11 người thương vong, gần 2.600 nhà hư hỏng do bão Kalmaegi

Tính đến 7h ngày 7/11, bão số 13 Kalmaegi khiến 5 người chết, 6 người bị thương, 52 nhà bị sập, 2.593 nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Số liệu trên được đề cập tại báo cáo về công tác chỉ đạo phòng, tránh, ứng phó bão số 13 Kalmaegi của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó cơn bão số 13 gửi Đảng ủy Chính phủ sáng 7/11.

Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk cứu 4 người dân tại thôn Long Phước, xã Xuân Thọ bị cô lập trong nước lũ. Ảnh: Quân khu 5.

Theo thống kê bước đầu từ các địa phương, bão số 13 khiến 5 người chết (Đắk Lắk 3 người, Giai Lai 2 người); 6 người bị thương.

Cơn bão làm 52 nhà bị sập (Gia Lai 43 nhà, Đắc Lắc 9 nhà); 2.593 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Gia Lai 2.412 nhà, Đắc Lắc 131 nhà, Quảng Ngãi 50 nhà); 9 tàu bị sóng đánh chìm (Đắc Lắc 4 tàu, Quảng Ngãi 1 tàu, Gia Lai 4 tàu); tỉnh Gia Lai bị mất điện diện rộng.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Báo cáo của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó cơn bão số 13 nêu rõ, từ 7h ngày 6/11 đến 5h ngày 7/11, các tỉnh, thành phố từ Huế - Đắk Lắk mưa phổ biến 150-280 mm, cục bộ trên 350 mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 396 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 312 mm, Chư Răng (Gia Lai) 393 mm, Đăk Pling (Gia Lai) 313 mm, Đập Tràn (Đắk Lắk) 504 mm, Xuân Lâm (Đắk Lắk) 285 mm.

Trong sáng 7/11, từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và khu vực cao Nguyên Trung Bộ có mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ trên 80 mm. Từ ngày 7/11 đến hết ngày 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ trên 200 mm.

Bão 13 đã kết thúc, mưa giảm mạnh, trên các sông vẫn còn lũ ở mức báo động 2, có sông trên báo động 3; dự báo hôm nay sẽ xuống dưới báo động 1 (ngoại trừ hạ lưu sông Ba có thể trên báo động 2). Những ngày tới thời tiết tốt, đầu tuần tới khả năng có bão vào Đông Bắc Biển Đông, tuy nhiên nhiều khả năng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Bão số 13 tan, vùng mưa dịch lên Thanh Hoá - Đà Nẵng, 8 tỉnh nguy cơ lũ quét Sáng sớm nay (7/11), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13 Kalmaegi) tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào. Lúc 4h, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần. Đây cũng là tin cuối cùng về cơn bão số 13 Kalmaegi. Mặc dù bão đã suy yếu thành vùng áp thấp nhưng miền Trung vẫn đối mặt với mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, mưa sau bão tại các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk không nhiều và sẽ hết hẳn sau 13h ngày 7/11. Thay vào đó, trong hai ngày 7 và 8/11, vùng mưa vừa, mưa to sẽ dịch lên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng. Ngày 8 và 9/11, mưa và mưa vừa sẽ xảy ra tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Theo đó, từ nay đến sáng 7/11, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Từ 7/11 đến hết ngày 8/11, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 50-150 mm, có nơi trên 200 mm. Từ đêm 8/11, mưa lớn ở khu vực này xu hướng giảm. Chiều tối và đêm 7/11, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.