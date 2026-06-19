2 con gái của ông Obama sau 9 năm rời Nhà Trắng

Sau khi rời khỏi Nhà Trắng vào năm 2017, Malia và Sasha Obama nay đã trưởng thành, chọn hướng đi riêng.

Malia và Sasha Obama hiếm hoi xuất hiện trước công chúng sau khi cha của họ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống Mỹ. Ảnh: People.

Malia và Sasha Obama có màn xuất hiện công khai hiếm hoi tại lễ khánh thành Obama Presidential Center ở thành phố Chicago (Mỹ) vào ngày 18/6.

Hai ái nữ nhà Obama đã cùng cha mẹ - cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama - bước lên sân khấu tại sự kiện thu hút đông đảo khách mời nổi tiếng, theo People.

Đã gần một thập kỷ kể từ khi rời Nhà Trắng, Malia và Sasha hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Trung tâm Obama mới khánh thành là một tổ hợp quy mô lớn ở khu South Side của Chicago, bao gồm bảo tàng, nhiều không gian tổ chức hòa nhạc và sự kiện, công viên công cộng cùng một chi nhánh mới của Chicago Public Library.

Kể từ khi gia đình rời Nhà Trắng năm 2017, hai chị em chủ yếu xuất hiện trên mạng xã hội của cha mẹ vào các dịp sinh nhật hoặc lễ. Họ chỉ thỉnh thoảng tham dự một số sự kiện lớn cùng gia đình. Gần đây nhất, Sasha xuất hiện cùng cha mẹ tại trận đấu thuộc sự kiện NBA All-Star Game hồi tháng 2.

Trong khi đó, Malia, hiện 27 tuổi, theo đuổi sự nghiệp điện ảnh. Cô từng hợp tác với Donald Glover trong loạt phim Swarm và thực hiện bộ phim ngắn đầu tay mang tên The Heart.

Bộ phim dài 18 phút này được Malia đạo diễn dưới nghệ danh Malia Ann và từng được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim lớn như Toronto International Film Festival, Telluride Film Festival và Sundance Film Festival.

Tháng 9/2024, Malia xuất hiện trên thảm đỏ tại Deauville American Film Festival ở Pháp và được trao giải Young Spirit Award nhờ bộ phim The Heart.

Malia và Sasha lần lượt mới 10 và 7 tuổi khi cha họ đắc cử tổng thống Mỹ năm 2008. Khi ông Obama rời nhiệm sở vào tháng 1/2017, hai chị em đã bước sang tuổi 18 và 15.

Sasha cũng là con gái nhỏ tuổi nhất sống tại Nhà Trắng kể từ thời John F. Kennedy Jr., người mới chỉ là trẻ sơ sinh khi cha mình trở thành tổng thống năm 1961.

Tuần trước, nhân sinh nhật lần thứ 25 của Sasha, ông Barack Obama đăng ảnh chụp cùng vợ và con gái tại NBA All-Star Game kèm lời nhắn: “Chúc mừng sinh nhật Sasha! Thật khó tin con đã 25 tuổi. Thời gian trôi quá nhanh. Cha rất hạnh phúc khi được chứng kiến con trưởng thành thành người phụ nữ như hôm nay”.

Malia sẽ bước sang tuổi 28 vào ngày 4/7 tới.

Tại một buổi gây quỹ cho cựu Tổng thống Joe Biden vào tháng 6/2024, ông Obama từng đùa rằng vợ ông đã dạy các con từ rất sớm rằng “phải điên rồ mới dấn thân vào chính trị”.

“Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”, ông nói, đồng thời mô tả hai con gái là “những phụ nữ trẻ đầy bản lĩnh và sức ảnh hưởng”.