+ PC phục vụ đa dạng nhu cầu từ cơ bản tới nâng cao với những đại diện tiêu biểu như Vivobook, Zenbook...