11 loại cà phê trứ danh trên thế giới

Hương vị của hạt cà phê có thể được biến đổi qua nhiệt độ nước và những phụ liệu đi kèm trong quá trình pha chế. Sự sáng tạo của đã cho ra đời những ly cà phê với mùi vị khó quên.

Hương vị cà phê sẽ thay đổi dựa trên nhiệt độ nước và cách pha chế. Ảnh minh họa: K.C.

Ở các vùng miền khác nhau, cách pha cà phê cũng có rất nhiều thay đổi để phù hợp với khẩu vị của người bản địa. Cách phối hợp và pha trộn cà phê với nhiều phụ liệu khác như: Trứng, bột quế, lá diếp xoăn cũng cho ra đời những ly cà phê với hương vị độc đáo. Hãy cùng khám phá 11 loại cà phê hấp dẫn ở nhiều vùng khắp châu Âu.

1. Cafe de Paris

Hay còn gọi là “cà phê Pháp”, thường được pha chế bằng cách trộn một cốc đầy cà phê xay mịn với một quả trứng sống và vỏ trứng, cho vào khoảng 1l nước lạnh và đặt ấm lên lửa cháy mạnh, thỉnh thoảng khuấy cho đến khi nước sôi, sau đó hãy đặt ấm sang một bên cho nguội dần trong vài phút, rồi rót vào đó một cốc đầy nước lạnh, để yên trong 8 - 10 phút trước khi dọn ra dùng kèm với kem hoặc đường tùy thích.

2. Cafe au Lait

Hay còn gọi là “cà phê sáng kiểu Pháp”, được tạo ra bằng cách xay đủ hai muỗng canh cà phê cho mỗi cốc cần pha, cho vào vừa đầy ấm lọc cà phê kiểu Pháp thông dụng, rót nước sôi vào, lọc qua bình cà phê hai hoặc ba lần. Khi dọn ra dùng, hãy từ một bình riêng rót vào cốc một lượng sữa đun sôi bằng với cà phê hoặc lượng khác tùy khẩu vị mỗi người, rồi thêm đường cho vừa miệng.

Người Pháp thường trộn rễ diếp xoăn vào chung với cà phê, nhất là khi dùng cho món cafe au lait. Để pha loại này, hãy múc nửa muỗng canh bột rễ diếp xoăn và hai muỗng canh cà phê xay, trộn thật đều, rót nước sôi vào và lọc qua ấm cà phê hai lần trước khi dọn ra dùng.

3. Cafe Noir

Đây là một loại cà phê đen dùng sau bữa tối, được pha chế bằng cách cho khoảng 110 g cà phê mới xay loại mạnh vào khoảng 1 lít nước sôi, rồi để yên cho đến khi nó đạt tới nhiệt độ sôi, hãy lọc món nước này qua ấm cà phê hai hoặc ba lần trước khi dùng.

4. Cafe au Creme

Loại cà phê này được pha chế bằng cách đun sôi kem và cho vào cốc cà phê mới pha trong vắt, đậm vị, để cho chúng thấm hoặc hòa vào nhau từ 15 - 20 phút.

5. Cafe Glace

Cứ với mỗi sáu cốc cà phê mới pha, hãy thêm vào một quả trứng cùng kem, thêm nhiều đường, sau đó, trộn đều và cho vào tủ lạnh cho đến khi nó đông lại đặc như kem.

6. Cafe Demi-tasse

Đây là một loại đồ uống được pha theo kiểu Cafe Noir nhưng có vị ngọt hơn nhiều, trong đó người ta thêm Cognac, Kirsch hoặc một loại rượu mùi khác, nhưng khi dùng chung với một ly rượu mùi nhỏ, nó sẽ trở thành Cafe Gloria.

7. Cafe Capucin

Đây chỉ là một tên gọi khác của Cafe au lait, được rót ra ly thay vì tách, còn “Mazagran” là cà phê dùng kèm với nước thay vì sữa, loại này được pha chế giống hệt Demi-tasse, được rót ra một cái ly hoặc cốc có chân, dáng cao và hẹp, dọn lên cùng với một bình cổ thon đựng nước lạnh để người tiêu dùng pha loãng tùy ý thích.

8. Cafe a la Russe

Giống như “Tea à la Russe”, đây chỉ là cà phê đen, mạnh, được pha chế theo kiểu Cafe au lait, trước khi uống thì vắt hoặc thêm một lát chanh.

9. Coffee à la Hollandaise

Được pha chế trong một cái bình có hai phần tách biệt, phần dưới đóng vai trò là bình chứa và phần trên là dụng cụ lọc; đáy có đục nhiều lỗ nhỏ và được phủ một miếng vải flannel để che lấp toàn bộ. Lấy một lượng cà phê xay mịn vừa đủ, để lên tấm lọc và ấn xuống thật chặt, tiếp theo là từ từ rót nước lạnh lên, sau đó để yên cho đến khi nước đã thấm qua tấm lọc vào bình chứa bên dưới; để nước thấm qua hết phải mất ít nhất bốn giờ, chiết ra trọn vẹn độ đậm và hương vị của cà phê. Bình có dáng cao và hẹp, để làm nước chảy qua chậm hết mức có thể nhưng cũng đủ lớn để cùng lúc chứa đủ lượng nước và cà phê cần thiết, tránh phải thêm nước giữa chừng.

10. Cà phê Vienna

Cà phê Vienna nổi tiếng được pha chế bằng một dụng cụ khá phức tạp, hình dạng giống như một cái ống hoặc bình, được lắp một cái vợt có lưới thưa, nước được đun sôi bằng đèn cồn bên dưới. Khi nước sôi, hơi nước đi qua một cái ống và đồng thời cũng đi qua chỗ cà phê xay mịn đã được đặt trên cùng nhưng được bảo vệ bằng vài màng lọc.

Nắp thủy tinh gắn trên bình đựng cho phép người pha chế quan sát xem liệu cà phê có được pha chế đúng cách không, đảm bảo cà phê được pha hoàn hảo, đồng thời giữ nguyên hương thơm và các đặc tính khác.

11. Cà phê Creole

Loại này được pha phin, đầu tiên cà phê được rang cho đến khi toàn bộ ngả màu nâu đồng nhất, rồi được đậy kín và để nguội. Sau đó, cà phê được đem đi xay và đậy lại cẩn thận cho đến khi sẵn sàng sử dụng.

Người ta sẽ lấy một lượng vừa đủ cho vào ấm cà phê có phin lọc, để cà phê được ép chặt, rồi rót một ít nước sôi vào và để nó thấm qua cà phê, tiếp tục rót thêm nước sôi vào, cứ cách năm phút lại lặp lại quá trình cho đến khi cà phê đã sẵn sàng để rót ra uống.

Kết quả của quá trình này là một món nước rất đậm đà và giàu chiết xuất cà phê, thường được bảo quản trong lọ hoặc bình đậy kín tuyệt đối cho đến khi lại cần dùng. Bất cứ khi nào bạn muốn, chỉ cần một thìa cà phê là đủ để pha được một tách đồ uống đậm đà.