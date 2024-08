Vì sao người dùng cần nắm bắt xu hướng laptop AI?

Khi thế giới bước vào kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, các hãng máy tính chạy đua để ra mắt những chiếc laptop AI với kỳ vọng thay đổi cách người dùng làm việc, sáng tạo, giải trí.

Laptop AI (hay AI PC) là những chiếc máy tính bao gồm CPU (bộ xử lý trung tâm), GPU (bộ xử lý đồ họa), NPU (bộ xử lý thần kinh) và được tích hợp Copilot - AI của Microsoft. Khi giới thiệu dòng laptop AI của mình (Copilot+ PC), Microsoft tuyên bố những chiếc máy tính đạt chuẩn cần được trang bị NPU có hiệu năng từ 40 TOPS (Tera Operations Per Second - chỉ số thể hiện vi xử lý tính toán được bao nhiêu nghìn tỷ phép tính trong một giây) để có thể chạy hơn 40 mô hình AI trên thiết bị (on device) trong bản cập nhật Windows 11 mới nhất. Đây có phải lý do đáng để người dùng phổ thông nâng cấp?

Trở thành người dùng tiên phong

Các chuyên gia dự báo thị trường laptop sẽ bứt phá trở lại nhờ công nghệ AI. Không dừng lại ở cuộc đua sản xuất NPU có hiệu năng cao, các nhà phát triển cũng được tạo cơ hội để thỏa sức sáng tạo những tính năng AI phục vụ tối đa nhu cầu người dùng.

Công nghệ AI được xem là cú hích thúc đẩy thị trường laptop.

Microsoft đã cung cấp một nền tảng vững vàng để giúp các hãng công nghệ hiện thực hóa điều này khi giới thiệu Windows Copilot Runtime. Theo đó, các nhà phát triển có thể tích hợp ứng dụng của mình với những trải nghiệm AI của Windows. Việc không phải xây dựng và đào tạo một mô hình AI từ đầu giúp quá trình sáng tạo tiết kiệm thời gian cũng như đạt hiệu quả cao hơn.

Xu hướng tiêu dùng hiện nay cho thấy nhu cầu ngày càng tăng của người dùng đối với các thiết bị công nghệ thông minh, trực quan và cá nhân hóa. Trước tiềm năng vô tận từ trí tuệ nhân tạo cùng cuộc đua chưa thấy hồi kết của các hãng công nghệ, sở hữu một chiếc laptop AI có thể biến bạn trở thành người dùng tiên phong, luôn trải nghiệm tính năng mới một cách sớm nhất thay vì phải chờ đợi bản cập nhật. Vượt xa những nâng cấp truyền thống, laptop AI đang được thiết kế để mang đến người dùng chiếc máy tính mạnh mẽ, đa nhiệm hơn nhưng cũng mỏng nhẹ và linh hoạt hơn.

Laptop thế hệ mới được định vị là thiết bị tích hợp AI, có hiệu năng mạnh mẽ và thiết kế gọn nhẹ.

Người dùng hiện đại bắt đầu quen với việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) dựa trên đám mây như ChatGPT hay Gemini. Phản hồi của những AI này hữu ích nhưng còn chung chung do được đào tạo dựa trên các mô hình và nền tảng công khai. Điều này có thể thay đổi nếu người dùng sở hữu một chiếc laptop AI thế hệ mới.

Đơn cử, hãy thử tưởng tượng chiếc laptop AI sẽ phản hồi thắc mắc của bạn bằng các ý tưởng được cá nhân hóa dựa trên những tác vụ học tập, làm việc từng thực hiện hay thói quen sử dụng. Lúc này, bạn vừa sở hữu một “trợ lý cá nhân” đúng nghĩa, vừa được đảm bảo an toàn về dữ liệu và quyền riêng tư. Đó là chưa kể theo thời gian, những trợ lý cá nhân này có khả năng chủ động thích ứng theo nhu cầu của người dùng.

AI trên laptop đóng vai trò như “trợ lý cá nhân” của người dùng.

Laptop AI nâng cao hiệu suất thế nào?

Không chỉ tăng hiệu suất làm việc, sáng tạo và giải trí, laptop AI còn mở ra cho người dùng những hành trình khám phá mới mẻ mỗi ngày. Những tính năng AI do Microsoft giới thiệu mới đây, dù chỉ đang ở mức sơ khai, vẫn hỗ trợ tối đa nhu cầu của người dùng.

Tiêu biểu trong số này có thể kể đến “Recall” cho phép tìm kiếm văn bản, email hoặc website từng thực hiện và truy cập chỉ qua mô tả; “Live Captions” giúp tạo phụ đề chính xác theo thời gian thực; “Cocreator” hỗ trợ người dùng vận dụng tối đa trí tưởng tượng để trở thành những nghệ sĩ; “Windows Studio Effects” có thể tăng độ sáng và làm mờ những thành phần gây xao nhãng khi gọi video hay “Automatic Super Resolution” giúp tăng cường chất lượng đồ họa trong trải nghiệm gaming.

Các tính năng AI đang dần trở nên thân hiện hơn với người dùng.

Các tính năng này đều được tích hợp vào thế hệ Copilot+ PC mới nhất của Asus - hãng công nghệ tiên phong trên hành trình phổ cập laptop AI tới người dùng - với những dòng sản phẩm tiêu biểu như Zenbook, Vivobook hay ROG Gaming và TUF Gaming.

Tương lai của laptop AI không tránh khỏi những hoài nghi. Tuy nhiên, những lợi ích và tiềm năng hứa hẹn giúp các thiết bị này ngày càng đi sâu vào cuộc sống của người dùng.

Con đường phát triển của laptop AI đang dần trở nên rõ ràng hơn, khi những chiếc máy tính này sẵn sàng trở thành một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái công nghệ. Sự trỗi dậy của laptop AI không chỉ là một xu hướng, mà còn được ví như cánh cổng dẫn đến “thời kỳ hoàng kim” mới của thị trường máy tính.