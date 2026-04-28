22.000 học sinh Hà Nội bỏ thi vào lớp 10 công lập

Tối 28/4, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố số học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập năm 2026.

Thí sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Dựa trên số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, toàn thành phố có 124.915 thí sinh dự thi vào lớp 10. Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, số thí sinh đăng ký cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Một trong những nguyên nhân là năm học 2025-2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS, tăng 20.000 em so với năm ngoái.

Với tổng số 147.000 học sinh lớp 9, số thí sinh bỏ thi vào khoảng 22.000 em. Tuy vậy, con số này vẫn ít hơn năm ngoái khoảng 1.500 em. Các em có thể học trường tư, du học, đi học nghề hoặc tham gia thị trường lao động.

Số thí sinh đăng ký vào trường THPT công lập không chuyên ở Hà Nội như sau:

Số thí sinh đăng ký vào 4 trường THPT chuyên ở Hà Nội như sau:

Theo thống kê của Tri Thức - Znews, trường có tỷ lệ chọi cao nhất là THPT Yên Hòa, với mức 1/3,35. Chỉ tiêu của trường là 765, nhưng có tới hơn 2.500 học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Nghĩa là cứ 3,35 thí sinh dự thi mới có một em đỗ. Năm ngoái, không trường THPT nào có tỷ lệ chọi ở mức 1 chọi 3. THPT Yên Hòa cũng dẫn đầu tỷ lệ chọi, song chỉ ở mức 1/2,44.

Đứng thứ hai về tỷ lệ chọi là trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỷ lệ 1/3. Mười trường có tỷ lệ chọi cao nhất cụ thể như sau:

10 trường có tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 cao nhất Hà Nội

Nhãn THPT Yên Hòa THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông THPT Nguyễn Thị Minh Khai THPT Nhân Chín THPT Kim Liên THPT Phan Đình Phùng THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm THPT Thăng Long THPT Cầu Giấy THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa Tỷ lệ chọi

3.55 3 2.68 2.61 2.6 2.55 2.19 2.18 2.14 2.09

Trong 122 trường THPT không chuyên, có đến hơn 50 trường có tỷ lệ chọi từ 1,5 trở lên.

Ngược lại, top trường có tỷ lệ chọi thấp vẫn thuộc ngoại thành, điểm chuẩn hàng năm ở mức 3-4 điểm/môn. Mười trường có tỷ lệ chọi thấp nhất Hà Nội cụ thể như sau:

10 trường có tỷ lệ chọi vào lớp 10 thấp nhất Hà Nội

Nhãn THPT Phúc Thịnh THPT Hợp Thanh THPT Bắc Lương Sơn THPT Nguyễn Quốc Trinh THPT Ứng Hòa B THPT Mỹ Đức THPT Minh Quang THPT Đại Cường THPT Lưu Hoàng THPT Minh Châu Tỷ lệ chọi

1.13 1.12 1.08 1.04 1 0.99 0.92 0.88 0.83 0.22

Đáng chú ý, nhiều trường có số lượng đăng ký (tổng số nguyện vọng) cao như THPT Bắc Lương Sơn (7.534 nguyện vọng), THPT Tự Lập (7.460 nguyện vọng), THPT Đại Mỗ (6.655 nguyện vọng)... Tuy nhiên, số nguyện vọng 1 vào các trường này chỉ khoảng 600-1.000 em, trong khi các nguyện vọng 2 và 3 lên tới 1.500-4.500 em.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay, kỳ thi lớp 10 sẽ diễn với 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn).

Thí sinh sẽ dự thi trong hai ngày 30-31/5, sớm hơn khoảng 10 ngày so với mọi năm. Thí sinh thi vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, không phân biệt khu vực, chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét tuyển các nguyện vọng 2 và 3, nhưng phải có điểm chuẩn cao hơn hai nguyện vọng sau lần lượt 0,5 và 1 điểm. So với năm ngoái, hai mức điểm chênh lệch nguyện vọng này thấp hơn một nửa.