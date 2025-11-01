Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
3 đại gia Premier League sẵn sàng kích nổ bom tấn Vinicius

  • Thứ bảy, 1/11/2025 07:46 (GMT+7)
Cầu thủ sinh năm 2000 đứng trước ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp vào hè 2026.

Vinicius đứng trước lựa chọn khó khăn.

Theo The AthleticAS, Chelsea, Manchester United và Manchester City đều đang theo dõi sát sao tình hình của Vinicius. Cả ba CLB hàng đầu Premier League đều sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ ngôi sao 25 tuổi, ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa hè tiếp theo mở cửa.

Chelsea coi Vinicius là nhân tố quan trọng trong dự án tái thiết hàng công, hướng đến lối chơi tốc độ và bùng nổ. Manchester United xem anh là biểu tượng cho công cuộc hồi sinh, vừa có thể nâng tầm hình ảnh CLB, vừa mang lại giá trị thương mại khổng lồ. Trong khi đó, Manchester City muốn nâng cấp vị trí chạy cánh trái, nơi Jeremy Doku, Savinho chưa có phong độ thực sự ổn định.

Dù vậy, mức lương cao, điều khoản giải phóng lớn cùng cái tôi mạnh mẽ của cầu thủ người Brazil khiến thương vụ này không hề dễ dàng. Real Madrid được cho là chỉ để cầu thủ người Brazil rời đi với mức phí hơn 130 triệu euro, con số quá cao so với cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng.

Trong buổi họp báo mới đây, HLV Xabi Alonso cho biết đã tha thứ cho hành vi mất kiểm soát của cậu học trò người Brazil trong trận Siêu kinh điển. Ông nói: "Vinicius đã xin lỗi. Cậu ấy sẽ không bị phạt, chắc chắn là thế".

Về phía Vinicius, cầu thủ sinh năm 2000 luôn tôn trọng giao kèo với Real và sẽ cống hiến cho đến hết mùa giải 2025/26, trước khi đưa ra quyết định về tương lai.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

HLV Alonso ra phán quyết về Vinicius

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha lần đầu lên tiếng về khoảnh khắc nổi nóng, bỏ vào phòng thay đồ của Vinicius sau khi bị thay ra trong trận Siêu kinh điển hôm 26/10.

