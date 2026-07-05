Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tất tần tật về cà phê

Cuốn sách là chuyến hành trình hấp dẫn đưa độc giả băng qua những lục địa, xuyên suốt dòng chảy lịch sử để khám phá nguồn gốc, sự phát triển và sức ảnh hưởng sâu rộng của một trong ba thức uống phổ biến nhất thế giới.

Xuất bản

Điều quan trọng để 'đánh thức' hương vị của cà phê

  • Chủ nhật, 5/7/2026 16:00 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Hạt cà phê ngon, nhưng không được rang đúng cách cũng sẽ trở thành thứ đồ uống dở tệ. Rang cà phê cần sự kiên nhẫn và tinh tế, bạn cần đảm bảo cà phê được rang đúng độ lửa.

Ca phe anh 1

Cà phê cần được rang và xay vừa đúng độ, mới cho ra hương vị đúng chuẩn. Ảnh minh họa: H.H.

Để rang cà phê tại nhà, hãy trải một lớp cà phê dày khoảng 2,5cm lên một khay hứng nước thông thường (khay này phải sạch), để khay trên ngọn lửa lớn và đảo đều tay cho đến khi hạt cà phê ngả màu nâu vừa phải. Khi cà phê chuyển sang màu nâu của quế và bắt đầu nổ lách tách, hãy thêm một muỗng bơ tươi, đồng thời trộn đều, sau đó lấy ra khỏi bếp và cho vào lon khi hạt còn nóng, đậy kín lại, trước khi pha chế thì nhớ làm nóng cà phê trước hoặc sau khi xay.

Hoặc cho khoảng nửa cân hạt cà phê thô vào một cái khay rộng, lắc và trộn cho đến khi chúng bắt đầu ngả màu nâu và nổ lách tách, rồi lắc khay theo chiều ngang thật nhanh, cho đến khi cà phê chuyển màu quế hoặc chocolate đồng đều.

Tiếp theo, hãy đặt chảo lên bàn, lấy lòng trắng hai quả trứng đánh lên rồi trộn nó cùng một thìa bơ tươi vào chung với cà phê, tráng một lớp phủ lên từng hạt, giúp chúng giữ được hương thơm cho đến khi được xay ra. Khi nguội, cho hạt vào một cái sàng nhỏ, lắc lên, để chúng không dính vào nhau, rồi cho chúng vào hộp kín để cất giữ đến khi cần dùng.

Sự kết hợp của một phần Mocha, một phần Rio và hai phần Java hoặc Maracaibo sẽ tạo ra một loại cà phê có hương vị đậm đà, mạnh mẽ. Nếu bỏ Rio đi thì vị êm và dễ chịu hơn nhưng biết đâu lại có người thích như vậy. Nói cách khác, nếu muốn có một món đồ uống có hương vị êm dịu và tinh tế, hãy sử dụng Mocha và Java theo tỉ lệ 1:2.

Nếu muốn cà phê có vị mạnh và đậm đà, hãy sử dụng Rio và Maracaibo, hoặc làm dịu hương vị của loại nêu trên bằng cách kết hợp nó với một số loại cà phê nhẹ hơn. Khi muốn có một thứ thức uống đậm đà, mịn màng, hãy kết hợp Mocha với Java theo tỉ lệ 1:2; còn nếu muốn có một tách cà phê tầm trung, hãy dùng Java và Maracaibo hoặc một số loại cà phê dịu nhẹ khác có chất lượng tốt.

Nhưng khi muốn cà phê hơi sánh và đậm vị, nên phối trộn Rio hoặc Santos với Maracaibo theo tỉ lệ bằng nhau. Maracaibo loại ngon có thể sánh ngang với nhiều loại Java và nó liên tục bị các nhà bán buôn và bán lẻ dùng để thay thế cho Java.

Sự kết hợp bao gồm một phần ba Mocha và hai phần ba Java mới rang xay sẽ tạo nên một tách cà phê lý tưởng. Hai muỗng canh hoặc khoảng 30 g hỗn hợp này pha với 1 lít nước sôi sẽ tạo ra một loại đồ uống vừa miệng đại đa số mọi người. Nhưng đối với những người tiêu dùng thích cà phê có độ sánh cao hơn, sự kết hợp của Santos, Caracas và Maracaibo với tỉ lệ bằng nhau sẽ tạo ra một món nước đậm đà, sánh mịn, cay cay và thơm ngát.

Lượng cà phê như trên được dùng để pha một món đồ uống đậm vị nhưng nếu muốn độ đậm ở mức vừa phải thôi thì tốt nhất chỉ nên sử dụng một nửa lượng cà phê nêu trên khi pha với lượng nước tương đương.

Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

Cà phê Maracaibo Mocha Java Lách tách Cà phê

    Đọc tiếp

    Vi sao nhieu nguoi chon 'yeu lai tinh dau'? hinh anh

    Vì sao nhiều người chọn 'yêu lại tình đầu'?

    3 giờ trước 14:25 5/7/2026

    0

    Trải qua nhiều thất bại trong tình yêu, gặp lại người yêu cũ, nhiều người dễ dàng rung động và quyết định yêu lại tình đầu. Cảm giác thân thuộc và ký ức giúp họ dễ mở lòng.

    SÁCH HAY

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    10:47 22/6/2026 10:47 22/6/2026

    0

    Chia sẻ từ hai hiệu sách ngoại văn tại Hà Nội, một bộ phận độc giả đang đọc khác đi, chủ động và chọn lọc hơn, gắn bó với việc đọc như một phần của đời sống tinh thần.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý