3 đại gia nghiên cứu rót gần 440.000 tỷ vào một tỉnh miền Tây

Xuân Thiện, T&T và PAGroup vừa ký các biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư tại Cà Mau với tổng vốn dự kiến 439.000 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin UBND tỉnh Cà Mau, ngày 28/8, địa phương này đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Cà Mau năm 2026 nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển, môi trường đầu tư và các cơ hội hợp tác trên địa bàn.

3 “ông lớn” cam kết rót 439.000 tỷ đồng

Tại hội nghị, tỉnh đã công bố danh mục 96 dự án mời gọi đầu tư trong các lĩnh vực như nhà ở, đô thị, năng lượng, du lịch, giao thông, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp, thủy sản và hạ tầng khu công nghiệp… Riêng 10 dự án năng lượng xanh, năng lượng tái tạo có tổng vốn dự kiến hơn 54.500 tỷ đồng .

Đáng chú ý, UBND tỉnh Cà Mau đã ký 3 biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát đầu tư với Tập đoàn Xuân Thiện, CTCP Tập đoàn T&T và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh (PAGroup), với tổng vốn dự kiến lên đến 439.000 tỷ đồng .

Cùng với đó, tỉnh cũng trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trọng điểm, với tổng vốn hơn 40.000 tỷ đồng .

Hiện, Cà Mau đang ưu tiên thu hút đầu tư vào 5 nhóm lĩnh vực gồm kinh tế biển, cảng biển và logistics; thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu; năng lượng tái tạo, năng lượng mới; công nghiệp, thương mại, đô thị, dịch vụ; du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ.

Cà Mau là địa phương duy nhất cả nước có 3 mặt giáp biển, với chiều dài bờ biển 310 km. Tỉnh sở hữu thế mạnh về thủy sản, nông nghiệp, năng lượng, kinh tế biển, du lịch và hệ sinh thái tự nhiên.

Tỉnh Cà Mau là địa phương duy nhất của Việt Nam có 3 mặt giáp biển. Ảnh: P.T.

Đặc biệt, sau khi hoàn thành sắp xếp địa giới hành chính, Cà Mau có thêm không gian phát triển khi nhiều công trình hạ tầng quan trọng được triển khai như cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến đường kết nối đảo Hòn Khoai, cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai và dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau.

Những dự án này được kỳ vọng tăng khả năng kết nối Cà Mau với các trung tâm kinh tế trong vùng và cả nước, đồng thời mở thêm dư địa thu hút đầu tư vào đô thị, logistics, công nghiệp, năng lượng và du lịch.

Loạt đề xuất quy mô lớn của các tập đoàn

Hạ tầng từng bước hoàn thiện đang mở thêm dư địa phát triển, qua đó giúp tỉnh Cà Mau ngày càng thu hút sự quan tâm của các tập đoàn tư nhân với hàng loạt đề xuất quy mô lớn trong lĩnh vực đô thị, hạ tầng, logistics, năng lượng và công nghiệp.

Hồi tháng 3, Tập đoàn Xuân Thiện đã đề xuất nghiên cứu tổ hợp khu công - nông nghiệp kết hợp đô thị, du lịch, hậu cần cảng và năng lượng tại Cà Mau, gồm cả khu vực lấn biển và bãi bồi. Dự án theo mô hình kinh tế tuần hoàn, tổng vốn dự kiến khoảng 260.000 tỷ đồng ( 10 tỷ USD ), có thể tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động khi vận hành ổn định.

Tổ hợp dự kiến gồm khu công nghiệp gắn với nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi, chế biến nông sản - thực phẩm; khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng cùng trung tâm hậu cần cảng và logistics.

Trong khi đó, T&T Group cũng đang nghiên cứu nhiều dự án lớn tại Cà Mau. Theo biên bản ghi nhớ ký với tỉnh từ tháng 11 năm ngoái, tập đoàn này sẽ khảo sát khu dân sự tại cảng Hòn Khoai theo mô hình đô thị, du lịch cao cấp kết hợp vui chơi giải trí; đồng thời nghiên cứu khu hậu cần lấn biển khoảng 1.000 ha phục vụ cảng Hòn Khoai và sản xuất năng lượng sạch.

Tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) cũng nghiên cứu tổ hợp đô thị, thương mại, dịch vụ gắn với hậu cần cảng theo mô hình City Port của Hà Lan, quy mô 3.000-5.000 ha tại khu vực xã Đất Mũi và xã Phan Ngọc Hiển.

Bên cạnh các dự án gắn với kinh tế biển, tập đoàn của bầu Hiển cũng sẽ phối hợp cùng tỉnh Cà Mau nghiên cứu đầu tư hệ sinh thái công nghiệp - logistics tại Khu kinh tế Năm Căn; Khu đô thị sân bay Cà Mau quy mô khoảng 1.000 ha theo mô hình sân bay Changi (Singapore).

Trong lĩnh vực năng lượng, T&T Group cũng nghiên cứu các dự án năng lượng tái tạo giai đoạn 2026-2030 với tổng công suất khoảng 1.000 MW.