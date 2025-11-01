3 đại gia Premier League sẵn sàng kích nổ bom tấn Vinicius

Cầu thủ sinh năm 2000 đứng trước ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp vào hè 2026.

Vinicius đứng trước lựa chọn khó khăn.

Theo The Athletic và AS, Chelsea, Manchester United và Manchester City đều đang theo dõi sát sao tình hình của Vinicius. Cả ba CLB hàng đầu Premier League đều sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ ngôi sao 25 tuổi, ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa hè tiếp theo mở cửa.

Chelsea coi Vinicius là nhân tố quan trọng trong dự án tái thiết hàng công, hướng đến lối chơi tốc độ và bùng nổ. Manchester United xem anh là biểu tượng cho công cuộc hồi sinh, vừa có thể nâng tầm hình ảnh CLB, vừa mang lại giá trị thương mại khổng lồ. Trong khi đó, Manchester City muốn nâng cấp vị trí chạy cánh trái, nơi Jeremy Doku, Savinho chưa có phong độ thực sự ổn định.

Dù vậy, mức lương cao, điều khoản giải phóng lớn cùng cái tôi mạnh mẽ của cầu thủ người Brazil khiến thương vụ này không hề dễ dàng. Real Madrid được cho là chỉ để cầu thủ người Brazil rời đi với mức phí hơn 130 triệu euro, con số quá cao so với cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng.

Trong buổi họp báo mới đây, HLV Xabi Alonso cho biết đã tha thứ cho hành vi mất kiểm soát của cậu học trò người Brazil trong trận Siêu kinh điển. Ông nói: "Vinicius đã xin lỗi. Cậu ấy sẽ không bị phạt, chắc chắn là thế".

Về phía Vinicius, cầu thủ sinh năm 2000 luôn tôn trọng giao kèo với Real và sẽ cống hiến cho đến hết mùa giải 2025/26, trước khi đưa ra quyết định về tương lai.