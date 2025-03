Vì sao ác nhân không bao giờ dùng iPhone trong phim?

Dù Apple không xác nhận chính thức, nhiều nhà làm phim ngầm khẳng định tồn tại quy tắc "kẻ phản diện không được dùng iPhone trong phim".

Nhân vật Marta (Ana de Armas thủ vai) trong "Knives Out". Ảnh: Lionsgate.

Những năm qua, nhiều người vẫn thảo luận về “quy tắc ngầm” tại Hollywood liên quan đến iPhone. Còn gọi là “không cùng kẻ xấu”, điều này quy định vai phản diện không được sử dụng thiết bị Apple trên màn ảnh.

Năm 2020, đạo diễn Rian Johnson là nhân vật nổi tiếng đầu tiên công khai chia sẻ về quy định. Dù vậy, một số khán giả vẫn phát hiện kẽ hở. Chẳng hạn, trong phim kinh dị Trap (2024), kẻ giết người hàng loạt sử dụng sản phẩm rất giống iPhone.

Tuy Apple chưa từng xác nhận quy tắc, nhiều nhà làm phim đã chia sẻ một số chi tiết thú vị liên quan đến chính sách sử dụng iPhone trên màn ảnh.

Những điều kiện của Apple

Dù quy định không nêu chi tiết, tài liệu về sử dụng bản quyền/nhãn hiệu của Apple ghi rõ sản phẩm “chỉ được hiển thị theo cách tốt nhất, ở mức độ hoặc bối cảnh tích cực về các sản phẩm Apple và với công ty Apple”.

“Bạn không được sử dụng nhãn hiệu Apple hoặc bất cứ biểu tượng đồ họa, logo hoặc icon thuộc sở hữu của Apple theo cách xúc phạm”, tài liệu cho biết.

Theo People, Apple chưa bao giờ khẳng định hay phủ nhận sự tồn tại của quy tắc “không cùng kẻ xấu”. Rian Johnson, đạo diễn nhiều phim nổi tiếng như Knives Out, Star Wars: The Last Jedi và Looper, là một trong ít nhân vật giải trí công khai nói về quy tắc.

“Apple cho phép sử dụng iPhone trong phim, tuy nhiên điều quan trọng là nếu từng xem một bộ phim trinh thám, kẻ xấu không được dùng iPhone trong khung hình”, Johnson chia sẻ với Vanity Fair năm 2020.

Kiefer Sutherland (trái) và Leslie Hope trong phim 24. Ảnh: 20th Century Fox.

Tháng 8/2024, chuyên gia đạo cụ Heidi Koleto cũng nói về “quy tắc ngầm” của Apple trong một tập podcast Wrap Drinks. Bà nhấn mạnh Apple đòi hỏi “rất chi tiết” về bối cảnh xuất hiện chiếc iPhone.

“Tôi từng nhận kịch bản một nữ diễn viên sẽ vừa nhìn smartphone vừa lái xe trong tình trạng say rượu và bị tai nạn.

Kịch bản gồm cảnh màn hình hiển thị tin nhắn văn bản. Lúc ấy, tôi chỉ nói rằng không thể làm như vậy. ‘Chúng ta dựng nhân vật với điện thoại Apple. Chúng ta không thể để cô ấy lái xe trong lúc say rồi gây tai nạn khi nhìn vào điện thoại Apple. Họ sẽ không bao giờ làm việc với tôi nữa’”, Koleto kể lại.

Koleto nói thêm rằng bộ phận đạo cụ còn nhận email từ Apple với những điều kiện mong muốn, bao gồm “cách họ muốn iPhone được nhìn thấy” và “các trường hợp bạn được phép cho nó xuất hiện”.

Diễn viên Nicholas Braun trong phim Succession mùa 3. Ảnh: HBO.

Nhiều người đặt giả thuyết đây là một phần trong điều khoản quảng cáo iPhone. Tuy nhiên năm 2012, Business Insider và nhiều trang tin nói rằng Apple không trả tiền quảng cáo sản phẩm.

“Apple sẽ không trả tiền để đưa sản phẩm lên phim, thay vào đó họ sẵn sàng tặng vô số máy tính, iPad và iPhone”, Gavin Polone, giám đốc sản xuất phim hài Curb Your Enthusiasm, nói với Bloomberg.

Cũng có phim phá vỡ quy tắc

Trên thực tế, một số phim và chương trình truyền hình cho thấy quy định “không cùng kẻ xấu” của Apple là có cơ sở. Trong phim Knives Out, mọi nhân vật sử dụng iPhone ngoại trừ Marta do diễn viên Ana de Armas thủ vai (người có hành động xấu) và nhân vật Ransom của Chris Evans (kẻ phản diện chính).

Một số khán giả thậm chí cho rằng Johnson đã xác nhận quy tắc trong Glass Onion (phần tiếp theo của Knives Out), bằng cách đưa vào đoạn hội thoại nhấn mạnh kẻ phản diện sắp xuất hiện thậm chí không có điện thoại.

Một ví dụ khác là Succession của HBO. Trong khi hầu hết nhân vật sử dụng iPhone, khán giả không bao giờ nhìn thấy các vai phản diện Logan Roy, Gerri Kellman hoặc Tom Wambsgans cầm thiết bị Apple.

Một cảnh chụp từ phim Trap. Ảnh: Warner Bros.

Trang tin NowThis thậm chí đặt giả thuyết quy định đã xuất hiện từ đầu những năm 2000, khi series phim 24 lần đầu phát sóng. Nếu xem kỹ, khán giả sẽ thấy nhân vật bình thường sử dụng máy tính Mac, trong khi kẻ xấu dùng PC cơ bản.

Dù vậy, không phải tác phẩm nào cũng đặt nặng vấn đề. Trong John Wick, người đàn ông giết con chó và ăn cắp xe của John sử dụng iPhone. Kẻ sát nhân hàng loạt do Josh Hartnett thủ vai trong Trap cũng sử dụng thiết bị rất giống iPhone.

Nhiều khán giả cũng nhận thấy iPhone xuất hiện trong cặp của một nhân vật phản diện trong Ant-Man (2015) của Marvel.