Máy chơi game khiến hơn 2 triệu người ngồi xem quảng cáo

Việc hơn 2 triệu người ngồi xem video quảng cáo dài hơn 6 phút, khẳng định lòng trung thành khổng lồ mà Valve đã gầy dựng được từ cộng đồng game thủ toàn cầu.

Valve đã bất ngờ giới thiệu loạt sản phảm hoàn toàn mới. Ảnh: Valve/YouTube.

Valve, công ty chịu trách nhiệm cho nền tảng phân phối game khổng lồ Steam, vừa khiến cộng đồng game thủ toàn cầu bất ngờ khi công bố loạt sản phẩm phần cứng mới. Đáng chú ý, đoạn video dài hơn 6 phút giới thiệu các sản phẩm này đã thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy một ngày, một hiện tượng hiếm thấy đối với các video quảng cáo.

Cụ thể, video có tiêu đề "Steam Hardware Announcement" với thời lượng 6 phút 17 giây (được phát hành trên kênh YouTube chính thức của Valve) đã đạt hơn 2,2 triệu lượt xem và 355.000 lượt thích chỉ trong vòng 14 giờ kể từ khi đăng tải.

Với cách làm nội dung chuyên nghiệp, hài hước và dí dỏm, video đã khéo léo kết hợp giữa việc trình diễn công nghệ và giải trí. Thay vì chỉ là một đoạn giới thiệu khô khan, Valve đã tạo ra một trải nghiệm xem hấp dẫn, khiến khán giả không ngần ngại dành trọn hơn 6 phút để theo dõi.

Việc có đến hơn 2 triệu người sẵn sàng ngồi xem và sau đó hết lời khen ngợi cho một đoạn quảng cáo dài 6 phút là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Valve đã xây dựng được một lượng fan và khách hàng trung thành khổng lồ qua nhiều năm.

Từ trái qua phải: Steam Controller, Steam Machine và Steam Frame. Ảnh: The Verge/PCGamer/Valve.

Video trên giới thiệu ba sản phẩm phần cứng mới nhất của công ty: Steam Machine, Steam Controller và Steam Frame. Các sản phẩm được giới thiệu trong video cho thấy tham vọng của Valve trong việc mở rộng hệ sinh thái gaming PC ra ngoài chiếc Steam Deck đình đám.

Đầu tiên là Steam Controller: tay cầm chơi game được kế thừa các tính năng nổi bật từ Steam Deck như trackpad, con quay hồi chuyển (gyro) và các nút bấm phía sau. Điểm nhấn là cần analog từ tính nhằm cải thiện độ phản hồi và độ bền. Tay cầm này đi kèm với phụ kiện "The Puck" - một bộ sạc từ tính kiêm bộ tiếp hợp không dây giúp giảm độ trễ.

Tiếp theo là “Steam Machine” - một chiếc PC gaming mạnh mẽ, có kích thước nhỏ gọn, được thiết kế tối ưu hóa cho màn hình lớn. Thiết bị này mạnh gấp 6 lần Steam Deck, sử dụng GPU bán tùy chỉnh của AMD, cho phép chơi game 4K ở 60 khung hình/giây với công nghệ FSR. Steam Machine chạy hệ điệu thành được thiết kế riêng là Steam OS, đồng thời vẫn có thể cài đặt và sử dụng bất kỳ phần mềm PC nào.

Cuối cùng là kính thực tế ảo “Steam Frame”. Thiết bị này cho phép người chơi phát (stream) tất cả game trên Steam, kể cả không phải game VR. Thiết bị này đi kèm bộ điều khiển tích hợp đầy đủ tính năng, bao gồm các cảm biến điện dung để theo dõi chuyển động ngón tay. Đáng chú ý, Steam Frame cũng có thể cài đặt và chơi game độc lập mà không cần PC.

Nhiều người cũng thắc mắc về sự vắng mặt của Steam Deck 2 trong đợt công bố phần cứng lần này. Bên cạnh đó, việc không có bất kỳ tựa game mới nào được công bố kèm theo cũng là một điều bất ngờ, đặc biệt khi Valve từng phát hành Half-Life: Alyx vào năm 2020 như một sản phẩm chủ lực nhằm quảng bá cho kính thực tế ảo Valve Index.

Trả lời IGN, kỹ sư phần mềm của Valve, ông Pierre-Loup Griffais xác nhận Valve đang có kế hoạch phát hành phiên bản Steam Deck cải tiến trong tương lai. Tuy nhiên, công ty đang chờ đợi sự phát triển của công nghệ để tạo ra một bước nhảy vọt đủ lớn về hiệu năng, đồng thời phải đảm bảo duy trì được thời lượng pin hợp lý.

Theo thông báo từ Valve, cả ba sản phẩm trên sẽ chính thức lên kệ vào đầu năm 2026.