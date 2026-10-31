2 nam ca sĩ Việt gây ngỡ ngàng

Trong khi nhiều nghệ sĩ tên tuổi trở lại với MV mới nhưng chưa tạo được hiệu ứng như kỳ vọng, OSAD và Hà An Huy bất ngờ dẫn đầu cuộc đua bằng sản phẩm mang màu sắc hài hước.

Trong khoảng một tháng qua, ít nhất 15 MV được phát hành từ OSAD, Hà An Huy, Hoàng Thùy Linh, RHYDER... bên cạnh đó là một số album, chẳng hạn Ngựa phi của GILL hay TWINFLAME gồm 8 ca khúc đánh dấu sự trở lại của Emily sau khoảng 11 năm tạm ngưng hoạt động solo, tập trung cho các dự án chung với BigDaddy.

Trong những màn trở lại liên tiếp 1 tháng qua, có rất nhiều cái tên hot của thị trường âm nhạc, như Hoàng Thùy Linh, Đen, Tăng Duy Tân, RHYDER, MCK, Phương Mỹ Chi, tlinh… Chưa bàn tới thành tích nhưng với số lượng sản phẩm âm nhạc khá nhiều, được phát hành liên tục kể trên, thậm chí chỉ trong 27/10 có tới 4 MV ra mắt, khán giả được hưởng lợi lớn. Họ có nhiều lựa chọn trong một thị trường âm nhạc đa dạng, sôi động.

Ngoài những cái tên kể trên, thị trường còn có sự góp mặt của Ngô Lan Hương, Yeolan, Bảo Anh, Orange, CHANGG, Annie, Dangrangto và nhiều nghệ sĩ khác. Các sản phẩm theo đuổi những màu sắc riêng, từ pop, ballad đến rap, đồng thời cho thấy sự đầu tư đáng kể vào phần hình ảnh.

Những màn trở lại chưa tạo được sức bật như kỳ vọng

Ở góc độ người nghe, sự sôi động này mang lại cho họ nhiều lựa chọn hơn. Khán giả có thể tiếp cận những màu sắc âm nhạc, cách kể chuyện và hình ảnh khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một vài sản phẩm nổi bật. Tuy nhiên, với nghệ sĩ, mật độ phát hành dày đặc cũng khiến việc duy trì sự chú ý trở thành bài toán khó. Một sản phẩm dù được đầu tư vẫn có thể nhanh chóng bị lu mờ khi thị trường liên tục xuất hiện những cái tên mới.

Trong số các sản phẩm phát hành gần đây, Thầy Dùi của Hoàng Thùy Linh nhận được sự quan tâm lớn hơn cả bởi đánh dấu màn tái xuất của nữ ca sĩ sau khoảng 4 năm vắng bóng.

Ở dự án này, Hoàng Thùy Linh tiếp tục theo đuổi hướng kết hợp chất liệu truyền thống với âm nhạc hiện đại, đã giúp cô thành công trong nhiều sản phẩm trước đó. Phần phối khí khai thác cảm hứng từ tiết tấu trống trong nghệ thuật hát chầu văn, kết hợp âm thanh và nhịp điệu đương đại.

Bên cạnh cách xử lý âm nhạc quen thuộc, nữ ca sĩ cũng thử nghiệm lối thể hiện mới khi kết hợp hát với nói. Một số đoạn có nhịp điệu rõ ràng, gợi liên tưởng đến rap, tạo khác biệt so với cách thể hiện của cô trong những sản phẩm trước.

Thầy Dùi của Hoàng Thùy Linh là một trong những sản phẩm được mong đợi nhất thời gian qua. Ảnh: FBNV.

Dù vậy, mức độ quan tâm công chúng dành cho Thầy Dùi chưa thực sự lớn như kỳ vọng. Sau khoảng hai tuần phát hành, MV đạt 3,5 triệu lượt xem. Đây vẫn là kết quả đáng ghi nhận, nhưng sức lan tỏa và lượng thảo luận chưa tương xứng với kỳ vọng công chúng dành cho màn trở lại của nữ ca sĩ, nhất là khi đặt cạnh thành công của những bản hit trước, điển hình là See tình.

Tăng Duy Tân cũng là trường hợp nhận được sự chú ý khi trở lại với MV Cô bé ơi vào tối 29/10. Ca khúc khai thác chất liệu pop kết hợp house, sở hữu giai điệu dễ nhớ và đoạn drop giàu năng lượng, tiếp tục phát huy những yếu tố quen thuộc trong âm nhạc của nam ca sĩ.

