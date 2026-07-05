Điều quan trọng để 'đánh thức' hương vị của cà phê

Hạt cà phê ngon, nhưng không được rang đúng cách cũng sẽ trở thành thứ đồ uống dở tệ. Rang cà phê cần sự kiên nhẫn và tinh tế, bạn cần đảm bảo cà phê được rang đúng độ lửa.

Cà phê cần được rang và xay vừa đúng độ, mới cho ra hương vị đúng chuẩn. Ảnh minh họa: H.H.

Để rang cà phê tại nhà, hãy trải một lớp cà phê dày khoảng 2,5cm lên một khay hứng nước thông thường (khay này phải sạch), để khay trên ngọn lửa lớn và đảo đều tay cho đến khi hạt cà phê ngả màu nâu vừa phải. Khi cà phê chuyển sang màu nâu của quế và bắt đầu nổ lách tách, hãy thêm một muỗng bơ tươi, đồng thời trộn đều, sau đó lấy ra khỏi bếp và cho vào lon khi hạt còn nóng, đậy kín lại, trước khi pha chế thì nhớ làm nóng cà phê trước hoặc sau khi xay.

Hoặc cho khoảng nửa cân hạt cà phê thô vào một cái khay rộng, lắc và trộn cho đến khi chúng bắt đầu ngả màu nâu và nổ lách tách, rồi lắc khay theo chiều ngang thật nhanh, cho đến khi cà phê chuyển màu quế hoặc chocolate đồng đều.

Tiếp theo, hãy đặt chảo lên bàn, lấy lòng trắng hai quả trứng đánh lên rồi trộn nó cùng một thìa bơ tươi vào chung với cà phê, tráng một lớp phủ lên từng hạt, giúp chúng giữ được hương thơm cho đến khi được xay ra. Khi nguội, cho hạt vào một cái sàng nhỏ, lắc lên, để chúng không dính vào nhau, rồi cho chúng vào hộp kín để cất giữ đến khi cần dùng.

Sự kết hợp của một phần Mocha, một phần Rio và hai phần Java hoặc Maracaibo sẽ tạo ra một loại cà phê có hương vị đậm đà, mạnh mẽ. Nếu bỏ Rio đi thì vị êm và dễ chịu hơn nhưng biết đâu lại có người thích như vậy. Nói cách khác, nếu muốn có một món đồ uống có hương vị êm dịu và tinh tế, hãy sử dụng Mocha và Java theo tỉ lệ 1:2.

Nếu muốn cà phê có vị mạnh và đậm đà, hãy sử dụng Rio và Maracaibo, hoặc làm dịu hương vị của loại nêu trên bằng cách kết hợp nó với một số loại cà phê nhẹ hơn. Khi muốn có một thứ thức uống đậm đà, mịn màng, hãy kết hợp Mocha với Java theo tỉ lệ 1:2; còn nếu muốn có một tách cà phê tầm trung, hãy dùng Java và Maracaibo hoặc một số loại cà phê dịu nhẹ khác có chất lượng tốt.

Nhưng khi muốn cà phê hơi sánh và đậm vị, nên phối trộn Rio hoặc Santos với Maracaibo theo tỉ lệ bằng nhau. Maracaibo loại ngon có thể sánh ngang với nhiều loại Java và nó liên tục bị các nhà bán buôn và bán lẻ dùng để thay thế cho Java.

Sự kết hợp bao gồm một phần ba Mocha và hai phần ba Java mới rang xay sẽ tạo nên một tách cà phê lý tưởng. Hai muỗng canh hoặc khoảng 30 g hỗn hợp này pha với 1 lít nước sôi sẽ tạo ra một loại đồ uống vừa miệng đại đa số mọi người. Nhưng đối với những người tiêu dùng thích cà phê có độ sánh cao hơn, sự kết hợp của Santos, Caracas và Maracaibo với tỉ lệ bằng nhau sẽ tạo ra một món nước đậm đà, sánh mịn, cay cay và thơm ngát.

Lượng cà phê như trên được dùng để pha một món đồ uống đậm vị nhưng nếu muốn độ đậm ở mức vừa phải thôi thì tốt nhất chỉ nên sử dụng một nửa lượng cà phê nêu trên khi pha với lượng nước tương đương.