Vì sao người biết thưởng thức lại 'nói không' với cà phê xay sẵn?

Cà phê rang sẵn, sau đó xay mịn sẽ mất đi hương vị sau một thời gian ngắn. Để bảo tồn mùi thơm đặc trưng của cà phê ngon, không nên xay sẵn quá lâu trước khi sử dụng.

Cà phê xay sẵn sẽ mất đi mùi thơm nhanh hơn cà phê nguyên hạt. Ảnh minh họa: H.H.

Chiết xuất cà phê hay nói chính xác thì đây là "tinh chất của cà phê" đúng nghĩa. Cách tốt nhất để có được món này là pha phin một phần cà phê xay nguyên chất với năm phần nước và giữ chúng ở nhiệt độ cao trong một bình đậy kín trong khoảng 10 phút, rồi hấp cho bay hơi ở nhiệt độ thấp trong chảo chân không cho đến khi chỉ còn lại một phần.

Cách chế biến thuận tiện hơn là sử dụng phương pháp của Cuba và New Orleans đã mô tả ở trên, chỉ cần một muỗng đầy có thể pha được ngay một tách cà phê thơm ngon như mong muốn.

Không quá lời khi nói hơn một nửa loại đồ uống được ngụy trang và bán dưới tên gọi cà phê thực sự không xứng với cái tên đó và phần lớn người Mỹ sống trên đời này thậm chí không bao giờ biết được hương vị thực sự của loại thức uống thơm ngon làm ta sảng khoái tinh thần này.

Mọi người thường nghĩ họ biết hết về cà phê mà không bao giờ tìm hiểu những tính chất đặc biệt của các loại cà phê khác nhau hoặc phương pháp tốt nhất để pha chế nó.

Người Mỹ luôn muốn có những thứ tốt nhất và tin rằng họ sẽ có được chúng và một quốc gia chi hàng triệu USD hàng năm cho cà phê, thì hoàn toàn có đủ khả năng tìm ra các phương pháp tốt nhất để lựa chọn và pha chế nó sao cho đúng cách. Thế nhưng, nguyên liệu tốt nhất có ích gì nếu nó không được chế biến theo cách có thể giúp hình thành và chiết xuất những chất dễ bay hơi, tạo hương vị tinh tế và cảm giác sảng khoái?

Một bộ phận rất lớn những bà nội trợ lựa chọn mua cà phê rang sẵn và nhiều người khác mua cà phê rang xay, nhưng nếu mua nguyên hạt khi cà phê mới rang, còn nóng và cất giữ trong hộp kín cho đến khi cần dùng rồi mới xay ra thì sự cải thiện về hương vị đồ uống sẽ là sự bù đắp xứng đáng cho công sức bỏ ra, vì phần lớn hương vị thơm ngon của cà phê rang sẽ bị mất đi khi để quá lâu và cà phê xay để lâu thì còn mất mùi vị nhiều hơn nữa.

Nhưng mặt khác, nếu công đoạn rang không được thực hiện thật cẩn thận tại nhà, cà phê cũng sẽ không ngon, vì một vài hạt bị rang cháy khét chắc chắn sẽ làm hỏng món đồ uống. Vì vậy, nếu không thể cẩn thận chú ý rang cà phê đúng cách tại nhà, tốt hơn hết là mua cà phê nguyên hạt đã rang nhưng tuyệt đối đừng mua loại xay sẵn, hãy sử dụng một máy xay nhỏ có thể điều chỉnh để xay thô hoặc mịn tùy ý thích.