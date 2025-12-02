10 doanh nghiệp Việt lọt danh sách nơi làm việc xuất sắc Đông Nam Á

Fortune và Great Place To Work lần đầu công bố bảng xếp hạng 100 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á. Việt Nam có 10 đại diện, với 2 doanh nghiệp nằm trong top 10.

Ông Roland Wee, Chủ tịch Hội đồng quản trị Great Place To Work ASEAN & ANZ. Ảnh: BTC.

Fortune và Great Place To Work vừa công bố danh sách "Fortune 100 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á" (Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia). Đây là lần đầu tiên bảng xếp hạng thường niên này được mở rộng sang khu vực Đông Nam Á.

Theo ban tổ chức, đơn vị đã khảo sát hơn 1,3 triệu người lao động để đánh giá văn hóa nơi làm việc của doanh nghiệp và có hơn 550.000 phản hồi được xác thực.

Trong đó, Việt Nam gây chú ý khi có tới 10 doanh nghiệp góp mặt, cho thấy sự thay đổi tích cực trong cách các doanh nghiệp trong nước xây dựng văn hóa làm việc.

Đồng thời, Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất có 2 doanh nghiệp lọt vào top 10, gồm: Hệ thống Y tế Vinmec (thứ 7) và Highlands Coffee (thứ 9).

PNJ cũng góp mặt vào danh sách này với thứ hạng 22, còn SHB và Techcombank lần lượt xếp thứ 37 và 53, trong khi Masan Consumer Holdings ở vị trí 66.

Ban tổ chức nhìn nhận các doanh nghiệp này gây ấn tượng nhờ các chính sách hướng đến người lao động như chăm sóc sức khỏe tinh thần, chế độ nghỉ phép gia đình, cùng các sáng kiến xây dựng tinh thần kiên định và thích nghi trước biến động kinh tế.

10 doanh nghiệp Việt Nam có tên trong danh sách 100 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á. Ảnh: BTC.

Ông Roland Wee, Chủ tịch Great Place To Work khu vực ASEAN và ANZ cho biết các doanh nghiệp Việt Nam đạt thứ hạng cao vì đã xây dựng được niềm tin và sự quan tâm đối với người lao động.

Theo ông, năm nay Great Place To Work phối hợp với Fortune để triển khai danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For tại Đông Nam Á vì khu vực này đang nổi lên như một trung tâm đổi mới, thu hút mức đầu tư lớn vào trải nghiệm nơi làm việc. Đồng thời, nhu cầu ngày càng cao về nhân lực chất lượng đang định hình lại cách các doanh nghiệp cạnh tranh.

Để lọt vào bảng xếp hạng này, các doanh nghiệp phải đạt chứng nhận Great Place To Work và sở hữu tối thiểu 200 nhân sự trên khắp Đông Nam Á tại thời điểm được chứng nhận.

Bảng xếp hạng được xây dựng từ khảo sát Trust Index của Great Place To Work, dựa trên phản hồi ẩn danh của người lao động kết hợp với dữ liệu nhân sự. Chỉ những doanh nghiệp có điểm đánh giá cao và ổn định ở tất cả nhóm nhân viên mới được lựa chọn.

Great Place To Work là tổ chức đánh giá văn hóa nơi làm việc có hơn 30 năm kinh nghiệm.

Tại Việt Nam, từ năm 2022, tổ chức này ra mắt Bảng xếp hạng thường niên Best Workplaces in Vietnam (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam), vinh danh các doanh nghiệp theo 3 hạng mục gồm doanh nghiệp lớn (trên 1.000 người lao động), doanh nghiệp vừa (100-999 người lao động) và doanh nghiệp nhỏ (10-99 người lao động).