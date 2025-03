12 giờ đau đớn của Maradona trước khi qua đời

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Maradona phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng trong suốt 12 giờ trước khi qua đời. Các bác sĩ pháp y phát hiện tim của ông phình to gấp đôi kích thước bình thường và toàn bộ cơ thể bị sưng tấy từ đầu đến chân.

Ngoài ra, Maradona còn có đến bốn lít rưỡi nước trong cơ thể, điều này cho thấy tình trạng sức khỏe của "Cậu bé vàng" rất nghiêm trọng trước khi qua đời.

Chuyên gia khám nghiệm tử thi Mauricio Cassinelli cho biết nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Maradona là do sự kết hợp của nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ông mắc bệnh cơ tim giãn nở, một căn bệnh khiến các buồng tim mở rộng và căng ra, đồng thời có bệnh xơ gan gây tổn thương gan và viêm cơ tim - một tình trạng khiến tim bị viêm nhiễm. Cùng với đó, Maradona còn phải đối mặt với một cục máu đông ở não và gặp khó khăn trong việc thở.

Một trong những chi tiết gây sốc là việc Maradona qua đời trong một căn phòng tối, thiếu điều kiện chăm sóc y tế đầy đủ. Cassinelli mô tả nơi ở của ông là "một căn phòng có vách ngăn, với một chiếc giường ở giữa phòng và một chỗ vệ sinh di động", điều này không phù hợp cho một bệnh nhân đang hồi phục sau ca phẫu thuật não.

Theo các chuyên gia pháp y, cái chết của Maradona không phải là một sự kiện đột ngột mà là một quá trình chậm rãi, dần dần, do sự suy giảm chức năng tim và phổi.

Gia đình Maradona, đặc biệt là con gái của ông, Dalma, lên tiếng cáo buộc sự tắc trách và che đậy từ phía đội ngũ y tế phụ trách chăm sóc ông. Dalma tiết lộ rằng mẹ của cô lo sợ "mafia" đang kiểm soát mọi thứ liên quan đến việc chăm sóc cha cô.

Cô còn chia sẻ một đoạn video với những đoạn âm thanh mà bản thân cho là chứng minh sự bất thường trong việc chăm sóc cha mình, đồng thời cho rằng các bản ghi âm này chỉ ra rằng sự việc đã bị che giấu.

Theo các công tố viên, cái chết của Maradona có thể đã được tránh được nếu như các chuyên gia y tế làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Bảy bác sĩ và y tá đang bị xét xử vì tội ngộ sát, một tội danh tương tự như tội ngộ sát ngoài ý muốn.

Những người này bao gồm bác sĩ phẫu thuật não, bác sĩ tâm thần, và các nhân viên y tế khác có liên quan đến việc chăm sóc Maradona. Mặc dù nhóm bác sĩ này phủ nhận mọi hành vi sai trái, nhưng nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với án tù lên tới 25 năm.

