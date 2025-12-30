3 kiểu ăn uống, 3 cách tiết kiệm của dân công sở dịp cuối năm

Giữa muôn vàn sự kiện cuối năm cùng kế hoạch sắm sửa dồn dập, dân công sở phải thắt chặt chi tiêu, thậm chí áp dụng chiến thuật tiết kiệm ngay trong thói quen ăn uống hàng ngày.

Cuối năm là mùa “lương chưa về mà ví đã vơi”. Những cuộc tiệc tùng, kế hoạch sắm Tết và các khoản chi “không tên” lần lượt xuất hiện. Vì vậy, dân công sở bắt đầu tính toán cả những bữa ăn hàng ngày: Không chỉ “ăn gì” mà còn “ăn sao cho hợp ví”. Mỗi người một kiểu ăn uống, nhưng ai cũng có vài bí quyết tiết kiệm riêng để đi qua mùa bận rộn.

Đặt đơn nhóm cùng đồng nghiệp để có thêm ưu đãi

Chuẩn bị ra trường và vừa qua vòng phỏng vấn để trở thành thực tập sinh cho một công ty truyền thông tại Hà Nội, Hải My (22 tuổi) coi những bữa trà chiều là cơ hội để làm quen với đồng nghiệp, hòa nhập tốt hơn trong môi trường mới. Chưa kể, Gen Z này còn có thói quen ăn ngoài thay vì tự nấu, nên hầu như các bữa cô đều đặt qua ứng dụng.

Hải My chia sẻ: “Sống một mình ở Hà Nội nên mình thường ăn ngoài cho tiện, chỉ nấu vào những dịp đặc biệt hoặc khi bố mẹ gửi đồ từ quê lên để tránh bỏ thừa. Ngặt nỗi công ty mới lại ở xa trung tâm, hàng quán xung quanh ăn mãi rồi cũng chán, mua đồ ăn từ sáng thì đến trưa lại nguội... Đặt qua app cùng đồng nghiệp trở thành phương án tối ưu”.

Đặt đơn nhóm giúp Hải My vừa tiết kiệm, vừa dễ hòa nhập với môi trường mới.

Là một “cao thủ” đặt đơn và săn ưu đãi, ngay từ những ngày đầu đến công ty, Hải My đã xung phong trở thành “trưởng nhóm gom đơn”. Thay vì phải tới từng chỗ, hỏi từng người hay truyền tay nhau điện thoại, Hải My chọn dùng tính năng “Đặt đơn nhóm” trên GrabFood; chỉ cần gửi link để mọi người vào đơn và chọn món theo sở thích, vừa nhanh, gọn, lẹ lại áp được nhiều ưu đãi hơn vì đơn giá trị cao.

“Hôm trước, team mình đặt 5 suất phở gà, tổng hóa đơn gần 400.000 đồng. Sau khi áp mã giảm giá đơn nhóm, mã của cửa hàng, rồi giảm thêm phí ship vì mình có đăng ký GrabUnlimited nữa, hóa đơn chỉ còn khoảng 320.000 đồng. Tính ra bữa trưa mỗi người giảm được tầm 20% đấy”, Hải My hào hứng kể lại.

Đi ăn nhà hàng vẫn tiết kiệm nhờ mua trước voucher

Đặc thù công việc của một trưởng phòng kinh doanh khiến chị Minh Thu (32 tuổi, TP.HCM) “ăn cơm hàng nhiều hơn cơm nhà”, đặc biệt vào dịp cuối năm khi những cuộc tiếp khách, tất niên diễn ra triền miên.

Chi phí dành cho mỗi buổi gặp mặt, tụ tập có thể lên hàng triệu đồng. Dù công ty có thanh toán khoản tiền tiếp khách, chị vẫn phải cân đối để không lâm vào thế kẹt khi phải ứng trước quá nhiều. Một vấn đề đau đầu khác là chọn quán làm sao vừa kinh tế, vừa hợp gu và đúng khẩu vị khách hàng, lại không “cháy bàn” ở thời điểm cuối năm.

