2.000 mục tiêu Nga lọt tầm bắn nếu Ukraine có Tomahawk

Phiên bản tầm xa của tên lửa Tomahawk có thể vươn tới khoảng cách 2.500 km, đủ để đặt hơn 1.945 mục tiêu quân sự của Liên bang Nga vào tầm bắn của Kyiv, nhưng hạn chế lại nằm ở năng lực sản xuất hiện nay của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Báo The Kyiv Post của Ukraine chiều 7/10, theo giờ địa phương, dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết gần 2.000 vị trí quân sự của Liên bang Nga sẽ nằm trong tầm với các lực lượng Ukraine nếu Washington phê duyệt việc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa.

Theo tổ chức tư vấn có trụ sở ở Mỹ này, phiên bản tên lửa Tomahawk tầm mở rộng có thể vươn tới nơi cách khoảng 2.500 km, tức là sẽ đặt ít nhất 1.945 mục tiêu quân sự của Liên bang Nga vào tầm bắn. Một biến thể tầm ngắn hơn với hành trình khoảng 1.600 km sẽ tiếp cận được khoảng 1.655 mục tiêu.

Các địa điểm do ISW liệt kê bao gồm một nhà máy lớn sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed trong khu công nghiệp Alabuga ở Tatarstan và hàng loạt sân bay quân sự.

Báo cáo còn cho biết có 76 căn cứ không quân của Liên bang Nga mà tên lửa Tomahawk tầm mở rộng có thể tiếp cận được trong khi con số này với phiên bản tiêu chuẩn là 67 căn cứ.

Căn cứ Không quân Engels-2, nơi đặt các máy bay ném bom chiến lược của Liên bang Nga, nằm trong số những mục tiêu được nêu tên sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa Tomahawk.

Các nhà phân tích cho rằng tên lửa Tomahawk sẽ cho phép Ukraine tấn công sâu vào khu hậu phương của Liên bang Nga và làm hư hại các cơ sở cung cấp, hậu cần hỗ trợ hoạt động ở tiền tuyến. Khả năng đó, theo ISW, có thể làm gián đoạn đáng kể nỗ lực chiến tranh của Liên bang Nga.

George Barros, một nhà phân tích về Liên bang Nga tại ISW, nói với báo The Kyiv Post rằng Ukraine có “nhu cầu tác chiến là tấn công sâu vào khu hậu phương trung gian và sâu của Liên bang Nga”.

Theo ông Barros, trong khi các vũ khí tầm xa nội địa hiện có sẵn, chúng thường “thiếu khả năng mang tải hữu ích” cần thiết cho các cuộc tấn công hiệu quả và tên lửa Tomahawk sẽ giải quyết trực tiếp lỗ hổng này bằng cách cung cấp cho Kyiv một phương tiện then chốt đối phó với chiến dịch sử dụng thiết bị bay không người lái quy mô lớn của Liên bang Nga, đang vài ngày diễn ra một lần và có sự tham gia của hơn 500 thiết bị bay không người lái Shahed.

Nhà phân tích Barros lưu ý: “Nếu có tên lửa Tomahawk, Ukraine có thể phá hủy nhà máy ở Tatarstan có khả năng sản xuất 2.700 thiết bị bay không người lái mỗi tháng”, đồng thời bổ sung rằng tên lửa Tomahawk cuối cùng sẽ làm suy giảm năng lực hậu cần của Liên bang Nga ở tiền tuyến và hậu phương gần, thông qua việc tấn công phá huỷ các nguồn hỗ trợ hậu cần.

Các quan chức Mỹ đang cân nhắc yêu cầu cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine một cách thận trọng.

Trong một phát biểu đưa ra hôm 6/10, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông “phần nào đã đưa ra quyết định” nhưng muốn có câu trả lời rõ ràng hơn về cách tên lửa sẽ được sử dụng và những mục tiêu nào Ukraine sẽ tấn công trước khi phê duyệt cuối cùng.

Nguồn tin trong chính quyền Trump nói bất kỳ thương vụ nào cũng sẽ đi kèm điều kiện nghiêm ngặt.

Các nhà phân tích cũng chỉ ra những giới hạn mang tính thực tế. Sidharth Kaushal của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia cho biết Mỹ chỉ sản xuất khoảng 50–70 quả tên lửa Tomahawk mỗi năm và đã sử dụng hàng trăm quả trong các chiến dịch trước đây, điều này có thể giới hạn khả năng cung cấp cho Ukraine số lượng lớn.

Ngoài ra, một số mục tiêu đòi hỏi nhiều vũ khí, bất kể đầu đạn nổ của tên lửa Tomahawk như thế nào. Bất kỳ sân bay quân sự nào, ví dụ, có thể có vài chục điểm mong muốn nhắm tới (DMPIs) trải dài quanh một đường băng dài 3 km, nhiều vị trí trong số đó có thể được gia cố hoặc bảo vệ dưới lòng đất.

Ukraine cũng đang phát triển tên lửa hành trình tầm xa riêng mang tên FP-5 “Flamingo”, với tầm bắn được báo cáo khoảng 3.000 km (1.864 dặm). ISW cho biết vũ khí này vẫn còn mới và việc tăng năng lực sản xuất sẽ mất thời gian.

Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo rằng việc chuyển tên lửa Tomahawk cho Kyiv sẽ là “một mức độ leo thang hoàn toàn mới” giữa Mỹ và Liên bang Nga.