Sau khoảng 22 tiếng phát hành, MV đạt 366.000 lượt xem. Con số cho thấy Tăng Duy Tân vẫn có khả năng thu hút một bộ phận khán giả, song chưa đủ để khẳng định sản phẩm tạo được sức bật lớn. So với hiệu ứng anh từng có với Bên trên tầng lầu hay Cắt đôi nỗi sầu, Cô bé ơi một khoảng cách đáng kể để đạt đến mức độ phổ biến tương tự.

Với tlinh, sự trở lại của cô cũng được khán giả dành nhiều kỳ vọng. Tối 27/10, cô phát hành Người điên nặng, phiên bản làm mới từ ca khúc Người điên thuộc album Ái. Sau khoảng 18 tiếng, MV đạt 231.000 lượt xem. Thành tích ban đầu chưa giúp sản phẩm vươn lên dẫn đầu cuộc cạnh tranh so với các sản phẩm phát hành cùng ngày.

Ngoài những trường hợp kể trên, một số sản phẩm như Khởi lên của Ngô Lan Hương, Trốn tìm của LEZII, Không nên lời của Thịnh Suy, Như trong phim của Emily và BigDaddy hay Bụng yếu của Annie… cũng chưa ghi nhận thành tích nổi bật.

Riêng Khởi lên còn vấp phải tranh luận về ca từ và nội dung. Điều này cho thấy việc phát hành sản phẩm mới chỉ là bước đầu. Để tạo được sức hút lâu dài, nghệ sĩ vẫn cần thuyết phục người nghe bằng chất lượng âm nhạc, cách thể hiện và khả năng tạo ra dấu ấn riêng.

OSAD và Hà An Huy tạo bất ngờ

Giữa cuộc cạnh tranh dày đặc, 3 phải 6 đừng của Quân A.P và Như một người rưng của OSAD, Hà An Huy là những sản phẩm nổi bật về số liệu.

Đáng chú ý, Như một người rưng nhanh chóng vươn lên dẫn đầu về lượt xem trong cuộc cạnh tranh này. Sau khoảng 19 tiếng đăng tải, MV đạt 1 triệu lượt xem. Đến nay, sau 2 ngày ra mắt, sản phẩm cán mốc 3,8 triệu lượt xem và đứng đầu bảng thịnh hành ở danh mục âm nhạc tại Việt Nam.

Như một người rưng được làm mới từ Như một người dưng, ca khúc từng được biết đến rộng rãi của Thanh Hưng. Thay vì giữ nguyên màu sắc ballad của bản gốc, phiên bản mới chuyển sang nhịp drill, kết hợp flow rap và bổ sung phần lời mới. Những thay đổi này tạo nên không khí trẻ trung, hài hước, khác biệt đáng kể so với tinh thần của ca khúc ban đầu.

Sản phẩm của OSAD, Hà Anh Huy được khán giả đón nhận, yêu thích. Ảnh: FBNV.

Phần hình ảnh cũng được xây dựng theo hướng dí dỏm. MV tái hiện nhiều xu hướng phổ biến trên mạng xã hội trong năm qua kết hợp bối cảnh đường phố với phong cách ngẫu hứng. Sự xuất hiện của Hồ Đông Quan, Thái VG cùng những chi tiết mang tính giải trí giúp sản phẩm có thêm chất liệu thú vị, mới lạ để khán giả bàn luận và chia sẻ.

Thay vì đặt nặng tính hoài niệm hay cố gắng giữ nguyên tinh thần của bản gốc, OSAD và Hà An Huy lựa chọn cách tiếp cận có phần mới mẻ hơn. Ca khúc quen thuộc được chuyển sang một màu sắc mới, vừa thu hút người nghe cũ, vừa mở ra trải nghiệm khác biệt.

Nhìn chung, số lượng MV ra mắt liên tục trong khoảng một tháng qua cho thấy thị trường nhạc Việt đang sôi động với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ, màu sắc khác nhau. Khán giả có thêm lựa chọn, còn nghệ sĩ có nhiều cơ hội tiếp cận công chúng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, tên tuổi ca sĩ và mức độ đầu tư không còn đủ sức bảo đảm cho thành công sản phẩm. Điều quyết định một MV có tạo được dấu ấn hay không vẫn nằm ở khả năng mang đến trải nghiệm đủ khác biệt, thú vị.