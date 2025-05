9 điểm đến hoàn hảo cho những tín đồ yêu sách

Hiệu sách The Strand, thành phố New York, Mỹ: Tự hào với "18 dặm toàn sách", The Strand ở thành phố New York là một trong những hiệu sách độc lập lớn nhất tại Mỹ. Tọa lạc tại East Village, hiệu sách được thành lập vào năm 1927 và trưng bày sách mới, sách cũ và sách hiếm trên khắp các tầng. Đây là nơi bạn có thể tìm thấy những "viên ngọc" văn học và tham dự các sự kiện thường xuyên của tác giả, biến nơi đây trở thành khu văn hóa nghệ thuật của New York và là điểm đến không thể bỏ qua đối với những người yêu sách. Ảnh: The Voyageer.