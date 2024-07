10 cuốn sách nổi bật về Napoleon

Napoleon and His Collaborators: The Making of a Dictatorship của Isser Woloch. Cuốn sách này tập trung vào cách Napoleon xây dựng và duy trì quyền lực, cũng như mối quan hệ của ông với những người cộng sự. Isser Woloch phân tích cách mà Napoleon thiết lập một chế độ độc tài và những biện pháp mà ông đã sử dụng để kiểm soát và điều hành nước Pháp.