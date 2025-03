Nvidia đứng trước bước ngoặt lớn

Nvidia - công ty hưởng lợi nhất từ làn sóng AI đang tiếp tục đứng trước ngưỡng cửa của một sự kiện quan trọng khác mang tên hội nghị ảo AI toàn cầu (GTC).

Bất chấp những con chip AI mới nhất của gã khổng lồ bán dẫn chỉ vừa mới bắt đầu được xuất xưởng, giới công nghệ đã không ngừng hướng sự chú ý về thế hệ tiếp theo.

Với vị thế là công ty bán dẫn giá trị nhất hành tinh, áp lực buộc Nvidia tiếp tục đổi mới và tăng trưởng là rất lớn.

GTC từng là một sự kiện khiêm tốn, giờ đây đã trở thành một "thánh địa" của giới AI. Từ con số khoảng 9.000 người tham dự trước đại dịch, sự kiện năm nay dự kiến sẽ thu hút hơn 25.000 chuyên gia và nhà phát triển đến trụ sở Nvidia.

Tất cả đều tề tựu để lắng nghe những "quân bài tẩy" mà gã khổng lồ bán dẫn này sẽ tung ra trong thời gian tới. Năm 2024, con chip AI Blackwell đã tâm điểm.

Theo tiết lộ từ ông lớn sản xuất chip, các bộ xử lý dựa trên kiến trúc Blackwell, như GB200 mang lại sự nâng cấp hiệu suất rất lớn cho các doanh nghiệp ứng dụng AI.

Cụ thể, khả năng tính toán của GB200 là 20 petaflop, lớn gấp 5 lần so với con số 4 petaflop của H100. Nvidia cho biết sức mạnh xử lý bổ sung này sẽ cho phép các công ty AI đào tạo mô hình lớn và phức tạp hơn.

Mặc dù vậy, phải đến gần đây, Blackwell mới bắt đầu được xuất xưởng với số lượng lớn sau những chậm trễ liên quan đến việc sản xuất hàng loạt thiết kế phức tạp.

Trong ngành dậy sóng những tin đồn về sai sót thiết kế của nền tảng nói trên. Thời gian mở giao hàng ban đầu là quý III/2024 đã được chuyển sang năm 2025. Trong cuộc họp sau khi công bố báo cáo tài chính, một nửa nhà đầu tư của NVIDIA đã đặt câu hỏi về vấn đề của Blackwell.

Để "bù đắp", các nhà phân tích dự đoán rằng Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, sẽ giới thiệu một phiên bản nâng cấp của dòng chip này, mang tên Blackwell Ultra, trong bài phát biểu quan trọng sắp tới.

Tuy nhiên, WSJ cho rằng sự chú ý đặc biệt sẽ đổ dồn vào Rubin, thế hệ chip AI tiếp theo mà Nvidia đã hé lộ trước đó. Nhà phân tích Ross Seymore từ Deutsche Bank kỳ vọng Rubin sẽ mang lại "những cải tiến hiệu suất rất ấn tượng" so với Blackwell.

Trong khi đó, chuyên gia Atif Malik của Citigroup lưu ý Blackwell đã nhanh hơn 30 lần so với thế hệ trước trong việc suy luận AI.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng Rubin sẽ có những cải tiến tương tự", Malik viết trong một báo cáo gửi khách hàng.

Dù các sản phẩm dựa trên Rubin dự kiến phải đến năm 2026 mới bắt đầu được xuất xưởng, giới phân tích đã vẽ ra một bức tranh đầy hứa hẹn cho tương lai của Nvidia.

Họ dự báo doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu của công ty sẽ đạt khoảng 237 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 1/2027. Để so sánh, con số này tăng hơn gấp đôi so với quy mô hiện tại của Nvidia.

Thậm chí, báo cáo còn ước tính con số này vượt quá 300 tỷ USD vào hai năm sau đó, cho thấy tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm ấn tượng là 30% trong 4 năm.

Tuy nhiên, những con số đầy lạc quan này hoàn toàn phụ thuộc vào việc các "ông lớn" công nghệ trên thế giới có tiếp tục "bơm" những khoản đầu tư khổng lồ vào cơ sở hạ tầng AI hay không. Những khoản chi tiêu này chỉ có thể được chứng minh là hợp lý nếu có nhu cầu thực sự lớn từ người tiêu dùng và doanh nghiệp đối với các dịch vụ AI tạo sinh.

Bên cạnh đó, Nvidia cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu do các yếu tố như thuế quan, bất ổn địa chính trị và lạm phát có thể ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng các dịch vụ AI.

Ngoài ra, sự cạnh tranh từ các chip nội bộ do chính những khách hàng lớn nhất của Nvidia như Amazon và Google thiết kế cũng là một mối lo ngại không nhỏ. Một yếu tố khác cũng đáng cân nhắc là những tuyên bố về đột phá hiệu suất từ startup AI Trung Quốc DeepSeek.

Hiệu quả đáng kinh ngạc từ mô hình R1 có thể làm giảm nhu cầu về các cụm chip AI đắt đỏ mà Nvidia đang cung cấp.

Tất cả những yếu tố trên đã tạo nên một bối cảnh thú vị cho hội nghị GTC 2025. Giới công nghệ vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Nvidia và những con chip mới nhất của hãng.

Tuy nhiên, ít nhất thị trường đã không còn "định giá" những thành công vang dội một cách chắc chắn như trước. Liệu Nvidia có thể đáp ứng được những kỳ vọng này và tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI đầy khốc liệt? Câu trả lời có lẽ sẽ được hé lộ tại sự kiện GTC.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).