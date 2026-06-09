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Thể thao

200 triệu euro chưa đủ mua Olise

  • Thứ ba, 9/6/2026 15:50 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Bayern Munich kiên quyết khẳng định Michael Olise không phải để bán, bất chấp những đồn đoán ngày càng gia tăng về một thương vụ chuyển nhượng bom tấn đến Real Madrid.

Bayern quyết tâm giữ chân trụ cột.

Trong những ngày gần đây, truyền thông châu Âu liên tục đưa tin Chủ tịch Florentino Perez cân nhắc chi tới 150 triệu euro để đưa tuyển thủ Pháp về sân Bernabeu. Olise được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch nâng cấp đội hình của Real Madrid sau khi Perez tái đắc cử và chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới với tham vọng tiếp tục duy trì vị thế thống trị của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, theo Bild, phía Bayern Munich hoàn toàn không có ý định ngồi vào bàn đàm phán. Chủ tịch Herbert Hainer trực tiếp bác bỏ mọi tin đồn khi khẳng định Olise vẫn là một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn của đội bóng xứ Bavaria.

“Olise là cầu thủ của Bayern và có hợp đồng dài hạn. Chúng tôi không phải là một câu lạc bộ chuyên bán cầu thủ”, Hainer phát biểu.

Quan điểm này cũng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Chủ tịch danh dự Uli Hoeness. Trước đó, ông từng tuyên bố Bayern sẽ không bán Olise ngay cả khi nhận được lời đề nghị lên tới 200 triệu euro.

Theo Hoeness, giá trị thể thao và tầm ảnh hưởng của cầu thủ 24 tuổi quan trọng hơn rất nhiều so với bất kỳ khoản lợi nhuận nào trên thị trường chuyển nhượng.

Lập trường cứng rắn từ Bayern cho thấy đội bóng Đức xem Olise là một trong những hạt nhân cho tương lai. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu Real Madrid thực sự muốn sở hữu ngôi sao người Pháp, họ có thể phải đưa ra mức giá chưa từng có trong lịch sử chuyển nhượng.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Olise lập hat-trick, Pháp thắng cách biệt Bắc Ireland

Michael Olise tỏa sáng với một cú hat-trick, giúp đội tuyển Pháp đánh bại Bắc Ireland với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng 9/6.

11 giờ trước

Duy Anh

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