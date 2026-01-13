122 nhân sự được giới thiệu ứng cử ĐBQH chuyên trách khóa XVI

Hội nghị đã nhất trí 100% thông qua danh sách gồm 122 nhân sự được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Sáng 13/1, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương. Nhân sự được giới thiệu thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng.

Hội nghị đã nghe phổ biến các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; các trường hợp không được ứng cử; danh sách trích ngang 122 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Ngoài các tiêu chuẩn được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, người ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện và độ tuổi được quy định tại Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Qua nghiên cứu hồ sơ và đối chiếu các quy định về tiêu chuẩn, các cử tri cho rằng, các nhân sự được giới thiệu ứng cử đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, sức khỏe và mức độ tín nhiệm.

Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách 122 người được giới thiệu ứng cử. Ảnh: Phạm Thắng.

Lắng nghe đa chiều, không né tránh vấn đề khó

Đối với các nhân sự được giới thiệu tái cử, đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự cống hiến qua một hoặc nhiều nhiệm kỳ Quốc hội, đóng góp rất hiệu quả, trách nhiệm, quyết liệt góp phần vào thành công của các nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ.

Đối với các trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu, cử tri nhận thấy đều là các lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị tham mưu giúp việc, đã có cống hiến nhiều năm, có đầy đủ hiểu biết, kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội, có đầy đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng các điều kiện đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tại hội nghị, đại diện người được giới thiệu ứng cử bày tỏ nhận thức sâu sắc về những yêu cầu đặt ra đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, đòi hỏi mỗi đại biểu phải luôn giữ cho mình tinh thần cầu thị, lắng nghe đa chiều, không né tránh vấn đề khó, đặt lợi ích chung của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách.

Hội nghị đã biểu quyết, nhất trí 100% thông qua danh sách gồm 122 nhân sự được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.