Từ khi biết đến dịch vụ “Đi ăn nhà hàng” trên GrabFood, chị thấy mọi thứ dễ thở hơn hẳn. Thay vì phải tự tìm kiếm trên mạng xã hội, liên hệ từng địa chỉ để đặt bàn, chị dễ dàng khám phá nhiều nhà hàng và quán ăn qua ứng dụng. “Mở app ra là thấy như cả ‘bản đồ ăn uống’ trong tay, từ lẩu, nướng, buffet đến các món Nhật, Hoa, Thái, Hàn, muốn hải sản hay đồ chay cũng có. Cái hay nữa là Grab còn có các gợi ý cho từng mục đích như tiệc tùng, ăn cùng gia đình, tụ họp bạn bè… nên tôi chọn quán đúng nhu cầu nhanh hơn hẳn”, chị Minh Thu chia sẻ.

Đặt chỗ, mua voucher nhà hàng qua Grab là cách các “chiến thần ngoại giao” tiết kiệm thời gian và chi phí

Không chỉ tiện lợi với nhiều lựa chọn, dịch vụ “Đi ăn nhà hàng” còn giúp chị có thể mua trước voucher giảm giá để tiết kiệm đáng kể chi phí.

“Hôm trước, tôi vừa có cuộc gặp mặt với khách hàng quen để bàn về việc hợp tác trong năm sau. Công ty khách hàng nằm ở khu vực Sala, nên tôi ưu tiên những nhà hàng gần đó. Chọn ‘Đặt bàn nhà hàng’ và lọc theo ‘khoảng cách’, tôi thấy quán Bắc Kim Thang ở Thiso Mall khá hợp gu khách. Voucher 700.000 đồng tại đây cũng có thể mua trước với giá chỉ 420.000 đồng. Hơn nữa, tôi còn xem được thực đơn quán ngay trên ứng dụng để nghĩ món trước thay vì đến nơi loay hoay thiếu chuyên nghiệp”, chị Minh Thu cho biết.

Ăn một mình qua app cũng chỉ 39.000 đồng

Làm công việc tự do (freelancer) tại TP.HCM, cuộc sống của Xuân Bình (27 tuổi) gắn liền với nhà riêng và các tiệm cà phê. Trong ngành sáng tạo, cảm hứng vừa là yếu tố quyết định hiệu suất công việc, vừa ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt.

Sống một mình lại không có khiếu nấu ăn nên Bình thường ăn uống tùy “mood”, thích món gì đặt món đó, không cố định. Dẫu vậy, Bình vẫn luôn ưu tiên phương án “hợp ví”, đặc biệt trong thời điểm cuối năm cần có nhiều khoản phải chi trước Tết Nguyên đán.

Những bữa ăn vội vàng trở nên quen thuộc với các freelancer mỗi khi bị “deadline dí”.

Vào những ngày bị “deadline dí”, Bình không có thời gian ghé các quán quen hay tự nấu nướng. Lúc này, bộ sưu tập “Một người ăn” trên GrabFood trở thành lựa chọn tối ưu. Từ cơm, cháo gà, xôi mặn thập cẩm, bún đậu mắm tôm, bánh mì heo quay... đến những món “đổi gió” như súp cua, bánh tráng trộn… tất cả đều có đủ.

“Thích nhất là việc vừa mở app ra đã có cả một menu đa dạng, muốn ăn gì cũng có mà không phải nghĩ nhiều. Hơn nữa, menu đồng giá 39.000 đồng cho một bữa ăn đủ đầy, đã bao gồm phí giao hàng nên mình cũng dễ kiểm soát ngân sách”, Bình chia sẻ.

Bộ sưu tập “Một người ăn” là cứu cánh cho những bữa nhanh gọn, tiện lợi, tiết kiệm.

Có thể thấy, dịp cuối năm, dân văn phòng ai cũng muốn vừa chạy deadline cho kịp, vừa chuẩn bị để Tết đủ đầy. Vì vậy, nhiều người chọn tiết kiệm ngay từ những nhu cầu cơ bản và quen thuộc như gọi đồ ăn hay đi ăn hàng. Trong bối cảnh đó, các siêu ứng dụng như Grab trở thành trợ thủ đắc lực giúp hội công sở “nhẹ ví” hơn từ các chi tiêu thường nhật.