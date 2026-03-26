18 trường cao đẳng, trung cấp ở Hà Nội dự kiến sáp nhập, hợp nhất

Các trường cao đẳng, trung cấp sáp nhập dựa trên tương đồng về nghề đào tạo hoặc để hình thành trường mới chất lượng cao.

Giảng viên, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Đông. Ảnh: FBNT.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có báo cáo gửi UBND thành phố, đề xuất phương án sắp xếp các trường công lập trên địa bàn.

Mục tiêu là sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các trường cao đẳng, trung cấp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động đào tạo và nghiên cứu hiệu quả, chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực, nguồn lực mạnh, quy mô tuyển sinh lớn; hình thành một số trường cao đẳng công lập chất lượng cao là trụ cột, hạt nhân dẫn dắt hoạt động.

Trong đó, Sở GD&ĐT đề xuất giảm tối thiểu 50% đầu mối các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố, hạn chế tình trạng phân tán, chồng chéo ngành nghề, lĩnh vực đào tạo.

Hiện, thành phố có 19 trường cao đẳng, trung cấp. Trong số này, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội được giữ nguyên trạng. Theo sở, đây là trường duy nhất của thủ đô trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và năng khiếu.

Ngoài ra, trường nằm ở trung tâm, là nơi tập trung văn hóa, nên đơn vị này sẽ đóng vai trò cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thiết kế sáng tạo, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

18 trường cao đẳng, trung cấp còn lại sẽ được sắp xếp, cụ thể như sau:

- Hai trường Cao đẳng Y tế Hà Đông và Cao đẳng Y tế Hà Nội dự kiến hợp nhất. Phương án này nhằm tập trung nguồn lực đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao cho Hà Nội. Thành phố dự kiến xây trường mới rộng 7 ha ở xã Xuân Mai, không chỉ là nơi đào tạo mà còn có trung tâm thực hành chăm sóc người cao tuổi.

- Sáp nhập trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long vào Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội.

- Sáp nhập Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội vào Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

- Sáp nhập Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội vào Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

- Sáp nhập Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội vào Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

- Sáp nhập và hợp nhất trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và thời trang Hà Nội, Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội vào Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

- Sáp nhập Trung cấp nghề số 1 Hà Nội, Trung cấp Xây dựng Hà Nội vào Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.

Như vậy, sau sắp xếp, Hà Nội dự kiến còn 8 trường cao đẳng, không còn trường trung cấp công lập thuộc thành phố.

Quy mô tuyển sinh của các trường đến năm 2030 đạt từ 30.000-40.000 lượt người/năm. Trong đó, trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm khoảng 75-85%; tăng tỷ lệ đào tạo trình độ cao đẳng và đào tạo các ngành nghề trọng điểm, ngành nghề lĩnh vực công nghệ.

Phấn đấu 100% các trường cao đẳng công lập trở đạt chuẩn quốc gia. Thành phố ưu tiên đầu tư phát triển 2 trường trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao, tiệm cận các nước, song chưa nêu chi tiết.

Trong khi đó, Đại học Thủ đô và 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được giữ nguyên trạng.

Tuy nhiên, sau khi cơ quan Trung ương có hướng dẫn chi tiết về tiêu chí, điều kiện thành lập với loại hình trường trung học nghề, Sở GD&ĐT sẽ đề xuất sắp xếp, tái cấu trúc lại đối với 29 trung tâm, tối đa thành 15 đơn vị (giảm gần 50%) với 9 trung tâm giáo dục thường xuyên, 6 trường trung học nghề.

Với bậc phổ thông, sở đề xuất phương án giảm 35 trường công lập (23 trường mầm non, 4 tiểu học, 8 THCS) trong năm học tới, do những trường này không tuyển đủ học sinh, diện tích chật hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp hoặc nằm quá gần nhau gây chồng chéo...