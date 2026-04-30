22 nhà sư bị cáo buộc mang lậu hơn 100 kg cần sa vào Sri Lanka

Một nhóm nhà sư đã bị bắt giữ vào ngày 25/4 tại sân bay quốc tế lớn nhất Sri Lanka sau chuyến đi tới Thái Lan. Nhà chức trách nhận định hành trình này thực chất là vỏ bọc cho hoạt động buôn lậu ma túy.

Một mẩu cần sa tại Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Giới chức Sri Lanka đã bắt giữ 22 nhà sư, những người vừa trở về từ Thái Lan, với cáo buộc tàng trữ cần sa - chất bị cấm sử dụng cho mục đích giải trí tại Sri Lanka, theo New York Times.

Các nhà sư đến sân bay quốc tế Bandaranaike International Airport hôm 25/4 với hành lý được khai gồm đồ dùng học tập và bánh kẹo. Tuy nhiên, ẩn trong số hàng hóa đó là hơn 110 kg sản phẩm từ cần sa, theo thông tin từ chính quyền địa phương.

Đây được xem là một trong những vụ thu giữ ma túy lớn nhất từng diễn ra tại sân bay này.

Số ma túy được phát hiện giấu dưới đáy vali và “được đóng gói rất tinh vi”, theo lời người phát ngôn cảnh sát.

Mỗi vali chứa khoảng gần 5kg ma túy bất hợp pháp. Số hàng này bao gồm Kush - giống cần sa có hàm lượng hoạt chất cao, và hashish - nhựa cần sa cô đặc. Daily News cho biết tổng giá trị lô hàng lên tới khoảng 3,45 triệu USD .

Theo cảnh sát, các nhà sư - phần lớn là tăng sinh trẻ ở độ tuổi 20 - đã rời Sri Lanka tới Thái Lan trong chuyến đi ngắn ngày từ hôm 22/4. Chuyến đi Thái Lan của họ là do một doanh nhân tài trợ.

Một nhà sư khác, người chờ đón nhóm tại sân bay, đã bỏ trốn khi biết tin xảy ra vụ bắt giữ, theo người phát ngôn cảnh sát. Người này sau đó bị bắt vào hôm 28/4 tại một vùng ngoại ô của Colombo, thành phố lớn nhất Sri Lanka.

Các nhà sư (không được công bố danh tính) đã ra hầu tòa hôm 26/4 tại Negombo, một thị trấn gần sân bay. Cảnh sát cũng cáo buộc 3 người trong số họ từng buôn lậu ma túy từ Thái Lan tới Colombo vào tháng 3.

Việc sử dụng cần sa cho mục đích giải trí bị cấm nghiêm ngặt tại Sri Lanka. Những người bị kết án buôn bán ma túy có thể phải đối mặt với án phạt tiền, án tù dài hạn, thậm chí là án tử hình.

Gần đây, giới chức Sri Lanka cũng công bố nhiều vụ bắt giữ liên quan đến ma túy.

Trước đó, một phụ nữ người Anh tên Charlotte May Lee đã bị tạm giữ sau khi nhà chức trách cho biết phát hiện hơn 45 kg sản phẩm cần sa trong hành lý của cô.

Theo BBC và một số hãng tin khác, Lee - người đến Sri Lanka từ Thái Lan - khẳng định số ma túy đã bị gài vào vali của mình.