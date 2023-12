10 năm vinh quang và chiến bại của Vũ trụ Mở rộng DC

Nàng thơ Harley Quinn do Margot Robbie thủ vai được đón nhận là lý do để Warner Bros. bật đèn xanh cho dự án Birds of Prey (2020). Chia tay Joker là chưa đủ, vận đen của Harley Quinn tiếp tục là doanh thu bết bát cùng sự ngó lơ của người hâm mộ.