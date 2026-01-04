12 con giáp chọn màu gì để bùng nổ may mắn năm 'Ngựa Lửa' 2026?

Trong năm Bính Ngọ, 3 màu sắc may mắn nhất là đỏ, vàng và xanh ngọc lục bảo. Tuy nhiên, mỗi con giáp lại phù hợp với năng lượng của từng màu khác nhau.

Đỏ, vàng và xanh ngọc lục bảo là những màu sắc may mắn của năm "Ngựa Lửa". Ảnh: SCMP.

Theo phong thủy Trung Quốc, Bính Ngọ 2026 là năm "Ngựa Lửa" - với nguyên tố Hỏa chủ đạo, nguyên tố hỗ trợ là Mộc, trong khi nguyên tố cân bằng là Kim. Sự kết hợp giữa các yếu tố này ảnh hưởng đến việc màu sắc nào có thể làm gia tăng hoặc suy yếu vận may của từng con giáp.

Các chuyên gia phong thủy của trang Lucky Life Manila cho biết có 3 màu sắc chủ đạo của năm 2026, tạo nên sự cân bằng giữa đam mê, thịnh vượng và quyền lực: đỏ son, xanh ngọc lục bảo, vàng.

3 màu sắc may mắn của 2026

Màu đỏ son là biểu hiện thuần khiết nhất của nguyên tố Hỏa. Trong phong thủy, nó tượng trưng cho sức sống, danh tiếng và năng lượng. Trong năm 2026, sắc đỏ đóng vai trò thúc đẩy, khuếch đại động lực và quyết tâm, đồng thời loại bỏ sự trì trệ và tiêu cực.

Đỏ cũng là màu sắc tượng trưng cho tự tin, lòng can đảm và khởi đầu mới, rất phù hợp cho ai muốn bắt đầu một dự án hoặc tìm kiếm bước đột phá trong sự nghiệp.

Màu xanh ngọc lục bảo tượng trưng cho sự phát triển, thịnh vượng. Nó tượng trưng cho hành Mộc, là yếu tố thúc đẩy Hỏa trong phong thủy. Đây là màu sắc cho sự mở rộng, giàu có, tượng trưng cho cơ hội phát triển lâu dài.

Năm 2026, màu xanh ngọc lục bảo mang lại sự cân bằng đối với yếu tố Hỏa của tuổi Ngọ, giúp ổn định tham vọng và giữ vững ý chí. Đây là lựa chọn phù hợp cho người muốn ổn định sự nghiệp hoặc thăng tiến.

Vàng là màu sắc của thịnh vượng và tự tin. Vàng tượng trưng cho nguyên tố Kim, giúp cân bằng và tinh luyện năng lượng mạnh mẽ của Hỏa. Trong phong thủy, nó là màu sắc đại diện cho thành công, ổn định và sự công nhận, biểu tượng của trí tuệ tích lũy qua kinh nghiệm.

Các loại đá phong thủy màu đỏ, xanh, trắng giúp gia tăng may mắn. Ảnh: Pexels.

Trong năm Bính Ngọ, màu vàng đóng vai trò cho điểm tựa vững chắc, giúp bạn giữ được bình tĩnh, phát triển nhanh và bảo vệ ngọn lửa tham vọng. Vàng cũng kích hoạt năng lượng của sự giàu có.

Cách để sử dụng màu sắc may mắn của năm 2026:

- Hãy thể hiện chúng một cách có chủ đích: Thông qua trang sức, phụ kiện hoặc điểm nhấn trong trang phục.

- Hãy trưng bày chúng ở nơi làm việc: Một viên đá quý nhỏ hoặc mặt dây chuyền mang màu sắc may mắn để ở bàn làm việc có thể giúp tăng cường sự tập trung, năng lượng tích cực.

- Kết hợp năng lượng của màu sắc một cách khôn ngoan: Bạn không cần dùng cùng lúc các màu sắc. Nếu cảm thấy cuộc sống có phần căng thẳng, tâm trạng nóng nảy, hãy giảm bớt màu đỏ và thay vào màu nhẹ nhàng hơn.

Ngoài 3 màu sắc may mắn chủ đạo là đỏ, vàng và xanh ngọc lục bảo, một số màu sắc có thể bổ trợ để tạo nên sự cân bằng là trắng, xanh lam và vàng bơ.

Màu may mắn cho từng con giáp

Trong phong thủy, màu sắc may mắn không có khuôn mẫu chung cho tất cả. Bạn nên lưu ý dùng từng màu phù hợp cho cung, mệnh từng cá nhân. Dưới đây là gợi ý màu sắc cho từng nhóm con giáp:

Dần, Mùi, Tuất: Những con giáp này có sự tương hợp năng lượng rất lớn với Ngọ. Người thuộc các tuổi này có thể mặc đồ màu đỏ giúp tăng động lực, trong khi màu vàng giúp bạn biến cơ hội thành kết quả cụ thể.

Mão, Tỵ, Thìn, Hợi: Những con giáp này sẽ có năng lượng cân bằng trong năm Bính Ngọ 2026. Họ nên dùng màu xanh ngọc lục bảo để hỗ trợ sự phát triển, ổn định, kết hợp màu vàng để cân bằng tài chính.

Tý, Sửu, Ngọ, Thân, Dậu: Người thuộc những tuổi này có thể trải qua biến động trong năm mới, ảnh hưởng đến vận may hoặc hao hụt năng lượng. Hãy sử dụng màu vàng và xanh ngọc lục bảo để tạo sự hài hòa, thêm chút màu đỏ để tăng sự tự tin khi cần thiết.