2NE1 bùng nổ ngày trở lại

2NE1 có concert chung đầu tiên sau 10 năm vắng bóng. Rất đông thần tượng tới xem và ủng hộ nhóm nhạc huyền thoại này.

Ngày 4/10, 2NE1 bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Welcome Back với buổi diễn đầu tiên tại Hàn Quốc. Đây là lần diễn chung đầu tiên của 2NE1 sau 2 năm, kể từ Coachella năm 2022 và là concert đầu tiên của họ sau 10 năm 6 tháng kể từ [ALL OR NOTHING] in SEOUL vào 3/2014. Khi chương trình bắt đầu và các video trong sự kiện được đăng tải lên mạng xã hội, khán giả bày tỏ phấn khích trước màn trình diễn tuyệt vời của 2NE1. 4 cô gái thể hiện giọng hát khỏe khoắn, năng lượng bùng nổ.

2NE1 chọn mở đầu đêm nhạc bằng ca khúc Comeback Home và Fire để gửi lời chào tới người hâm mộ sau thời gian dài vắng bóng. Sau đó 4 cô gái khiến khán giả cuồng nhiệt hòa mình vào giai điệu sôi động của Fire, Clap Your Hands, Falling In Love, I’m The Best, Happy…

Nhiều đàn em nổi tiếng như TWICE, Stray Kids, Baby Monster, IVE, aespa… đã gửi video để chúc mừng sự trở lại của nhóm nhạc huyền thoại. Trong khi đó, G-Dragon, Winter (aespa), Lee Dae Hwi (AB6IX), Lee Joon, Thunder (MBLAQ), Mimi (Gugudan)… trực tiếp tham dự concert Welcome Back của 2NE1 tại Seoul. Sự trở lại của 2NE1 là sự kiện được quan tâm nhất trong cộng đồng fan Kpop vào tối 4/10.

Nhóm nhạc 2NE1 trực thuộc công ty YG Entertainment ra mắt vào năm 2010. Nhóm nổi tiếng qua nhiều ca khúc như Fire, I Don't Care, Ugly, Lollipop, I’m The Best, Missing You, Comback Home… Họ là một trong những nhóm nhạc huyền thoại của Kpop. Được biết đến với việc phá vỡ các khuôn mẫu điển hình, 2NE1 là nhóm nhạc nữ đầu tiên của Kpop dám thử nghiệm với âm nhạc, thời trang hip hop cá tính, mạnh mẽ. Họ được công nhận vì đã mở rộng phong cách của nhóm nhạc nữ trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và trở thành một trong những nhân vật hàng đầu của làn sóng Kpop. Nhiều nhóm nhạc đàn em coi 2NE1 là hình mẫu và tấm gương để họ noi theo.

Với các đĩa đơn Fire và I Don't Care, 2NE1 được trao giải thưởng MAMA cho Bài hát của năm. Nhờ đó, 2NE1 trở thành nhóm nhạc thần tượng đầu tiên nhận giải Daesang (giải thưởng lớn nhất) ngay khi ra mắt. 2NE1 phát hành album phòng thu cuối cùng của họ, Crush vào năm 2014. Đây là album đầu tiên của một nghệ sĩ Hàn Quốc lọt vào top 100 của Billboard 200 của Mỹ.