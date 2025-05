10 tác giả có sách được chuyển thể thành phim nhiều nhất

Agatha Christie - 50 tác phẩm chuyển thể: Agatha Christie là nhà văn người Anh chuyên viết tiểu thuyết trinh thám và truyện ngắn. Các tiểu thuyết của Christie nổi tiếng với cốt truyện phức tạp, nhân vật đáng nhớ và những tình tiết bất ngờ, khiến bà trở thành tác giả được độc giả ở mọi lứa tuổi yêu thích. Các nhân vật nổi tiếng của bà, Hercule Poirot và Miss Marple, đã được nhiều diễn viên khác nhau thủ vai trong nhiều năm qua. Các tác phẩm chuyển thể đáng chú ý bao gồm Murder on the Orient Express, Death on the Nile và The Mirror Crack'd. Ảnh: Novelsuspects.